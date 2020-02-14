23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Благодаря пятитысячной купюре, Хабаровск - один из самых узнаваемых городов в России. Раскинувшийся на 50 километров вдоль могучего Амура, всего в 30 километрах от Китая, он очень уютен, гостеприимен, а его богатая история располагает к интересной и познавательной прогулке

Что вас ожидает

История города и освоения Дальнего Востока. Вы узнаете, чем привлёк этот суровый, далёкий край Российскую империю, как и почему на этом месте появился город, и какими были его отцы-основатели. Я расскажу о судьбах людей, навсегда связанных с судьбой Дальнего Востока и его столицы. А также о трагических судьбах казачества и о государстве в государстве – буферной в годы Гражданской войны Дальневосточной Республике.

Прогулка по историческому центру. Вы побываете на первой площади города, смотровой площадке на Хабаровском утесе, пройдетесь по набережной Амура и главной улице города. Узнаете об уникальных зданиях, первых театрах и увеселениях доворелюционного Хабаровска.

В результате, экскурсия по Хабаровску откроет вам важную часть истории нашей страны: вы узнаете, чем был обусловлен приход России на Дальний Восток и какое место сейчас занимает этот регион в жизни государства.