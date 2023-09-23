Секреты Амурского утесаМы посетим старейший на Дальнем Востоке парк им. Муравьева-Амурского. Маршрут начнется на месте старого подземного тоннеля. Затем мы проследуем в историческую часть парка и мы посетим место первой городской церкви — ровесницы Хабаровска. По пути, не выезжая за город, вы увидите деревья и кустарники северных и южных широт дальневосточной тайги. Мы окажемся на месте старого нанайского стойбища Бури, которое существовало здесь до основания Хабаровска. Вы узнаете о том, кто жил на этой земле сотни и тысячи лет назад.

Любуясь прекрасным видом на Амур, вы услышите главные легенды о нём и том, почему аборигены называли его рекой Чёрного дракона. Затем мы увидим даурскую лиственницу, посаженную здесь почти сто лет назад, знаменитым писателем и ученым Владимиром Арсеньевым. Кульминацией нашей экскурсии станет посещение Амурского утёса — Старухиной горы, как называли его нанайцы до прихода русских. Вы узнаете все тайны этого места — от легенды про Шаманку, хозяйку утёса, и ее волшебный бубен, до истории про расстрел на утёсе австро-венгерских музыкантов. На смотровой площадке Утёса я покажу вам место, где Амурская протока вносит в Амур воды реки Уссури, а также тот пейзаж, который увидели первопроходцы, оказавшись на этом месте в 1858 году.

Спустившись с утёса, мы посетим памятник графу Муравьеву-Амурскому. Расскажу вам уникальную историю его создания и восстановления и о том, почему пушки рядом с бронзовым графом зарыты дулом вниз, а сторожевой домик около памятника называется «Инвалидным». Далее мы пройдемся по самой старой аллее парка, которая до революции была первым в Хабаровске пешеходным бульваром для прогулок высшего сословия. В конце маршрута я покажу вам маньчжурский абрикос, который был свидетелем этих променадов — ведь ему уже больше 120 лет! Вы узнаете, почему на Дальнем Востоке в диком виде растут южные и субтропические растения — орех, абрикос и виноград.