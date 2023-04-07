Город с пятитысячной купюры

Описание
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Город с пятитысячной купюры
Город с пятитысячной купюры
Город с пятитысячной купюры
Город с пятитысячной купюры
Город с пятитысячной купюры
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Что вас ожидает:

  • Хабаровский утес
  • Башня «Инфиделя»
  • Памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому
  • Парк имени Н. Н. Муравьева-Амурского
  • Амурский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

  • В этой экскурсии у вас будет возможность увидеть достопримечательности, с самой крупной купюры нашей страны. Хабаровский утёс, памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому и конечно Амурский мост.
  • Эти локации являются одними из самых главных достопримечательностей Хабаровска и пожалуй самыми узнаваемыми. С Амурского утёса открывается замечательный вид на слияние двух крупных Дальневосточный рек: Амур и Уссури. Так же в этой экскурсии мы посетим самое загадочное здание Хабаровска – Башня Инфиделя. Именно с этого здания получаются лучшие фотографии Амурского моста. После мы совершим проезд по этому мосту, который и сейчас можно назвать – Амурское чудо. Во время экскурсии я вам расскажу о присоединении Приамурье к Российскому государству и конечно о людях который внесли в это большой вклад.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом месте, в пределах центра города
Завершение: Хабаровск
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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