Прелестный Кавказ. Осенне-зимний экскурсионный тур

Тур участвует в акции раннего бронирования.

При бронировании тура за 90 и более дней до даты заезда предоставляется скидка 10% от общей стоимости тура.

Семейный тур на зимнем Северном Кавказе с прогулками
читать дальше

в курортных городах КМВ и подъемом на Эльбрус и Мусса-Ачитару.

Вы познакомитесь с исключительными свойствами «живой воды» в термальных источниках, которые способствуют общему оздоровлению и подпитывает жизненные силы. Подышите свежим горным воздухом в Домбае и поразитесь архитектурой обновленного Грозного.

Также вы попробуете минеральную воду, знаменитую своими оздоровительными свойствами, и проведете время в сопровождении опытного экскурсовода, который расскажет вам о Кавказе.

Прелестный Кавказ. Осенне-зимний экскурсионный тур
Прелестный Кавказ. Осенне-зимний экскурсионный тур
Прелестный Кавказ. Осенне-зимний экскурсионный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия в Чегемское ущелье. Оздоровительный комплекс «Гедуко»

Прибытие в аэропорт Минеральных Вод в11:35 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Трансфер от ж/д вокзала — самостоятельно.

Обед — оплачивается самостоятельно.

Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.

Экскурсия в Чегемское ущелье — представляет грандиозное зрелище.

Прогуливаясь по самой глубокой теснине Северного Кавказа, Вы увидите, как стремительное течение реки Чегем придает неповторимые пейзажи, создавая чудесные картины на каждом месте, участке теснины.

Горные разломы, уходя высоко вверх, плачут прекрасными водопадами — Адай-Су («Вода из пасти), «Девичья коса», Азай-Су («Круглая вода»), Кошта-Сырт и другие.

Вы сможете постоять рядом с водопадом под его брызгами и увидеть радугу, загадать желание, которое обязательно исполнится.

Затем посетите оздоровительный комплекс «Гедуко».

Люди приезжают в термальный комплекс «Гедуко» за здоровьем и долголетием, и черпают их в благодатных водах природного термального источника.

Возвращение в Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Прибытие. Экскурсия в Чегемское ущелье. Оздоровительный комплекс «Гедуко»Прибытие. Экскурсия в Чегемское ущелье. Оздоровительный комплекс «Гедуко»Прибытие. Экскурсия в Чегемское ущелье. Оздоровительный комплекс «Гедуко»Прибытие. Экскурсия в Чегемское ущелье. Оздоровительный комплекс «Гедуко»
2 день

Домбай

Ранний завтрак (или сухой паек) в гостинице проживания.

Экскурсия «Домбай — край синих гор».

Самые красивые пейзажи находятся на территории Кавказа.

Богатая и интересная история Северного Кавказа, унесет Вас к тропам Великого Шелкового пути, к Византийским торговым факториям, культурным традициям, обычаям и достопримечательностям.

Домбай и его окрестности — это горы, хвойные леса, альпийские луга, цветущий высокогорный рододендрон, чистейшие горные реки, крупнейшие ледники, многочисленные водопады.

Говорят, что воздух Домбая можно «есть ложкой», настолько он чист.

По прибытии на знаменитую Домбайскую поляну — сердце гор, Вы полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязанных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, окажитесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа.

Экскурсия в Домбай дает возможность поближе узнать историю возникновения горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесской республике.

Во время обеда в одном из многочисленных местных кафе вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевского народа.

На Кавказе говорят, что «кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал».

Возвращение в Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
3 день

Грозный

Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания.

Экскурсия «Город Грозный — прошлое и настоящее».

Вам предстоит познакомиться с прошлым и настоящим города Грозного.

Экскурсия Вас приведет к знаменитым небоскребам — комплексу высотных домов «Грозный-сити».

Подниметесь на высокоскоростном лифте на высоту 31 этажа, откуда с высоты птичьего полета открывается великолепный вид на город.

А также в ходе экскурсии посетите, построенный в конце 19 века терскими казаками — храм Архангела Михаила.

Побываете в одной из самых крупных мечетей Европы и мира — «Сердце Чечни», которая является точной копией «Голубой мечети» в Стамбуле и визитной карточкой Грозного.

Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.

Проехав немного от города Грозный, Вы сможете посетить город Аргун, где расположена мечеть «Сердце Матери», названной именем жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова — Аймани Кадыровой, которая и является единственной мечетью в России, выполненной в ультрасовременном виде.

А город Шали в последние годы стал местом притяжения всех мусульман Северного Кавказа.

В августе 2019 года состоялось торжественное открытие самой большой мечети в Европе — «Гордость мусульман» имени Пророка Мохаммеда.

Возвращение в Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

ГрозныйГрозныйГрозныйГрозный
4 день

Экскурсия по городам-курортам Пятигорску и Железноводску

Завтрак в гостинице проживания.

Экскурсия по городам-курортам Пятигорску и Железноводску.

Пятигорск и Железноводск — города-курорты Федерального значения, отличающиеся по расположению, климатическим условиям, истории развития, архитектуре, с разными минеральными источниками.

Пятигорск — это романтические воздушные беседки: Эолова арфа, Китайская, словно парящие над Горячеводской долиной.

Гуляя по городу, Вы полюбуетесь классикой и модерном, готикой и эклектикой исторических зданий: Ресторации, Лермонтовских и Пушкинских, Пироговских ванн, Лермонтовской галереи.

Эти элементы архитектурного декора создают образ ухоженного городка европейского типа 19 — начала 20 веков, дополнением которому служат гроты Лермонтова, Дианы и, конечно же, исторический парк «Цветник».

Вы увидите много достопримечательностей, связанных с М. Ю. Лермонтовым: Домик Лермонтова — Государственный музей-заповедник, Место дуэли Лермонтова, первый памятник поэту, установленный в России, Ресторация, грот Дианы, грот Лермонтова, Николаевские ванны, Лермонтовская галерея, парк «Цветник».

С поэтом связана история и другого города-курорта, это Железноводск, в котором он лечился минеральными водами и где провел последнюю ночь своей жизни.

А еще в Железноводске Вы увидите уголок Востока — настоящий восточный дворец или летнюю резиденцию правителя Бухары.

В Железноводске много диковин, например, чудом сохранившаяся станция почтовых дилижансов — памятник культуры 19 века, в которой сейчас находится культурный центр им. Л. Н. Толстого, скульптурная композиция «Знаки зодиака», вращая огромный шар которой, Вы получите исполнение желаний.

И, конечно же, совершенно сказочная каскадная лестница, напоминающая лестницы Петергофа.

Возвращение в Пятигорск.

Обед — оплачивается самостоятельно.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Экскурсия по городам-курортам Пятигорску и ЖелезноводскуЭкскурсия по городам-курортам Пятигорску и ЖелезноводскуЭкскурсия по городам-курортам Пятигорску и ЖелезноводскуЭкскурсия по городам-курортам Пятигорску и Железноводску
5 день

Экскурсия «К подножию седого Эльбруса»

Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания.

Экскурсия «Эльбрус — к вершинам седой горы».

Вы посетите главную достопримечательность КавказаЭльбрус.

Люди стремятся к Эльбрусу за удивительными пейзажами, впечатлениями, но и пытаются проверить свои силы, прочность, но и даже за здоровьем, счастьем, потому что Эльбрус — самая мистическая, загадочная гора Кавказа.

Он является самой высокой горой в Европе (высота 5642 км), и входит в список 7 чудес России.

Участвуя в данной экскурсии, Вы познакомитесь с самым высокогорным районом Центрального Кавказа — Приэльбрусьем, который является крупнейшим центром горнолыжного спорта, альпинизма и туризма в России.

История горнолыжного спорта началась в нашей стране в Приэльбрусье, потому что на горе Чегет в 1964 году была построена первая канатная дорога.

И поднявшись по ней, со смотровой площадки горы Чегет, Вам откроется самая лучшая панорама на Эльбрус и получатся великолепные фотографии.

Так же Вы побываете на поляне Чегет, которая является популярным местом туристов со всего мира, где можно посетить национальный базар и приобрести различную сувенирную продукцию, шерстяные и вязаные изделия на любой вкус.

Главный подъем на высоту 3848 м над уровнем моря, Вы совершите на сам Эльбрус, откуда перед вами откроется завораживающий вид на Кавказский хребет, знаменитые ледники.

Покидая Приэльбрусье, у Вас будет уникальная возможность на поляне нарзанов выпить минеральной воды, выходящей прямо из недр земли.

Обед (оплачивается самостоятельно) — в одном из местных кафе.

Возвращение в Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Экскурсия «К подножию седого Эльбруса»Экскурсия «К подножию седого Эльбруса»Экскурсия «К подножию седого Эльбруса»Экскурсия «К подножию седого Эльбруса»
6 день

Экскурсия по двум городам-курортам Кисловодску и Ессентуки

Завтрак в гостинице проживания.

Свободное время.

Обед (оплачивается самостоятельно).

Обзорная экскурсия по двум городам-курортам Кисловодску и Ессентуки, в ходе которой Вы услышите историю открытия вод, историю развития курортной местности, познакомитесь с основными достопримечательностями городов, их архитектурными стилями, попробуете воды этих курортов: Ессентуки 17, 4 и знаменитый Кисловодский нарзан.

Вы совершите прогулку по старой части парка, где увидите: Зеркальный пруд, Стеклянную струю, Лермонтовскую площадку и Нарзанную галерею.

Здание Нарзанной галереи построено в середине 19 века по проекту англичанина С. И. Уптона, по форме напоминает средневековой рыцарский замок с элементами готики.

Посетив Нарзанную галерею, попробуете знаменитый нарзан — напиток богатырей.

От нарзана проследуете к минеральным источникам города-курорта Ессентуки.

Это самый молодой курорт Кавказских Минеральных Вод, потому что поздно по сравнению с другими курортами были оценены его воды.

Уникальные воды Ессентукского курорта: Ессентуки 17 и Ессентуки 4, который в настоящее время считается одним из лучших бальнеогрязевых курортов по лечению гастроэнтерологических заболеваний и обмена веществ.

На центральной аллее курортного парка, называемой в честь князя М. С. Воронцова, внимание привлекает фахверковая конструкция Механотерапии с чудом сохранившимися аппаратами для лечения позвоночника и суставов, разработанными шведским физиотерапевтом Г. Цандером.

Верхнюю часть парка украшает здание Императорских ванн с 1898 г., в котором сохранились 7 из 32-х каменных ванн из итальянского зеленого мрамора.

Символом Ессентуки является поистине роскошное здание Грязелечебницы в стиле античного неоклассицизма (древнеримских терм IV в. н. э.).

Возвращение в Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Экскурсия по двум городам-курортам Кисловодску и ЕссентукиЭкскурсия по двум городам-курортам Кисловодску и ЕссентукиЭкскурсия по двум городам-курортам Кисловодску и ЕссентукиЭкскурсия по двум городам-курортам Кисловодску и Ессентуки
7 день

Экскурсия на Медовые водопады

Завтрак в гостинице проживания.

Свободное время.

Обед — самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Экскурсия на Медовые водопады — знакомство с геологическим прошлым и настоящим курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Медовые водопады —это группа водопадов, их пять, разные по высоте, форме и насыщенности, с разными названиями, они шумят в ущелье реки Аликоновка недалеко от Кисловодска.

Вы пройдете по каньону реки, длинною 150 м, полюбуетесь водопадами, подышите чистейшим горным воздухом и посетите этнографический музей «Карачаевское подворье», где представлено не только жилище горца, но животные, которых карачаевцы выращивают.

В ходе экскурсии Вы посетите подворье «Чайный Домик».

Оказавшись внутри Домика, Вы не только совершенно бесплатно попробуете травяные чаи и понравившиеся сможете приобрести в качестве сувенира, но получите настоящую фитоингаляцию, вдыхая ароматы горных трав, смешанные с ароматом специй и медов.

А также Вы увидите и посетите еще один памятник природного значения гору Кольцо.

Легенда о нартах утверждает, что гора Кольцо исполняет желания.

Возвращение в Пятигорск.

Ужин — самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Экскурсия на Медовые водопадыЭкскурсия на Медовые водопадыЭкскурсия на Медовые водопадыЭкскурсия на Медовые водопады
8 день

Отъезд

Завтрак в гостинице проживания.

Свободное время.

Освобождение номеров до 12:00.

Обед — самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод в удобное время до выселения.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле/хостеле выбранной категории.

Тур участвует в акции раннего бронирования. При бронировании тура за 90 и более дней до даты заезда предоставляется скидка 10% от общей стоимости тура.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещения1-местное размещение2-местное размещение2-местное размещение + дополнительное место3-местное размещение4-местное размещениеМногоместное размещение
Хостел «Жить Просто 1» / «Жить Просто 2» (без завтрака)
Место в многоместном номере 33700
2-местный номер (санузел на этаже)4210034300
Гостиница Маск
Стандарт10990068200
Полулюкс11820072300 64000
Семейный15160089000 7510068200
Бизнес-отель Маск (пос. Иноземцево)
Стандарт974006610060900
Делюкс1026006870062600
Полулюкс1130007390066100
Люкс1600009740081700
Бизнес Люкс1600009740081700
Семейный люкс180800107800 8350071300
Конгресс-отель Интурист
01.10.2024 — 24.12.2024
Стандарт 1-местный74400
Стандарт 2-местный7650054600
Джуниор сюит880006030053200
Джуниор сюит комфорт1036006820058400
Люкс1308007860065400
01.11.2024 — 04.11.2024
Стандарт 1-местный83800
Стандарт 2-местный8590059800
Джуниор сюит1005006710058400
Джуниор сюит комфорт1193007650064700
Люкс1516008900073000
Примечание: в номерах категории: Джуниор сюит, Джуниор сюит Комфорт, Люкс — дети до 2х лет проживают без предоставления места и питания Бесплатно, дети 2-6 лет — дополнительное место бесплатно, оплачивается завтрак — 700 рублей на ребенка. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет рассчитывается дополнительно.
Гостиница Бештау
01.11.2024 — 27.12.2024
Стандарт9110062400
Комфорт1015006760061600
Люкс / Люкс Бизнес1172007550066800
Семейный12760080700 6500057200
13.05.2024 — 31.10.2024
Стандарт9630065000
Комфорт1068007020063300
Люкс / Люкс Бизнес1224007810068500
Семейный13280083300 6680058500
Примечание: Дети до 6-ти лет проживают бесплатно. Детская кроватка предоставляется по запросу. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет рассчитывается дополнительно.
Гостиница Машук
06.11.2024 — 27.12.2024
Эконом577004630046800
Стандарт619004990049200
Комфорт 2-комнатный9010060900 5110050300
Семейный 3-комнатный10990070800 5770051200
18.06.2024 — 24.10.2024
Эконом661005170050400
Стандарт682005360051600
Комфорт 2-комнатный10680069200 5670054500
Семейный 3-комнатный13340082500 6560057100
25.10.2024 — 05.11.2024
Эконом702005490052500
Стандарт755005620053400
Комфорт 2-комнатный11820074900 6050057300
Семейный 3-комнатный14640089000 6990060300
Примечание: При размещении одного ребёнка младше 3 лет на дополнительной кровати проживание ему предоставляется бесплатно. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 3х лет рассчитывается дополнительно.
Парк-отель Бугарь
Стандарт 1-местный75500
Стандарт 2-местный859006030052500
Люкс1203007340062900
Гостиница Классик
Стандарт5460041600
Полулюкс5980044200
Люкс650004680041700
Хостел/Гостиница HoCo (без завтрака)
Место в капсульном номере 34800
Стандарт5770042100
Пансионат Искра
01.09.2024 — 28.12.2024
2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный781006190060300
1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт73400
2-мест. 1-комн. 1 кат ПК864006820063100
2-мест. 2-комн. 1 кат937007340071500
Гостиница VILLA LAZIO
Стандарт786005510050800
Делюкс890006030054300
Люкс995006560057700
Гостиница Ориент
Стандарт6090045200
Полулюкс713005040045900
Люкс817005560049700
Гостиница Кристэлла
Стандарт9690061600
Стандарт Эксклюзив10050063500
Полулюкс/Бизнес Люкс1015006400061200
Гостиница Даллас
Стандарт7490053000
Стандарт улучшенный8020055600
Полулюкс885005980055100
Люкс комфорт958006350057600
Спа-отель Бристоль
Стандарт 1-местный73400
Стандарт9110062400
Стандарт Премиум10360068700
Мини Сюит10990071800
Люкс без балкона1328008330072000
Гостиница Пятигорск
Стандарт 1-местный61900
Стандарт8070055600
Полулюкс8900059800
Джуниор Сьют9320060900
Люкс 2-комнатный9530062900
Апартаменты (без завтрака, есть собственная кухня)
Стандарт629004470047300 42100

Варианты проживания

Маск

7 ночей

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.

МаскМаскМаскМаскМаскМаск

Машук

7 ночей

Гостиница «Машук» находится в городе Пятигорск. Этот отель находится в 1 км от центра города.

На территории отеля предоставляется доступ в Интернет. Если вы приехали на собственном автомобиле, к вашим услугам парковка. При желании вы можете заказать трансфер от и до аэропорта. В отеле имеется бизнес-центр.

В любое время вы можете обратиться за помощью к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. В любое время вы можете воспользоваться обслуживанием номеров, чтобы заказать еду или дополнительные услуги. Во всех номерах отеля не разрешается курение.

МашукМашукМашукМашукМашукМашук

Бештау

7 ночей

8-этажный гостиничный комплекс, который предлагает полный спектр услуг для своих Гостей. Wi-Fi доступ в Интернет предоставляется во всех номерах и общественных зонах отеля. Инфраструктура отеля · Классический ресторан европейской и кавказской кухни на 150 гостей (круглосуточно) · Банкетный зал на 60 гостей · Лобби-бар (круглосуточно) · Конференц-центр на 300 мест (2 конференц-зала 280 кв. м. и 40 кв. м., просторный холл для кофе-брейков) · Конференц-зал эксклюзивного этажа · Бизнес-центр · Спорт-клуб «Бештау» (плавательный бассейн, тренажерный зал, финская сауна, турецкий хамам).

БештауБештауБештауБештауБештауБештау

Интурист

7 ночей

Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

ИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтурист

Бизнес-отель «Маск»

7 ночей

Отель «Маск» с бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром расположен в курортном поселке Иноземцево, в 7 км от Пятигорска. К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка на территории. В числе удобств номеров кондиционер и телевизор с плоским экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона. Стойка регистрации работает круглосуточно. Кисловодск находится в 37 км от отеля «Маск», а Ессентуки — в 21 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 13 км.

Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»

Бугарь

7 ночей

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

БугарьБугарьБугарьБугарьБугарьБугарь

Классик

7 ночей

Гостиница «Классик» располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.

Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.

В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.

КлассикКлассикКлассикКлассикКлассикКлассик

НоСо

7 ночей

Хостел находится в прекрасном месте, где в шаговой доступности практически все главные достопримечательности города Пятигорска — Гора Машук, место Дуэли М. Ю. Лермонтова, Беседка Эолова арфа, Озеро Провал, Парк Цветник, Академическая галерея и другие. Рядом находятся железнодорожная станция «Лермонтовский разъезд» (которая позволит Вам быстро и дешево добраться в любой город КМВ), автобусная остановка, кафе, бары и рестораны. В нашем хостеле приятный стильный интерьер, всегда чисто, а персонал исключительно дружелюбный.

НоСоНоСоНоСоНоСоНоСоНоСо

Искра

7 ночей

Один из старейших пансионатов Пятигорска расположен в центре города. «Искра» является одной из самых знаменитых здравниц, которая имеет многопрофильные программы по лечению и оздоровлению.

Номерной фонд представлен различными категориями со всей необходимой мебелью и техникой. Из окон открывается незабываемый вид на город и горы. Каждый из них укомплектован телевизором и холодильником. В ванных комнатах предоставляются бесплатные средства личной гигиены.

На территории имеются два кафе, в которых можно отведать блюда местной кухни. В баре можно выбрать вкусный коктейль.

Если вы приехали с деловым визитом, то к вашим услугам обустроенный конференц-зал с вместимостью до 75 человек.

В непосредственной близости находятся Кафедральный Спасский собор, курортный парк Цветник. Аэропорт, обслуживающий город Пятигорск, располагается в Минеральных Водах в 20 км, а вокзал в 1,9 км.

ИскраИскраИскраИскраИскраИскра

Ориент

7 ночей

Гостиница «Ориент» находится в городе Пятигорск.

Номера в гостинице выполнены в классическом стиле. Во всех номерах есть телевизор, кондиционер и ванная комната. Созданы все условия для комфортного отдыха.

По утрам подаются завтраки в качестве комплимента. Поблизости находятся кондитерская «Даханго», кофейня «Хлебус» и кафе «XXI век».

Рядом расположен автовокзал, стадион «Центральный», Парк культуры и отдых им. Кирова. Расстояние до аэропорта Минеральный Воды - 20,9 км. до ж/д вокзала - 1,4 км.

ОриентОриентОриентОриентОриентОриент

Кристэлла

7 ночей

«Кристэлла» — отель с шиком и уютной атмосферой. Завораживающая красота легендарных гор Пятигорска открывается гостям из окон.

Номера оснащены всем необходимым для проживания. В отдельных номерах есть гостиная и обеденные зоны, камин, балкон или терраса. Ежедневно осуществляется уборка.

Ресторан предлагает блюда японской, европейской и кавказской кухни. Здесь можно провести деловую встречу или торжество. Для этого персонал предоставляет микрофоны, пульт управления, аудио-мониторы, проектор и пр.

Среди достопримечательностей города наиболее популярны: Место дуэли Лермонтова, Горячая гора и Машук, Спасский собор.

КристэллаКристэллаКристэллаКристэллаКристэллаКристэлла

Даллас

7 ночей

Гостиница «Hotel&Dallas» находится на проспекте Калинина в центре Пятигорска.

Уютные номера в светлых тонах обустроены стильной мебелью и современной техникой: большая кровать, вместительный шкаф, стол, сейф, кондиционер, телевизор, Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены косметические средства и набор полотенец.

За отдельную плату доступен заказ завтраков. Для питания в номере есть мини-бар, кулер, чайник, посуда.

Рядом расположен парк «Цветник» — 1,55 км, краеведческий музей — 1,43 км, Центральная питьевая галерея — 1,62 км. Расстояние до ж/д вокзала Пятигорска — 1,80 км, до международного аэропорта «Минеральные Воды» — 26,3 км.

ДалласДалласДалласДалласДалласДаллас

Пятигорск

7 ночей

Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.

Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.

На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.

ПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорск

Хостел «Жить Просто 1»

7 ночей

Хостел «Жить просто» расположен в Пятигорске. В хостеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей полностью оборудованная кухня с микроволновой печью и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В числе удобств игровая приставка Xbox 360, постельное белье и вентилятор. Гости хостела «Жить просто» могут воспользоваться общей кухней и общим лаунджем. В хостеле работает камера хранения багажа. На территории хостела предоставляется бесплатная парковка. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 21 км.

Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»

Хостел «Жить Просто 2»

7 ночей

«Хостел Жить просто 2» располагается в Пятигорске. Этот хостел находится неподалёку от центра города. Рядом с хостелом — Парк Цветник, Лермонтовская Галерея и Памятник Лермонтову.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Для путешественников на машине организована парковка. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники хостела поддержат беседу на английском и русском.

Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»

Villa Lazio

7 ночей

Современный отель «Villa Lazio» находится в Пятигорске. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется частная парковка, трансфер и круглосуточная стойка регистрации.

Разместиться постояльцы могут в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего отдыха: современной мебелью, техникой, индивидуальной ванной комнатой, набором полотенец, халатами и тапочками в качестве приятного дополнения.

Пообедать и поужинать постояльцы могут в ресторане отеля, либо в хинкальной и кафетерии поблизости.

Рядом с «Villa Lazio» находится кинотеатр, фонтан, вещевые, продуктовые и парфюмерные магазины.

Villa LazioVilla LazioVilla LazioVilla LazioVilla LazioVilla Lazio

Бристоль

7 ночей

Спа-отель «Бристоль» находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города.

К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания.

Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки за приемлемую цену. Сытно поесть можно в местном ресторане "a-la carte". На территории работает пивной бар.

Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек. В нем есть современная техника и вся необходимая мебель.

В шаговой доступности есть много различных достопримечательностей города, например: Лермонтовская галерея, Провал, место дуэли Лермонтова, грот Дианы, Цветник и другие.

БристольБристольБристольБристольБристольБристоль

Апартаменты

7 ночей

Наименование и фото апартаментов сообщается перед заездом (в связи с высокой загруженностью данного вида размещения).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице Пятигорска, в номере выбранной категории
  • Питание по программе тура: завтрак (в хостелах и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
  • Трансфер аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск / Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не включенное в программу тура: обеды и ужины, в хостелах и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании
  • Медовые водопады - экологический сбор - 100 руб
  • Купание в термальном комплексе «Гедуко» - 300 руб
  • Экосбор Приэльбрусье - 200 руб
  • Подъем на канатной дороге Домбай - 2 000 руб
  • Подъем на канатной дороге на г. Чегет - 900 руб. (2 уровня)
  • Подъем на канатной дороге на г. Эльбрус - 1 800 руб. (2 уровня)
  • Входные билеты, Грозный - 600 руб
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
  • Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.

Убедитесь, что вы взяли:

  • теплую кофту;
  • непродуваемую и непромокаемую куртку;
  • 2 пары обуви:
    • пара легкой спортивной обуви;
    • пара непромокаемой обуви (кроссовки);
  • рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
  • легкие брюки;
  • солнцезащитные очки;
  • сланцы;
  • кепка для защиты головы от солнца;
  • нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
  • фотоаппарат.

Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:

  • купальные плавки/купальник;
  • полотенце (1-2 шт);
  • резиновые тапочки;
  • халат банный;
  • шапочка.

Вам также необходимо взять с собой:

  • полис ОМС;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча?

Прибытие на Кавказские Минеральные Воды в аэропорт г. Минеральные Воды в 11:35 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

От какого места идет отправление на экскурсии?

Отправление на экскурсии в зависимости от объекта размещения:

Объект размещенияМесто отправления на экскурсии по программе
Хостел

г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Хостела 350 м

Гостиница «Маск»

г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Гостиницы «Маск» 7.7 км.

Бизнес-отель «Маск» (пос. Иноземцево)от Бизнес-отеля «Маск»
Конгресс-отель «Интурист»от Конгресс-отеля «Интурист»
Гостиница «Бештау»от Гостиницы «Бештау»
Гостиница «Машук»от Гостиницы «Машук»
Гостиница «Бугарь»

г. Пятигорск, пр-кт Калинина 90а, автобусная остановка «Кирова»

от гостиницы «Бугарь» 300 м

Гостиница «Классик»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «Классик» 2.3 км

Хостел/Гостиница «HoCo»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Хостела/Гостиницы «HoCo» 1.2 км

Пансионат «Искра»

г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Пансионата «Искра» 300 м

Гостиница «VILLA LAZIO»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «VILLA LAZIO» 900 м

Гостиница «Ориент»

г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»

от Гостиницы «Ориент» 70 м

Гостиница «Кристэлла»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «Кристэлла» 1.2 км

Гостиница «Даллас»

г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»

от Гостиницы «Даллас» 30 м

Гостиница «Пятигорск»

г. Пятигорск, ул. Пастухова 2, Школа № 2

от Гостиницы «Пятигорск» 580 м

Спа-отель «Бристоль»

г. Пятигорск, ул. Карла Маркса 14, санаторий «Тарханы»

от Спа-отеля «Бристоль» 360 м

Может ли программа меняться?

Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.

Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Грозного

Похожие туры из Грозного

Новогодний активный тур по Кавказу
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новогодний активный тур по Кавказу
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
30 дек в 10:00
от 36 400 за человека
Рождественский активный тур по Кавказу
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Рождественский активный тур по Кавказу
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
3 янв в 10:00
от 36 400 за человека
Рождественский тур по Кавказу
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Рождественский тур по Кавказу
Начало: Г. Минеральные Воды
3 янв в 10:00
от 33 600 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Грозном
Все туры из Грозного
ХорошоТам