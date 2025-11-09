Для тех, кто уже был в Дагестане и видел основные достопримечательности, но влюбился в этот уголок России.
Предлагаю новые маршруты без больших групп (максимум 4 человека), без обязательного расписания маршрута.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураДля тех, кто уже был в Дагестане и видел основные достопримечательности, но влюбился в этот уголок России. Предлагаю новые маршруты без больших групп (максимум 4 человека), без обязательного расписания маршрута. Я имею наработки интересных маршрутов, но готова выслушать и проработать ваши пожелания. Я люблю всё новое и неизведанное. За один тур вы увидите и Чечню, и Дагестан. Грозный, озеро Кезеной-Ам, загадочные круглые камни, село Ботлих, Генухский перевал, водопад Чирхалью.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грозный
- Грозненское море
- Английский замок
- Смотровая в городе Грозный
- Мечеть в городе Шали
- Село Ведено
- Озеро Кезеной-Ам
- Город стражников Хой (музейный комплекс)
- Харакойская боевая башня
- Мельница, производство бурок в селе Рахата
- Преображенская крепость
- Село Ботлих
- Подвесной мост через реку Андийское койсу
- Водопад Гакваринка
- Село Сильди
- Генухский перевал
- Село Бежта
- Гоцатлинское водохранилище
- Аймакское ущелье
- Салтинский водопад
- Село Бацада
- Водопад Чирхалью
- Холмы Левашинского района
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Проживание
- Завтрак, ужин, обед походный
- Вход на все локации
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Грозный
Завершение: Аэропорт Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
