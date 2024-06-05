Н Наталья Хабаровск: путешествие в трёх частях Экскурсия очень понравилась, особенно, музей моста. Три часа пролетели незаметно.

В Виктория Хабаровск - город большой реки Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.

О Олег Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры Василий отличный рассказчик и организатор. Экскурсия понравилась. Все интересно и по делу, грамотно отвечал на вопросы, живо и нескучно подавал информацию. Остались довольны, рекомендуем!

Е Евгений Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры Василий отличный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую!

Л Людмила Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры читать дальше все по нашему общему мнению безупречны. Как и организация экскурсии, которой не помешала дождливая погода. Мы уже порекомендовали экскурсию с Василием нашим соседям по отелю. Спасибо! До встречи, Хабаровск! Очень благодарны Василию за знакомство нас, троих камчадалок, со столицей Хабаровского края. Эрудиция, любовь к родному краю, прекрасная речь -

П Павел Хабаровск - город большой реки Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!