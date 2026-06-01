Устройте себе рождественский сюрприз! «Кавказская рулетка» состоит из нескольких секторов, на каждом — яркие поездки в потрясающие места.
Что вы увидите — определит случай:
Программа тура по дням
Пятница. Заезд
Заселение в гостиницу после 14:00.
Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).
Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Домбай", "Верхняя Балкария" или "Грозный, Шали, Аргун"
Вариант I
Экскурсия «Эльбрус» ~ в 06:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак ~ в 07:00-08:00 в придорожном кафе — хычины, кофе, чай на травах.
Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14:00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.
Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в гостиницу ~ в 18:30-19:30.
Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Доп. расходы:
- канатные дороги: Эльбрус — станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н.у. м., «Мир» высота 3500 м. н.у. м., «Гара Баши» высота 3800 м. н.у. м. (оплачивается сразу 3 уровня). — 3200 руб.; Чегет — 1100 руб.;
- нац. парк — 200 руб.;
- питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Вариант II
Экскурсия «Домбай» ~ в 06:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравье альпийских лугов.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.
В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или Горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.
Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны:
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге — на высоту 2270 м. н.у. м.;
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной — на высоту 3012 м. н.у. м.;
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной — на высоту 3200 м. н.у. м.
Свободное время: фото, дегустация местной кухни, рынки, сувениры.
Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в гостиницу ~ в 19:30-20:00.
Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Доп. расходы:
- канатные дороги при оплате сразу все 3 уровня — 2700 руб.;
- нац. парк — 200 руб.;
- питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Вариант III
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 06:50.
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в гостиницу ~ в 19:00-19:30.
Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Доп. расходы:
- въезд на территорию термального источника — 600 руб.;
- питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Вариант IV
Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» ~ в 06:00.
Завтрак ~ в 08:00 в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.
Обед в Грозном в местных кафе или столовых.
Ужин – в придорожном кафе в Осетии — осетинские пироги (с сыром, с зеленью, с мясом, с фруктовыми начинками), шурпа, чай, кофе, пиво.
Питание на маршруте за доп. плату.
Возвращение в гостиницу ~ в 21:00-22:00.
Доп. расходы:
- услуги местного экскурсовода и высотка — 600 руб.;
- питание: завтрак, обед и ужин.
Воскресенье. Экскурсия по городам КМВ. Отъезд
Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Отправление домой.
Доп. расходы:
- питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
- с питанием:
|«Бештау»
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Доп. место
|38 250
|28 250
|40 800
|29 500
|25 700
|«Машук»
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Доп. место
|30 850
|24 950
|33 100
|25 700
|23 500
|«Наутилус»
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|29 300
|24 000
|31 800
|25 300
|21 500
- без питания:
|«Бештау»
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Доп. место
|33 600
|23 600
|36 150
|24 850
|21 100
|«Машук»
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Доп. место
|28 100
|22 200
|30 350
|22 950
|20 750
|«Наутилус»
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|26 600
|21 350
|29 100
|22 600
|18 800
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:
- «Бештау» — комфорт, люкс;
- «Машук» — эконом, стандарт, комфорт, семейный;
- «Наутилус» — стандарт 1 кат.
Возможно добавление дополнительных суток.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.
Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.
Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.
На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1-й день - ужин2-й день - ужин, кроме случая, если выбрана экскурсия IV (Грозный, Шали, Аргун) 3-й день - завтрак
- 1-й день - ужин
- 2-й день - ужин, кроме случая, если выбрана экскурсия IV (Грозный, Шали, Аргун)
- 3-й день - завтрак
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска/Минеральных Вод и обратно
- Такси до места размещения и обратно до аэропорта/ ж/д
- Всё питание, при выборе тарифа без питания и питание, не указанное в программе, при выборе тарифа с питанием
- Канатные дороги: Эльбрус - станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня). - 3200 руб. Чегет - 1100 руб. Домбай (при оплате сразу все 3 уровня) - 2700 руб
- Эльбрус - станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня). - 3200 руб
- Чегет - 1100 руб
- Домбай (при оплате сразу все 3 уровня) - 2700 руб
- Въезд на территорию термального источника - 600 руб
- Нац. парк - 200 руб
- Услуги местного экскурсовода и высотка (Грозный, Шали, Аргун) - 600 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- очень теплая удобная обувь;
- очень теплые вещи для гор (многослойная одежда);
- строгая одежда для Грозного и Ингушетии. Запрещено: обтягивающая и облегающая одежда;
- дождевик;
- солнцезащитные очки;
- купальные принадлежности и полотенце (из гостиницы полотенце выносить нельзя);
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Может ли измениться программа?
В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.
Как будут начинаться экскурсии в туре?
В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.
Каждый день туристы будут получать оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.
Места посадки на экскурсии:
- гостиница «Бештау» — посадка у гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная, 17);
- гостиница «Машук» — посадка у санатория «Тарханы» (ул. Карла Маркса, 14);
- гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк «Цветник» (пр. Кирова, 23).
Важно! Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.