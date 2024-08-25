Ешь. Восхищайся. Люби. Зимнее путешествие на Кавказ

В этом туре мы покажем равнинную и горную части Ингушетии и Осетии, города Магас, Владикавказ, Грозный, а также поедем в Дагестан к самому крупному в Европе и глубочайшему в мире Сулакскому каньону. Будем пробовать вкусные национальные блюда и устраивать чаепития на свежем воздухе.
4.67
3 отзыва
Ешь. Восхищайся. Люби. Зимнее путешествие на Кавказ
Ешь. Восхищайся. Люби. Зимнее путешествие на Кавказ
Ешь. Восхищайся. Люби. Зимнее путешествие на Кавказ
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Экскурсия по равнинной части Ингушетии

Рекомендованные рейсы:

  • из Москвы: Пегас S7 (10:30-13:00);
  • из Санкт-Петербурга: а/к Победа (10:45-14:05).

Встреча группы в аэропорту Владикавказ.

Групповой трансфер с 13:00-14:00.

13:00 Обед в ресторане «Лучи».

14:30 Экскурсия по равниной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Ужин (за доп. плату).

Заселение в гостинице «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива гостиница «Артис Плаза», гостиница «Планета Люкс», гостиница «Империал», в апартаментах в Армхи).

Питание: обед. Завтрак и ужин самостоятельно.

Встреча. Экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча. Экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча. Экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча. Экскурсия по равнинной части Ингушетии
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

Завтрак в отеле.

Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой горной Ингушетии;
  • башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком;
  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

Обед.

Продолжение экскурсии:

  • заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском;
  • Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов;
  • Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках;
  • Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе;
  • Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры;
  • Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».

18:00 Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
3 день

Обзорная экскурсия по Осетии

Завтрак в отеле.

Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:

  • Даргавс или как по-другому его называют «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов;
  • Место гибели Сергея Бодрова Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон;
  • Фиагдонское ущелье. Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья;
  • немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами старинной башне Курта и Тага.

Обед в кафе.

Экскурсия по городу Владикавказ.

Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница «Империал» или равноценная замена).

Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Обзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по Осетии
4 день

Экскурсия по Грозному

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Выезд в г. Грозный.

10:30 Экскурсия по городу Грозный:

  • храм Михаила Архангела памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном;
  • мечеть «Сердце Чечни» одна из самых больших мечетей мира;
  • Грозный Сити комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса 4,5 га;
  • Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.

14:30 Обед в кафе.

Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива «Эдельвейс», «Беркат»).

  • Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека «Сердце Матери». Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде;
  • Шали;
  • Мечеть «Гордрость мусульман». Считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.

Возвращение в отель.

19:00 Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Экскурсия по ГрозномуЭкскурсия по ГрозномуЭкскурсия по ГрозномуЭкскурсия по Грозному
5 день

Дагестан. Сулакский каньон

Завтрак.

Выезд в Дагестан.

  • Чиркейское водохранилище. Крупнейший на Северном Кавказе водоём, был образован для возведения Чиркейской ГЭС. На его берегах раскинулось село Чиркей и поселок Дубки.

Обед в ресторане в одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

  • Сулакский каньон один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе. По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне;
  • со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона;
  • далее наш путь лежит в село Зубутли;
  • спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату (стоимость зависит от количества человек).

Возвращение в Грозный.

Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Дагестан. Сулакский каньонДагестан. Сулакский каньонДагестан. Сулакский каньонДагестан. Сулакский каньон
6 день

Трансфер в аэропорт г. Грозный

Завтрак.

Выселение из отеля.

11:00-12:00 Трансфер в аэропорт г. Грозный.

Рекомендованный рейс:

  • Грозный -Москва UT (14:10 -16:40), Аэрофлот (12:40-15:20).

Питание: завтрак. Обед и ужин самостоятельно.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
2-местное размещение (dbl, twin)51 900
1-местное размещение (single)61 900
Дети до 10 лет при дополнительном и основном размещении47 000

В случае отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Планета Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает ресторан.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Армхи

3 ночи

К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.

АрмхиАрмхиАрмхиАрмхиАрмхиАрмхи

Чайка

3 ночи

Отель «Чайка Ингушетия» расположен в поселке Армхи, в 34 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. В числе удобств прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, а также общий лаундж и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней и пунктом обмена валюты.

В каждом номере установлен письменный стол. обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, а в некоторых номерах отеля «Чайка Ингушетия» — и гостиная зона. Во всех номерах гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Чайка Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.

ЧайкаЧайкаЧайкаЧайкаЧайкаЧайка

Апартаменты в Армхи

3 ночи

Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».

Апартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в Армхи

Эдельвейс

2 ночи

«EDELWEISS Grozny Hotel» находится в Ахматовском районе Грозного, рядом со «Стадионом им. С. Г. Билимханова».

К размещению представлены одноместные и двухместные номера категории «Стандарт» и «Делюкс». Среди удобств кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, сейф, кондиционер и ванная комната с душем, мягкими полотенцами и косметическими средствами.

В номерах установлен холодильник и чайный набор. В кафетерии «Shpinat» гостей кормят вкусными завтраками, обедами и ужинами из блюд европейской кухни.

На втором этаже расположен конференц-зал с современным оснащением, он вмещает до 15 человек.

В распоряжении постояльцев тренажерный зал, игровой центр и массажный кабинет. Рядом располагается «Театр им. Ханпаши Нурадилова» - 1 км, торговый центр «Беркат» - 970 м и «Комсомольский сквер» - 850 м. До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 7 км.

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Беркат

2 ночи

Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.

Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.

Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.

БеркатБеркатБеркатБеркатБеркатБеркат

Нохчо Стар

2 ночи

Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.

На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.

Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.

Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (полупансион): завтраки и обеды, кроме завтрака в первый день и обеда в последний
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Грозного
  • Медицинская страховка
  • Питание: ужины и доп. приёмы пищи
  • Спуск в с. Зубутли и катание на катерах
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Нужно ли брать с собой деньги?

В нашем туре предусмотрено питание полупансион с завтраками и обедами. Вы можете взять с собой деньги для ужинов и других дополнительных расходов, не входящих в стоимость тура.

Нужно ли иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

На каких рейсах лучше лететь?

Рекомендованные рейсы:

Вперед:

  • из Москвы Владикавказ Пегас S7 (10:30-13:00);
  • из Санкт-Петербурга Владикавказ а/к Победа (10:45-14:05).

Обратно:

  • Грозный Москва UT (14:10 -16:40), Аэрофлот (12:40-15:20).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
25 авг 2024
Не первый раз путешествую с "Большой Страной", и в этот раз тоже отдых прошел отлично, принимающие партнеры не подвели. Экскурсоводы молодцы. Трансфер -5, встреча-проводы, сопровождение-5. Гостиницы комфортные, питание-шведский стол, разнообразное,
читать дальше

вкусное, особенно молочка. Физическая нагрузка почувствовалась только в горной Ингушетии, но оно того стоило, природа потрясающая. Тур составлен разнообразно, динамично, настоящая кавказская мозаика. Тем приятнее провести несколько дней на море в санатории. Рекомендую, по силам и 50+. Успехов "Большой стране", спасибо сотрудникам.

Не первый раз путешествую с &quot;Большой Страной&quot;, и в этот раз тоже отдых прошел отлично, принимающиеНе первый раз путешествую с &quot;Большой Страной&quot;, и в этот раз тоже отдых прошел отлично, принимающиеНе первый раз путешествую с &quot;Большой Страной&quot;, и в этот раз тоже отдых прошел отлично, принимающиеНе первый раз путешествую с &quot;Большой Страной&quot;, и в этот раз тоже отдых прошел отлично, принимающиеНе первый раз путешествую с &quot;Большой Страной&quot;, и в этот раз тоже отдых прошел отлично, принимающиеНе первый раз путешествую с &quot;Большой Страной&quot;, и в этот раз тоже отдых прошел отлично, принимающиеНе первый раз путешествую с &quot;Большой Страной&quot;, и в этот раз тоже отдых прошел отлично, принимающиеНе первый раз путешествую с &quot;Большой Страной&quot;, и в этот раз тоже отдых прошел отлично, принимающиеНе первый раз путешествую с &quot;Большой Страной&quot;, и в этот раз тоже отдых прошел отлично, принимающиеНе первый раз путешествую с &quot;Большой Страной&quot;, и в этот раз тоже отдых прошел отлично, принимающие
Ю
15 авг 2024
Организация тура хорошая, единственное на обед два дня подряд было одно и тоже хотелось бы разнообразия и попробовать больше местной кухни.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Т
15 авг 2024
Организация хорошая.

Тур входит в следующие категории Грозного

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