Тайны Старухиной горы
Амурский утёс — одно из самых загадочных мест в Хабаровске.
Для хабаровчан это место знакомо с детства, а для гостей — это визитная карточка города с пятитысячной купюры. Именно отсюда должно начинаться знакомство с Хабаровском.
Утёс и его окрестности хранят много тайн, неизвестных простому обывателю, которые вы узнаете только от меня.
Для хабаровчан это место знакомо с детства, а для гостей — это визитная карточка города с пятитысячной купюры. Именно отсюда должно начинаться знакомство с Хабаровском.
Утёс и его окрестности хранят много тайн, неизвестных простому обывателю, которые вы узнаете только от меня.
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Что вас ожидает:
- Парк им. Муравьева-Амурского
- Место древнего нанайского стойбища Бури
- Памятник Муравьеву-Амурскому
- Амурский утёс
- Самое старое дерево Хабаровска
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Секреты Амурского утесаМы посетим старейший на Дальнем Востоке парк им. Муравьева-Амурского. Маршрут начнется на месте старого подземного тоннеля. Затем мы проследуем в историческую часть парка и мы посетим место первой городской церкви — ровесницы Хабаровска. По пути, не выезжая за город, вы увидите деревья и кустарники северных и южных широт дальневосточной тайги. Мы окажемся на месте старого нанайского стойбища Бури, которое существовало здесь до основания Хабаровска. Вы узнаете о том, кто жил на этой земле сотни и тысячи лет назад.
Любуясь прекрасным видом на Амур, вы услышите главные легенды о нём и том, почему аборигены называли его рекой Чёрного дракона. Затем мы увидим даурскую лиственницу, посаженную здесь почти сто лет назад, знаменитым писателем и ученым Владимиром Арсеньевым. Кульминацией нашей экскурсии станет посещение Амурского утёса — Старухиной горы, как называли его нанайцы до прихода русских. Вы узнаете все тайны этого места — от легенды про Шаманку, хозяйку утёса, и ее волшебный бубен, до истории про расстрел на утёсе австро-венгерских музыкантов. На смотровой площадке Утёса я покажу вам место, где Амурская протока вносит в Амур воды реки Уссури, а также тот пейзаж, который увидели первопроходцы, оказавшись на этом месте в 1858 году.
Спустившись с утёса, мы посетим памятник графу Муравьеву-Амурскому. Расскажу вам уникальную историю его создания и восстановления и о том, почему пушки рядом с бронзовым графом зарыты дулом вниз, а сторожевой домик около памятника называется «Инвалидным». Далее мы пройдемся по самой старой аллее парка, которая до революции была первым в Хабаровске пешеходным бульваром для прогулок высшего сословия. В конце маршрута я покажу вам маньчжурский абрикос, который был свидетелем этих променадов — ведь ему уже больше 120 лет! Вы узнаете, почему на Дальнем Востоке в диком виде растут южные и субтропические растения — орех, абрикос и виноград.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Шевченко, д. 16Завершение: Амурский утёс, ул. Шевченко, д. 15
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Наша экскурсия будет пешеходной - мы пройдем по экскурсионному маршруту около 800 метров. С Амура может дуть свежий ветер
- Поэтому одевайтесь по погоде. В случае слабого дождя экскурсия состоится
- Поэтому в случае непогоды
- Захватите с собой зонт или дождевик
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
23 сен 2023
С подругой искали на сайтах Хабаровска что-нибудь интересное и познавательное про наш город, привлекло название экскурсии "Тайны старухиной горы", так мы познакомились с Иваном. Остались под большим и очень хорошим впечатлением, Иван рассказывает интересно, захватывающе, знает много неизвестных для обывателя моментов, фактов и событий. Так мы с подругой посетили почти все экскурсии, которые проводит Иван и желаем, чтобы он и дальше открывал новые маршруты и удивлял нас неизвестным о известном!
Г
Галина
22 сен 2023
Была на двух экскурсиях Ивана, очень познавательный и вдохновенный рассказ о памятных местах Хабаровска. Несмотря на то, что я знакома с историей города, многие факты о первых жителях, история старых зданий и его обитателей оказалась настоящим открытием. Думаю, такие экскурсии вызовут интерес и у гостей города, и у его жителей.
В
Вера
20 сен 2023
8 сентября побывали с коллегой на экскурсии "Тайны старухиной горы". Очень познавательно. Мы узнали много нового для себя, хоть и являемся Хабаровчанками. Повествование экскурсовода Ивана было слушать интересно, понятно,на одном, как говорится, дыхании. Спасибо за экскурсию, будем рекомендовать её своим друзьям и знакомым.
И
Илья
20 сен 2023
Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию. Парк и Утес, наверное, одни из самых популярных мест в городе у туристов и самих Хабаровчан. Так вот экскурсия «Тайна Старухиной горы» открывает эти места. Удивительно осознавать, что история этих мест не ограничивается двумя столетиями, а тянется еще с незапамятных времен. Благодаря экскурсии утебя перед глазами проносится кинолента — истории. Очень хочется поделится с кем-нибудь тем, что ты узнал об этих местах. В общем всем советую побывать на экскурсии «Тайны старухиной горы».
Б
Бербер
19 сен 2023
Шикарная эскурсия по утесубыла сегодня, Иван, благодарю от всей души
Г
Гюрджан
24 ноя 2022
Ходили с Иваном на эту экскурсию. Очень понравилось! Узнали много нового и интересного. Переваривали наши прогулки несколько дней. В буквальном смысле прикоснулись к прошлому. Лично я увидела Хабаровск другими глазами! Хотя была здесь не первый раз)) Иван рассказывает и показывает очень интересно и доступно!)
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Индивидуальные
Пешеходные
Природа и пейзажи
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