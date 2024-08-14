Лермонтовские места – туры в Грозном

Найдено 3 тура в категории «Лермонтовские места» в Грозном, цены от 20 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кавказ в твоем сердце
5 дней
Кавказ в твоем сердце
Начало: Г. Минеральные Воды
14 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 20 800 за человека
Осенне-зимний Кавказ в твоем сердце
5 дней
Осенне-зимний Кавказ в твоем сердце
Начало: Г. Минеральные Воды / г. Пятигорск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 20 600 за человека
Прелестный Кавказ. Осенне-зимний экскурсионный тур
8 дней
Прелестный Кавказ. Осенне-зимний экскурсионный тур
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 34 300 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Лермонтовские места»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кавказ в твоем сердце
  2. Осенне-зимний Кавказ в твоем сердце
  3. Прелестный Кавказ. Осенне-зимний экскурсионный тур
Какие места ещё посмотреть в Грозном
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Сулакский каньон
  3. Грозный-Сити
  4. Озеро Казеной-Ам
  5. Мечеть «Гордость мусульман»
  6. Мечеть «Сердце Чечни»
  7. Аргунское ущелье
  8. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в августе 2024
Сейчас в Грозном в категории "Лермонтовские места" можно забронировать 3 тура от 20 600 до 34 300.
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