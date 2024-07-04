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водовортоы исторических событий, и, в то же время, настоящий художник живо и ярко рисующий образы и картины истории города, который он любит глубокой неподдельной любовью. Это талант - уметь передать рассказанную много раз прежде историю, как в первый раз, чтобы новый участник почувствовал себя единственным и долгожданным гостем на увлекательной экскурсии в прошлое удивительного города Хабаровска.