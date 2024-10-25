1 день

Прибытие. Экскурсия в Чегемское ущелье. Оздоровительный комплекс «Гедуко»

Прибытие в аэропорт Минеральных Вод в11:35 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Трансфер от ж/д вокзала — самостоятельно.

Обед — оплачивается самостоятельно.

Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.

Экскурсия в Чегемское ущелье — представляет грандиозное зрелище.

Прогуливаясь по самой глубокой теснине Северного Кавказа, Вы увидите, как стремительное течение реки Чегем придает неповторимые пейзажи, создавая чудесные картины на каждом месте, участке теснины.

Горные разломы, уходя высоко вверх, плачут прекрасными водопадами — Адай-Су («Вода из пасти), «Девичья коса», Азай-Су («Круглая вода»), Кошта-Сырт и другие.

Вы сможете постоять рядом с водопадом под его брызгами и увидеть радугу, загадать желание, которое обязательно исполнится.

Затем посетите оздоровительный комплекс «Гедуко».

Люди приезжают в термальный комплекс «Гедуко» за здоровьем и долголетием, и черпают их в благодатных водах природного термального источника.

Возвращение в Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.