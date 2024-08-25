К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.