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Город Грозный и регион КМВ за выходные. Рождественский тур

Город Грозный и регион КМВ за выходные
Запоминающийся праздничный тур по Чечне и городам-курортам Кавказских Минеральных Вод. Посетим самые известные мечети республики — в Аргуне, Шали и Грозном. Увидим комплекс высотных зданий в кавказском «Дубае», прогуляемся по
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улицам.

В третий день исследуем сразу четыре города КМВ: побываем у озера Провал, на месте дуэли Лермонтова, пройдемся по каскадной лестнице в Железноводске и сделаем остановку в Ессентуках. Насладимся атмосферой праздника в коротком, но насыщенном путешествии!

Город Грозный и регион КМВ за выходные. Рождественский турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Город Грозный и регион КМВ за выходные. Рождественский турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Город Грозный и регион КМВ за выходные. Рождественский турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Заезд. Свободное время

Заселение в гостиницу после 14:00.

Ужин в гостинице (если тур с питанием).

2 день

Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» ориентировочно в 06:00.

Завтрак ~ в 08:00 в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.

Обед в Грозном в местных кафе или столовых.

Ужин – в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе, пиво.

Возвращение в гостиницу ориентировочно в 21:00-22:00.

Доп. расходы:

  • услуги местного экскурсовода и высотка — 600 руб.;
  • питание: завтрак, обед и ужин.
Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Воскресенье. Экскурсия по городам КМВ. Отъезд

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Доп. расходы:

  • питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Воскресенье. Экскурсия по городам КМВ. ОтъездВоскресенье. Экскурсия по городам КМВ. ОтъездВоскресенье. Экскурсия по городам КМВ. ОтъездВоскресенье. Экскурсия по городам КМВ. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

  • с питанием:
«Бештау»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйДоп. место
38 25028 25040 80029 50025 700
«Машук»Эконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДоп. место
30 85024 95033 10025 70023 500
«Наутилус»Стандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местныйДоп. место
29 30024 00031 80025 30021 500
  • без питания:
«Бештау»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйДоп. место
33 60023 60036 15024 85021 100
«Машук»Эконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДоп. место
28 10022 20030 35022 95020 750
«Наутилус»Стандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местныйДоп. место
26 60021 35029 10022 60018 800

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:

  • «Бештау» — комфорт, люкс;
  • «Машук» — эконом, стандарт, комфорт, семейный;
  • «Наутилус» — стандарт 1 кат.

Возможно добавление дополнительных суток.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.

Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.

Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.

На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».

В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Наутилус»

2 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин3 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 3 день: завтрак
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
  • Такси из/в аэропорт или ж/д вокзал (в день заезда и выезда)
  • Все питание, если выбран тариф без питания / питание, не указанное в программе, если выбран тариф с питанием:1 день: обед2 день: завтрак, обед и ужин3 день: обед
  • 1 день: обед
  • 2 день: завтрак, обед и ужин
  • 3 день: обед
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити, услуги местного экскурсовода - 600 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • теплая удобная обувь;
  • теплая одежда (многослойная);
  • строгая одежда для Грозного. Запрещено: обтягивающая и облегающая одежда;
  • дождевик;
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги.
Что еще нужно знать о туре?

Во время тура важно соблюдать правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Каждый день туристы будут получать оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • гостиница «Бештау» — посадка у гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная, 17);
  • гостиница «Машук» — посадка у санатория «Тарханы» (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк «Цветник» (пр. Кирова, 23).

Важно! Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Грозного

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