Село Хой – туры в Грозном

Найдено 3 тура в категории «Село Хой» в Грозном, цены от 27 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Выходные в Чечне (3 дня)
На машине
3 дня
2 отзыва
Выходные в Чечне (3 дня)
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
12 мар в 13:00
27 000 ₽ за человека
Чечня. Двухдневный джип-тур по горным перевалам
Джиппинг
2 дня
Чечня. Двухдневный джип-тур по горным перевалам
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
40 000 ₽ за всё до 5 чел.
Нетуристический Дагестан (на 6 дней)
На машине
6 дней
Нетуристический Дагестан (на 6 дней)
Начало: Аэропорт Грозный
31 мар в 09:00
1 апр в 09:00
от 65 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    17 сентября 2024
    Выходные в Чечне (3 дня)
    Добрый день, только ночью вернулись из Чечни. Спасибо большое организатору тура, Анастасии. Отвечала быстро на вопросы, была всегда на связи.
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    Чечня нас встретила отличной погодой и отличным гидом!!!! Шамиль все три дня был с нами, интересно рассказывал о своей родине, про быт, традиции, устои, культуру. И был отличным водителем, что является очень важным на Кавказе!!!! Поэтому ставим твëрдую "5"!!! Мы остались довольны всем!!! Спасибо❤

  • О
    Олеся
    15 июля 2023
    Выходные в Чечне (3 дня)
    Впечатления самые положительные. Я просто влюбилась в республику! было очень познавательно, весело и здорово!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Село Хой»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Чечне (3 дня)
  2. Чечня. Двухдневный джип-тур по горным перевалам
  3. Нетуристический Дагестан (на 6 дней)
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Грозный-Сити
  3. Сулакский каньон
  4. Мечеть «Гордость мусульман»
  5. Аргунское ущелье
  6. Озеро Казеной-Ам
  7. Мечеть «Сердце Чечни»
  8. Село Хой
  9. Кармадонское ущелье
  10. Даргавс
Сколько стоит тур в Грозном в марте 2025
Сейчас в Грозном в категории "Село Хой" можно забронировать 3 тура от 27 000 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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