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Авторский тур
4 дня
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Начало: Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 500₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: г. Грозный, место и время по договорённости
14 июня в 08:00
6 июля в 08:00
5779952 020₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Выходные в Чечне (3 дня)
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
74 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
66 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Начало: Аэропорт Грозного, 13:00
6 сен в 13:00
44 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван26 марта 2024Впечатления от поездки самые положительные. Удалось познакомиться как с достопримечательностями, так и с культурой Чечни, представить, как жил чеченский народ на протяжении веков. По организации и содержанию 10 из 10.
- ООльга25 марта 2024Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике.
- ААнна20 ноября 2023Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно и комфортно) С погодой
- ККарина7 ноября 2023Чечня неожиданно очаровала и влюбила в себя. Огромная благодарность за это Анастасии и нашему гиду Асламбеку! Насыщенная и хорошо организованная
- ООлеся15 июля 2023Впечатления самые положительные. Я просто влюбилась в республику! было очень познавательно, весело и здорово!
- ССЕРГЕЙ11 мая 2023Очень интересный тур, прекрасные места. Очень понравились места проживания, удобные номера. Получили много информации за малый промежуток времени. Данный тур подойдёт людям от 20 до 60 лет, так как есть места где придется довольно долго подниматься в горы.
- ЕЕлена28 октября 2022Начнем с самого начала. Желая провести свой юбилей с мужем где-то, случайно наткнулась на информацию о Дагестане. Решила посмотреть, что
- ДДмитрий16 мая 2022Экскурсия очень понравилась. Поражают гостеприимство и радушие, с которыми тебя встречают, а также местные красоты, от которых перехватывает дух. Отличная организация.
- ННадежда11 апреля 2022Не сомневайтесь, что это один из самых классных маршрутов! Я под огромным впечатлением! Чечня и Дагестан поразили меня своей красотой
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «На машине»
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