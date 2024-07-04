Экскурсии выходного дня в Хабаровске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Хабаровске, цены от 1 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хабаровск: путешествие в трёх частях
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
4 отзыва
В тренде
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Начало: На набережной Амура
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
10 июля в 14:00
1 800 за человека
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:30
30002 550 за всё до 6 чел.
Прогулка к загадочной Старухиной горе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У парка имени Муравьёва-Амурского
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:00
2 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июля 2024
    Хабаровск: путешествие в трёх частях
    Спасибо, всё организовано хорошо. Всё понравилось
  • Е
    Елена
    4 июля 2024
    Хабаровск: путешествие в трёх частях
    Информация, которая приходит от Трипстер и от организаторов, разная. Не знаешь, какой верить.
  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Великолепная экскурсия! Иван оказался очень приятным,лёгким в общении молодым человеком. Сумел буквально с первых минут экскурсионного маршрута,нас, четырех коренных хабаровчанок погрузить в историю старого Хабаровска! Однозначно рекомендую Ивана гостям нашего города,ну и конечно же самим хабаровчанам!
  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Получили ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ от экскурсии, от общения с Иваном. Идеальный формат из серии «коротко, но ясно». Елена и Юрий из Краснодара.
  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Очень рады, что удалось побывать на этой великолепной экскурсии. 2 часа экскурсии пролетели,как одно мгновение. Иван как бы вдохнул жизнь
    читать дальше

    в эти прекрасные дома,расположенные на главной улице города. Мы многое узнали о владельцах домов-Пьянковых,Плюсниных,Текуче,Хлебниковых, административных зданиях -Городской дом, присутственное место генерал-губернатора. Наш гид Иван,обладая хорошей дикцией,очень доходчиво излагал материал. Чувствуется хорошая глубина его проработки. Рассказ о домах и их владельцах шел в строгой увязке с историческими событиями тех лет. Мы искренне благодарны Ивану за прекрасную экскурсию,желаем ему дальнейших творческих успехов. Спасибо

  • А
    Александр
    23 июня 2024
    Прогулка к загадочной Старухиной горе
    Мы всей семьёй очень любим экскурсии Ивана. Очень интеллигентный, интересный рассказчик. Опытный кормчий, уверенно ведущий своих подопечных через перекаты и
    читать дальше

    водовортоы исторических событий, и, в то же время, настоящий художник живо и ярко рисующий образы и картины истории города, который он любит глубокой неподдельной любовью. Это талант - уметь передать рассказанную много раз прежде историю, как в первый раз, чтобы новый участник почувствовал себя единственным и долгожданным гостем на увлекательной экскурсии в прошлое удивительного города Хабаровска.

  • П
    Павел
    23 июня 2024
    Прогулка к загадочной Старухиной горе
    Интересная и компактная экскурсия по великолепному парку. Иван прекрасный гид. Рекомендую.
    Интересная и компактная экскурсия по великолепному парку. Иван прекрасный гид. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хабаровске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хабаровск: путешествие в трёх частях
  2. Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
  3. Прогулка к загадочной Старухиной горе
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Амурский мост
  2. Привокзальная площадь
  3. Самое главное
  4. Башня Инфиделя
  5. Больше­хехцирский заповедник
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июле 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 2 550 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Хабаровске на 2024 год на выходные, 14 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам