1 чел.
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3 часа
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Хабаровск: путешествие в трёх частях
Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Начало: На набережной Амура
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
10 июля в 14:00
1 800₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:30
30002 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У парка имени Муравьёва-Амурского
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:00
2 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 июля 2024Спасибо, всё организовано хорошо. Всё понравилось
- ЕЕлена4 июля 2024Информация, которая приходит от Трипстер и от организаторов, разная. Не знаешь, какой верить.
- ООльга30 июня 2024Великолепная экскурсия! Иван оказался очень приятным,лёгким в общении молодым человеком. Сумел буквально с первых минут экскурсионного маршрута,нас, четырех коренных хабаровчанок погрузить в историю старого Хабаровска! Однозначно рекомендую Ивана гостям нашего города,ну и конечно же самим хабаровчанам!
- ЕЕлена26 июня 2024Получили ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ от экскурсии, от общения с Иваном. Идеальный формат из серии «коротко, но ясно». Елена и Юрий из Краснодара.
- ССветлана26 июня 2024Очень рады, что удалось побывать на этой великолепной экскурсии. 2 часа экскурсии пролетели,как одно мгновение. Иван как бы вдохнул жизнь
- ААлександр23 июня 2024Мы всей семьёй очень любим экскурсии Ивана. Очень интеллигентный, интересный рассказчик. Опытный кормчий, уверенно ведущий своих подопечных через перекаты и
- ППавел23 июня 2024Интересная и компактная экскурсия по великолепному парку. Иван прекрасный гид. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «На выходные»
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