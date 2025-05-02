Мои заказы

Парк Северный – экскурсии в Хабаровске

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Северный» в Хабаровске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
На машине
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Откройте для себя главные символы Хабаровска за 2,5 часа: от утёса до моста. Узнайте о людях, изменивших историю Приамурья
Начало: Комсомольская площадь
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
4705 ₽ за всё до 3 чел.
Город с пятитысячной купюры
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в атмосферу Хабаровска, прогуливаясь по его улицам. В компании друзей откройте для себя Амурский утёс и памятник Муравьеву-Амурскому
Начало: Хабаровск, Комсомольской площадь
Расписание: Ежедневно, по договоренности
20 окт в 09:00
22 окт в 09:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
«Зелёный» Хабаровск
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
Расписание: Ежедневно с 9:30
31 окт в 09:30
1 ноя в 09:30
19 750 ₽ за всё до 5 чел.

