впечатление. Гид оказался настоящим профессионалом своего дела: он не только прекрасно знал историю и культуру города, но и умел увлекательно рассказывать. Его энтузиазм и любовь к родному городу были заметны, и это создавало особую атмосферу.

Мы посетили множество интересных мест. Василий нам показывал фотографии, где мы смогли увидеть разницу цвета и рек и как выглядит дикий виноград.

Экскурсия была организована на высоком уровне: все было продумано до мелочей, от маршрута до времени на остановки. Мы смогли не только услышать интересные факты, но и задать вопросы.

Это был отличный способ узнать больше о городе и его истории, с учетом свободного времени мы многое посмотрели и узнали. Рекомендую всем. С большим удовольствием посетили бы еще и другие экскурсии с Василием, если бы больше времени провели в Хабаровске.