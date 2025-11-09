Мои заказы

Нетуристический Дагестан (на 6 дней)

Для тех, кто уже был в Дагестане и видел основные достопримечательности, но влюбился в этот уголок России.

Предлагаю новые маршруты без больших групп (максимум 4 человека), без обязательного расписания маршрута.
Ближайшие даты:
27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая2
мая3
мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

Для тех, кто уже был в Дагестане и видел основные достопримечательности, но влюбился в этот уголок России. Предлагаю новые маршруты без больших групп (максимум 4 человека), без обязательного расписания маршрута. Я имею наработки интересных маршрутов, но готова выслушать и проработать ваши пожелания. Я люблю всё новое и неизведанное. За один тур вы увидите и Чечню, и Дагестан. Грозный, озеро Кезеной-Ам, загадочные круглые камни, село Ботлих, Генухский перевал, водопад Чирхалью.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Грозный
  • Грозненское море
  • Английский замок
  • Смотровая в городе Грозный
  • Мечеть в городе Шали
  • Село Ведено
  • Озеро Кезеной-Ам
  • Город стражников Хой (музейный комплекс)
  • Харакойская боевая башня
  • Мельница, производство бурок в селе Рахата
  • Преображенская крепость
  • Село Ботлих
  • Подвесной мост через реку Андийское койсу
  • Водопад Гакваринка
  • Село Сильди
  • Генухский перевал
  • Село Бежта
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Аймакское ущелье
  • Салтинский водопад
  • Село Бацада
  • Водопад Чирхалью
  • Холмы Левашинского района
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Проживание
  • Завтрак, ужин, обед походный
  • Вход на все локации
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Грозный
Завершение: Аэропорт Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Грозного

