Индивидуальная
до 3 чел.
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Откройте для себя главные символы Хабаровска за 2,5 часа: от утёса до моста. Узнайте о людях, изменивших историю Приамурья
Начало: Комсомольская площадь
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
4705 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Город с пятитысячной купюры
Погрузитесь в атмосферу Хабаровска, прогуливаясь по его улицам. В компании друзей откройте для себя Амурский утёс и памятник Муравьеву-Амурскому
Начало: Хабаровск, Комсомольской площадь
Расписание: Ежедневно, по договоренности
20 окт в 09:00
22 окт в 09:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Зелёный» Хабаровск
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
Расписание: Ежедневно с 9:30
31 окт в 09:30
1 ноя в 09:30
19 750 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 мая 2025Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюрыДата посещения: 1 мая 2025Хорошая, информативная экскурсия. Рекомендую.
- ЕЕкатерина8 сентября 2025Экскурсия очень понравилась. Василий интересный собеседник и увлекательный экскурсовод. Узнали интересные факты о Хабаровском крае, его историю. По приезду домой по совету Василия начала читать книгу Амур-батюшка Н. Задорнова, очень увлекла
- ММарина29 августа 2025Все было очень интересно! Доступно и познавательно.
И пусть старший сын заснул на подъезде к мосту😁, но зато сон у него был отличный, с комфортом и безопасно.
- ТТатьяна26 августа 2025Василий - замечательный гид и рассказчик, очень ответственно подходит к своей работе. Были в Хабаровске первый раз и, благодаря Василию, полюбили этот город. Время, проведенное на экскурсии, пролетело очень быстро. Спасибо!
- ССветлана20 августа 2025Василий прекрасно провёл экскурсию: отличные знания, структура рассказа, приятное общение.
Взяли обе его экскурсии на один день и не пожалели.
Обязательно к посещению!
- ВВиктор10 августа 2025Все достопримечательности с купюры я точно увидел и даже хребет Хехцир, который раньше на купюре не замечал.
Хороший рассказ о становлении
- ММихаил6 августа 2025Всё прошло замечательно, большое спасибо!
- ООксана29 июля 2025Ездили с Василием на 2 экскурсии: Змеиная сопка и Хабаровск с 5 тыс. купюры. Очень все понравилось! Василий замечательный рассказчик, который много знает и про природу и историю Хабаровского края. Всем рекомендуем!
- ТТатьяна23 июля 2025Несомненно Василий очень любит свой город и эта любовь чувствуется и передаётся нам, туристам. Очень интересная экскурсии для первого знакомства с городом. Рекомендую!
- ООксана2 июля 2025Идеально подходит для знакомства с городом и благодаря увлекательному рассказу гида можно узнать много нового о Хабаровске, его истории, культуре. При этом известные, но разрозненные факты структурируются в единую картину
- ЮЮлия27 июня 2025Очень интересная и содержательная экскурсия. Проехались по знаковым местам Хабаровска. Увидела город с совершенно другой стороны! Однозначно понравилось!
- ООлег22 июня 2025Отличная экскурсия! В полном восторге, рекомендую!
- ККсения20 июня 2025Прекрасные впечатления: продуманный маршрут, интересные сведения, комфортное перемещение по городу. Рекомендую!
- ККонстантин19 июня 2025Все ключевые точки пройдены, рассказано доходчиво и живо. Большое спасибо!
- ООлег13 июня 2025Василий интересно представил историю города во время нашей экскурсии. Это позволило по другому увидеть/представить, как происходило освоение Дальнего востока России.
- ММаксим7 июня 2025Спасибо, во-первых, что откликнулись. Экскурсии на Трипстере в этот день не было. Благодаря Вам сложил благоприятное впечатление о Хабаровске. А это очень важно в путешествие.
- ЕЕлена18 мая 2025Недавно мы с коллегами посетили экскурсию с гидом по городу, и хочу поделиться своими впечатлениями.
С самого начала экскурсия произвела положительное
- ИИгорь28 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. По времени созвонились и начали чуть раньше запланировано. Материал информативен.
- ААлиса27 апреля 2025Экскурсия прошла очень интересно, Василий прекрасно все организовал, было интересно слушать!
- ММихаил19 апреля 2025Отличная экскурсия, спасибо громадное Василию за знакомство с Хабаровском!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Парк Северный»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хабаровске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в октябре 2025
Сейчас в Хабаровске в категории "Парк Северный" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 19 750. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Хабаровске на 2025 год по теме «Парк Северный», 56 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь