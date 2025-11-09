Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Для тех, кто уже был в Дагестане и видел основные достопримечательности, но влюбился в этот уголок России.



Предлагаю новые маршруты без больших групп (максимум 4 человека), без обязательного расписания маршрута.

Описание тура Для тех, кто уже был в Дагестане и видел основные достопримечательности, но влюбился в этот уголок России. Предлагаю новые маршруты без больших групп (максимум 4 человека), без обязательного расписания маршрута. Я имею наработки интересных маршрутов, но готова выслушать и проработать ваши пожелания. Я люблю всё новое и неизведанное. За один тур вы увидите и Чечню, и Дагестан. Грозный, озеро Кезеной-Ам, загадочные круглые камни, село Ботлих, Генухский перевал, водопад Чирхалью.

