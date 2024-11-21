1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
«Главную новогоднюю ёлку Хабаровского края и 1,5 км»
Завтра в 14:00
26 дек в 13:00
3850₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
Прогулка по историческому центру Хабаровска раскроет перед вами тайны старинных домов и памятников
Начало: Ул. Муравьева-Амурского, 1
«Вас ждёт увлекательное путешествие по главной улице новогоднего Хабаровска»
Завтра в 09:00
26 дек в 09:00
3650₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Сны зимнего дендрария
Путешествие в дендрарий Хабаровска с гидом-биологом раскроет секреты зимней природы и подарит незабываемые впечатления
Начало: У главного входа в Дендрарий
«Узнаете, что происходит с растениями в холодное время года и раскроете их зимние тайны»
Завтра в 09:00
26 дек в 09:30
2800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССафина21 ноября 2024Экскурсия была проведена Анастасией) остались очень хорошие впечатления, рекомендую.
- ММария13 ноября 2024Приятная неспешная прогулка по городу, где ты узнаешь город через историю главной улицы и зданий, которые на ней стоят.
- ММихаил11 ноября 2024Великолепная экскурсия. Очень познавательно, гид очень живой, показывают исторические фото, очень приятная и грамотная речь. Рекомендую к посещению!
- ДДарья3 октября 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовода Анастасия отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Это не заученный монолог, а диалог, что
- ВВалентина16 сентября 2024Очень понравилась экскурсия! Интересная, насыщенная подача материала! Иван приятный экскурсовод, видно, что любит свое дело, я в Хабаровске впервые заказывала такую экскурсию, прям рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Зимние»
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