Амурский мост – экскурсии в Хабаровске

Найдено 3 экскурсии в категории «Амурский мост» в Хабаровске, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хабаровск: путешествие в трёх частях
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Начало: На набережной Амура
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
19 июня в 14:00
1 800 за человека
Хабаровск - город большой реки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
49 отзывов
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
13 350 за всё до 4 чел.
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Маршрут экскурсии охватывает главные достопримечательности Хабаровска, включая Амурский утёс, памятник Муравьёву-Амурскому и Амурский мост
Начало: Комсомольская площадь
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Хабаровск: путешествие в трёх частях
    Экскурсия очень понравилась, особенно, музей моста. Три часа пролетели незаметно.
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Василий отличный рассказчик и организатор. Экскурсия понравилась. Все интересно и по делу, грамотно отвечал на вопросы, живо и нескучно подавал информацию. Остались довольны, рекомендуем!
  • Е
    Евгений
    24 мая 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Василий отличный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую!
    Василий отличный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую!
  • Л
    Людмила
    12 мая 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Очень благодарны Василию за знакомство нас, троих камчадалок, со столицей Хабаровского края. Эрудиция, любовь к родному краю, прекрасная речь -
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    все по нашему общему мнению безупречны. Как и организация экскурсии, которой не помешала дождливая погода. Мы уже порекомендовали экскурсию с Василием нашим соседям по отелю. Спасибо! До встречи, Хабаровск!

  • П
    Павел
    12 мая 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Евгений, огромное спасибо за прекрасно проведенные 4 часа в Хабаровске, за Ваши знания, за красивые места!!! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Амурский мост»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Амурский мост" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 13 350. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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