Насыщенные выходные в Чечне в формате «всё включено»
Изучить Грозный, сходить в Национальный музей, осмотреть мечети Шали и Аргуна, насладиться кухней
Откройте для себя современную Чечню, где бережно хранят традиции и в то же время живут в будущем.
Мы начнём со столицы: погуляем по Цветочному парку, увидим английский замок и футуристические небоскрёбы, читать дальшеуменьшить
сходим в православный храм Михаила Архангела, познакомимся с историей, обычаями, искусством в Национальном музее.
Полюбуемся шедеврами религиозной архитектуры — прекрасными мечетями: «Сердцем Чечни» с османскими мотивами в Грозном, белоснежной «Гордостью мусульман» в Шали, смелым «Сердцем матери» в стиле хай-тек в Аргуне.
Выходные пройдут с большим комфортом: в стоимость включены ночёвка в отеле 4* и полноценное питание национальными блюдами.
Описание экскурсии
Организационные детали
Вам понадобятся: удобная одежда для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая. Удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии. Паспорт. Зарядное устройство. Личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое. Солнцезащитный крем. Головной убор. Купальник/плавки, если планируете нырять в водохранилище (но оно прохладное даже летом) или в Каспийское море. Конечно, желательно, иметь закрытые купальники. Если нет такого, то можно в шортиках искупаться. Советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива. Обязательно, при себе, имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт, развлечения оплачиваются только наличкой. За неделю создаётся группа в мессенджере, где все участники тура могут познакомиться друг с другом, и задавать оставшиеся вопросы менеджеру. Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, носить шорты выше колен или облегающие джинсы. Девушкам нежелательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.
Программа тура по дням
1 день
Достопримечательности Грозного
Этот день посвятим достопримечательностям Грозного. Увидим английский замок — здание бывшего нефтяного института в готическом и мавританском стилях. Пообедаем чеченскими блюдами и погуляем по оазису красоты и спокойствия — Цветочному парку. Осмотрим православный храм Михаила Архангела и современные небоскрёбы Грозный-Сити. Пройдём по проспекту Ахмата Кадырова и завершим вечер, любуясь мечетью «Сердце Чечни» и светомузыкальным фонтаном перед ней. Потом поужинаем и заселимся в отель.
2 день
Национальный музей Чечни, святыни Шали и Аргуна
Завтракаем и идём в Национальный музей, чтобы познакомиться с традициями, обычаями, искусством Чечни. На выезде из Грозного остановимся на смотровой площадке «Лестница в небеса». Обедаем и отправляемся на встречу с архитектурными шедеврами Шали и Аргуна — мечетями «Сердце матери» и «Гордость мусульман».
По завершении экскурсии доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
18 000 ₽
1-местное проживание
24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по программе
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии
Что не входит в цену
Билеты в Грозный и обратно в ваш город
1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Грозного, 11:00
Завершение: Аэропорт Грозного, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курбан — Организатор в Грозном
Провёл экскурсии для 1166 туристов
Много лет я знакомлю мир с красотами Дагестана. Люблю свой край, а ещё больше — показывать и рассказывать про него! Миссия нашей команды: рассказать и показать так, чтобы каждый гость читать дальшеуменьшить
вернулся снова.
В 2016 году я купил недорогую машину и впервые отвёз людей в горы. Сегодня у меня команда профессионалов: лучшие гиды и опытные водители. Наши программы посетили более 40 000 гостей. В моём портфеле более 20 программ и множество индивидуальных направлений: туры в горы, пляжные, молодёжные, в заброшенные аулы, гастрономические, джип-туры, а также на багги, сапах, катерах и лошадях.
Мы первыми внедряем активности: рафтинг, багги, сапы, катера. Знаем тайные локации на природе и проводим время с гостями до последнего — у костра, после ужина.
Я и моя команда из Дагестана встретим вас с мощной энергетикой и тёплой улыбкой. Научим танцевать лезгинку, готовить хинкали и чуду. С нами яркие впечатления и море эмоций ждут каждого!
