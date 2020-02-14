23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

История города и освоения Дальнего Востока. Вы узнаете, чем привлёк этот суровый, далёкий край Российскую империю, как и почему на этом месте появился город, и какими были его отцы-основатели. Я расскажу о судьбах людей, навсегда связанных с судьбой Дальнего Востока и его столицы. А также о трагических судьбах казачества и о государстве в государстве – буферной в годы Гражданской войны Дальневосточной Республике.
Прогулка по историческому центру. Вы побываете на первой площади города, смотровой площадке на Хабаровском утесе, пройдетесь по набережной Амура и главной улице города. Узнаете об уникальных зданиях, первых театрах и увеселениях доворелюционного Хабаровска.
В результате, экскурсия по Хабаровску откроет вам важную часть истории нашей страны: вы узнаете, чем был обусловлен приход России на Дальний Восток и какое место сейчас занимает этот регион в жизни государства.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 34 года. Я работаю в банке в департаменте по работе с персоналом. Я не являюсь профессиональным гидом, но история и экскурсии являются моим хобби. В качестве любителя я вожу экскурсии по городу с 2014 года. Экскурсии для меня - это способ поделиться с людьми самой интересной информацией, показать город с наилучшей стороны и наиболее тесно познакомить гостей с Дальневосточной столицей, которая еще не совсем хорошо известна нашим гражданам, как хотелось бы
Экскурсия очень понравилась! Андрей интересный и многоплановый рассказчик, чувствуется, что он любит свой город и он с удовольствием показывает его экскурсантам. Наша экскурсия была наполнена не только историческими фактами, но и легендами и просто житейскими историями города, что оживляло восприятие города! Логистически наша экскурсия была выстроена таким образом, что мы проникались городом от самого начала его создания до наших дней и это было увлекательно. Благодарим Андрея за яркие впечатления и рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет лучше узнать Хабаровск
Александр
2 октября 2019
Андрей очень хорошо и разносторонне образованный человек. Его знания это не краеведение, а хороший уровень знания всемирной истории и истории России. И к тому же Андрей очень доброжелательный и открытый человек. Прекрасная экскурсия!
Елена
7 сентября 2019
Я -хабаровчанка. Но 6 лет назад я уехала из города. Теперь я москвичка. Мне и моим друзьям очень понравились и и рассказ, и речь, и поведение нашего гида Андрея. Спасибо Вам за прекрасный соонечный день и сотрудника,который с любовью относится к своей работе.
Светлана
27 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Андрею за интересную информаию!
Наталья
23 августа 2019
Мне очень понравилась экскурсия, молодой человек-ителлегентный, увлеченый, знающий, интересующийся. Приятно было его слушать и общаться с ним. Жаль, что наш рейс задержали и экскурсию сократили на 30мин. Машину выбрали грязную и прокуренную, что немного мешало, увы...
Aidas
14 августа 2019
Спасибо Андрей за экскурсию. Всё было интересно.
Татьяна
14 августа 2019
Большое спасибо, экскурсоводу Андрею за содержательный и интересный рассказ.
Екатерина
16 июля 2019
Сегодня были на обзорной экскурсии по Хабаровску. Всё было просто замечательно. Спасибо гиду Андрею Власову.
Надежда
17 июня 2019
большое спасибо Андрею за экскурсию! было очень интересно и нескучно, Хабаровск - прекрасный красивый город, нам очень повезло с погодой, поэтому жаловаться вообще не на что. Отдельная благодарность за совет по ресторану, зашли и не пожалели!
С Андреем легко общаться, приятно слушать грамотную русскую речь и видеть, что человек действительно владеет информацией и любит город, о котором рассказывает.
Vera
14 июня 2019
Экскурсия очень понравилась. Андрей приятный в общении человек, много знает и с удовольствием рассказывает о городе. Даже плохая погода не испортила впечатления от прогулки.
Авто-пешеходная экскурсия по самым ярким местам города с легким погружением в его историю
Вы познакомитесь с визитными карточками одного из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока. Услышите о знаковом присоединении Приамурья к Российской империи и основателях Хабаровска. Увидите его главные улицы, площади и парки. А также откроете секреты Амурского моста и тайны мистической Башни Инфиделя.