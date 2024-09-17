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Чечня нас встретила отличной погодой и отличным гидом!!!! Шамиль все три дня был с нами, интересно рассказывал о своей родине, про быт, традиции, устои, культуру. И был отличным водителем, что является очень важным на Кавказе!!!! Поэтому ставим твëрдую "5"!!! Мы остались довольны всем!!! Спасибо❤