Программа тура по дням
Встреча. Экскурсия по равнинной части Ингушетии
Рекомендованные рейсы:
- из Москвы: Пегас S7 (10:30-13:00);
- из Санкт-Петербурга: а/к Победа (10:45-14:05).
Встреча группы в аэропорту Владикавказ.
Групповой трансфер с 13:00-14:00.
13:00 Обед в ресторане «Лучи».
14:30 Экскурсия по равниной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Ужин (за доп. плату).
Заселение в гостинице «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива гостиница «Артис Плаза», гостиница «Планета Люкс», гостиница «Империал», в апартаментах в Армхи).
Питание: обед. Завтрак и ужин самостоятельно.
Экскурсия по горной Ингушетии
Завтрак в отеле.
Экскурсия по горной Ингушетии:
- Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой горной Ингушетии;
- башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком;
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Обед.
Продолжение экскурсии:
- заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском;
- Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов;
- Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках;
- Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе;
- Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры;
- Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».
18:00 Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Обзорная экскурсия по Осетии
Завтрак в отеле.
Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:
- Даргавс или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов;
- Место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон;
- Фиагдонское ущелье. Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья;
- немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Обед в кафе.
Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница «Империал» или равноценная замена).
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Экскурсия по Грозному
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Выезд в г. Грозный.
10:30 Экскурсия по городу Грозный:
- храм Михаила Архангела — памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном;
- мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира;
- Грозный Сити — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса – 4,5 га;
- Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
14:30 Обед в кафе.
Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива «Эдельвейс», «Беркат»).
- Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека – «Сердце Матери». Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде;
- Шали;
- Мечеть «Гордрость мусульман». Считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.
Возвращение в отель.
19:00 Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Дагестан. Сулакский каньон
Завтрак.
Выезд в Дагестан.
- Чиркейское водохранилище. Крупнейший на Северном Кавказе водоём, был образован для возведения Чиркейской ГЭС. На его берегах раскинулось село Чиркей и поселок Дубки.
Обед в ресторане в одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
- Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе. По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне;
- со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона;
- далее наш путь лежит в село Зубутли;
- спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату (стоимость зависит от количества человек).
Возвращение в Грозный.
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Трансфер в аэропорт г. Грозный
Завтрак.
Выселение из отеля.
11:00-12:00 Трансфер в аэропорт г. Грозный.
Рекомендованный рейс:
- Грозный -Москва UT (14:10 -16:40), Аэрофлот (12:40-15:20).
Питание: завтрак. Обед и ужин самостоятельно.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|2-местное размещение (dbl, twin)
|51 900
|1-местное размещение (single)
|61 900
|Дети до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|47 000
В случае отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает ресторан.
Армхи
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Чайка
Отель «Чайка Ингушетия» расположен в поселке Армхи, в 34 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. В числе удобств прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, а также общий лаундж и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней и пунктом обмена валюты.
В каждом номере установлен письменный стол. обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, а в некоторых номерах отеля «Чайка Ингушетия» — и гостиная зона. Во всех номерах гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Чайка Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.
Апартаменты в Армхи
Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».
Эдельвейс
«EDELWEISS Grozny Hotel» находится в Ахматовском районе Грозного, рядом со «Стадионом им. С. Г. Билимханова».
К размещению представлены одноместные и двухместные номера категории «Стандарт» и «Делюкс». Среди удобств кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, сейф, кондиционер и ванная комната с душем, мягкими полотенцами и косметическими средствами.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. В кафетерии «Shpinat» гостей кормят вкусными завтраками, обедами и ужинами из блюд европейской кухни.
На втором этаже расположен конференц-зал с современным оснащением, он вмещает до 15 человек.
В распоряжении постояльцев тренажерный зал, игровой центр и массажный кабинет. Рядом располагается «Театр им. Ханпаши Нурадилова» - 1 км, торговый центр «Беркат» - 970 м и «Комсомольский сквер» - 850 м. До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 7 км.
Беркат
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.
Нохчо Стар
Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.
Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.
Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полупансион): завтраки и обеды, кроме завтрака в первый день и обеда в последний
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
- Экскурсии с гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Грозного
- Медицинская страховка
- Питание: ужины и доп. приёмы пищи
- Спуск в с. Зубутли и катание на катерах
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Нужно ли брать с собой деньги?
В нашем туре предусмотрено питание полупансион с завтраками и обедами. Вы можете взять с собой деньги для ужинов и других дополнительных расходов, не входящих в стоимость тура.
Нужно ли иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы?
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
На каких рейсах лучше лететь?
Рекомендованные рейсы:
Вперед:
- из Москвы – Владикавказ Пегас S7 (10:30-13:00);
- из Санкт-Петербурга – Владикавказ а/к Победа (10:45-14:05).
Обратно:
- Грозный – Москва UT (14:10 -16:40), Аэрофлот (12:40-15:20).
Когда и сколько длится?
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