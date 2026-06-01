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Кавказская рулетка. Рождественский тур со случайной экскурсией

Праздничное путешествие, маршрут которого станет известен перед выездом.

Устройте себе рождественский сюрприз! «Кавказская рулетка» состоит из нескольких секторов, на каждом — яркие поездки в потрясающие места.

Что вы увидите — определит случай:
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Домбай с Тебердинским национальным парком и канатными дорогами, древние башни Верхней Балкарии, невероятные мечети Чечни или высочайшую вершину Кавказа, России и Европы — Эльбрус.

В третий день насладитесь атмосферой Кавказских Минеральных Вод: посетите Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки, осмотрите место дуэли Лермонтова, необыкновенное озеро в пещере, парки, памятники и источники.

Кавказская рулетка. Рождественский тур со случайной экскурсиейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Кавказская рулетка. Рождественский тур со случайной экскурсиейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Кавказская рулетка. Рождественский тур со случайной экскурсиейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Заезд

Заселение в гостиницу после 14:00.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

2 день

Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Домбай", "Верхняя Балкария" или "Грозный, Шали, Аргун"

Вариант I

Экскурсия «Эльбрус» ~ в 06:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак ~ в 07:00-08:00 в придорожном кафе — хычины, кофе, чай на травах.

Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14:00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.

Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в гостиницу ~ в 18:30-19:30.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Доп. расходы:

  • канатные дороги: Эльбрус — станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н.у. м., «Мир» высота 3500 м. н.у. м., «Гара Баши» высота 3800 м. н.у. м. (оплачивается сразу 3 уровня). — 3200 руб.; Чегет — 1100 руб.;
  • нац. парк — 200 руб.;
  • питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Вариант II

Экскурсия «Домбай» ~ в 06:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравье альпийских лугов.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.

В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или Горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.

Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны:

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге — на высоту 2270 м. н.у. м.;
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной — на высоту 3012 м. н.у. м.;
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной — на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время: фото, дегустация местной кухни, рынки, сувениры.

Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в гостиницу ~ в 19:30-20:00.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Доп. расходы:

  • канатные дороги при оплате сразу все 3 уровня — 2700 руб.;
  • нац. парк — 200 руб.;
  • питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Вариант III

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 06:50.

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в гостиницу ~ в 19:00-19:30.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Доп. расходы:

  • въезд на территорию термального источника — 600 руб.;
  • питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Вариант IV

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» ~ в 06:00.

Завтрак ~ в 08:00 в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.

Обед в Грозном в местных кафе или столовых.

Ужин – в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе, пиво.

Питание на маршруте за доп. плату.

Возвращение в гостиницу ~ в 21:00-22:00.

Доп. расходы:

  • услуги местного экскурсовода и высотка — 600 руб.;
  • питание: завтрак, обед и ужин.
Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Домбай", "Верхняя Балкария" или "Грозный, Шали, Аргун"Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Домбай", "Верхняя Балкария" или "Грозный, Шали, Аргун"Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Домбай", "Верхняя Балкария" или "Грозный, Шали, Аргун"Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Домбай", "Верхняя Балкария" или "Грозный, Шали, Аргун"Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Домбай", "Верхняя Балкария" или "Грозный, Шали, Аргун"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Воскресенье. Экскурсия по городам КМВ. Отъезд

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Доп. расходы:

  • питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Воскресенье. Экскурсия по городам КМВ. ОтъездВоскресенье. Экскурсия по городам КМВ. ОтъездВоскресенье. Экскурсия по городам КМВ. ОтъездВоскресенье. Экскурсия по городам КМВ. ОтъездВоскресенье. Экскурсия по городам КМВ. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

  • с питанием:
«Бештау»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйДоп. место
38 25028 25040 80029 50025 700
«Машук»Эконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДоп. место
30 85024 95033 10025 70023 500
«Наутилус»Стандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местныйДоп. место
29 30024 00031 80025 30021 500
  • без питания:
«Бештау»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйДоп. место
33 60023 60036 15024 85021 100
«Машук»Эконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДоп. место
28 10022 20030 35022 95020 750
«Наутилус»Стандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местныйДоп. место
26 60021 35029 10022 60018 800

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:

  • «Бештау» — комфорт, люкс;
  • «Машук» — эконом, стандарт, комфорт, семейный;
  • «Наутилус» — стандарт 1 кат.

Возможно добавление дополнительных суток.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.

Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.

Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.

На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».

В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Наутилус»

2 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1-й день - ужин2-й день - ужин, кроме случая, если выбрана экскурсия IV (Грозный, Шали, Аргун) 3-й день - завтрак
  • 1-й день - ужин
  • 2-й день - ужин, кроме случая, если выбрана экскурсия IV (Грозный, Шали, Аргун)
  • 3-й день - завтрак
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска/Минеральных Вод и обратно
  • Такси до места размещения и обратно до аэропорта/ ж/д
  • Всё питание, при выборе тарифа без питания и питание, не указанное в программе, при выборе тарифа с питанием
  • Канатные дороги: Эльбрус - станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня). - 3200 руб. Чегет - 1100 руб. Домбай (при оплате сразу все 3 уровня) - 2700 руб
  • Эльбрус - станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня). - 3200 руб
  • Чегет - 1100 руб
  • Домбай (при оплате сразу все 3 уровня) - 2700 руб
  • Въезд на территорию термального источника - 600 руб
  • Нац. парк - 200 руб
  • Услуги местного экскурсовода и высотка (Грозный, Шали, Аргун) - 600 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • очень теплая удобная обувь;
  • очень теплые вещи для гор (многослойная одежда);
  • строгая одежда для Грозного и Ингушетии. Запрещено: обтягивающая и облегающая одежда;
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки;
  • купальные принадлежности и полотенце (из гостиницы полотенце выносить нельзя);
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Может ли измениться программа?

В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Как будут начинаться экскурсии в туре?

В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Каждый день туристы будут получать оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • гостиница «Бештау» — посадка у гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная, 17);
  • гостиница «Машук» — посадка у санатория «Тарханы» (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк «Цветник» (пр. Кирова, 23).

Важно! Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Грозного

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