2 день

Суббота. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» ориентировочно в 06:00.

Завтрак ~ в 08:00 в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.

Обед в Грозном в местных кафе или столовых.

Ужин – в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе, пиво.

Возвращение в гостиницу ориентировочно в 21:00-22:00.

Доп. расходы:

услуги местного экскурсовода и высотка — 600 руб.;

питание: завтрак, обед и ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160