Выходные в Чечне (3 дня)
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
12 мар в 13:00
27 000 ₽ за человека
Чечня. Двухдневный джип-тур по горным перевалам
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
40 000 ₽ за всё до 5 чел.
Нетуристический Дагестан (на 6 дней)
Начало: Аэропорт Грозный
31 мар в 09:00
1 апр в 09:00
от 65 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна17 сентября 2024Добрый день, только ночью вернулись из Чечни. Спасибо большое организатору тура, Анастасии. Отвечала быстро на вопросы, была всегда на связи.
- ООлеся15 июля 2023Впечатления самые положительные. Я просто влюбилась в республику! было очень познавательно, весело и здорово!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Село Хой»
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