читать дальше меня очень порадовало. Также было интересно и занимательно рассматривать архитектуру зданий и детали на них, на которые Анастасия обращала внимание. В общем, только положительные эмоции. Спасибо!

Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовода Анастасия отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Это не заученный монолог, а диалог, что