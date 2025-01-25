Башня Инфиделя – экскурсии в Хабаровске

Найдено 3 экскурсии в категории «Башня Инфиделя» в Хабаровске, цены от 4400 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Хабаровск - город большой реки
На машине
На микроавтобусе
4 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
9 мар в 08:00
10 мар в 08:00
16 700 ₽ за всё до 2 чел.
Хабаровск - город большой реки
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хабаровска, исследуя его исторические и современные достопримечательности в течение 4,5 часов
Начало: В любом месте исторического центра города
Расписание: Ежедневно, по договоренности
9 мар в 09:30
10 мар в 09:30
от 16 700 ₽ за всё до 2 чел.
Город с пятитысячной купюры
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Город с пятитысячной купюры: Индивидуальная экскурсия по Хабаровску
Проведите 2 часа, погружаясь в историю и красоту Хабаровска, наслаждаясь компанией только ваших друзей
Начало: Хабаровск, по договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4400 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    25 января 2025
    Хабаровск - город большой реки
    Прекрасная экскурсия - не академический с хорошим чувством юмора рассказ о своем любимом городе- ярко, эмоционально, уважительно. Рекомендуем)
    Прекрасная экскурсия - не академический с хорошим чувством юмора рассказ о своем любимом городе- ярко, эмоционально, уважительно. Рекомендуем)Прекрасная экскурсия - не академический с хорошим чувством юмора рассказ о своем любимом городе- ярко, эмоционально, уважительно. Рекомендуем)Прекрасная экскурсия - не академический с хорошим чувством юмора рассказ о своем любимом городе- ярко, эмоционально, уважительно. Рекомендуем)Прекрасная экскурсия - не академический с хорошим чувством юмора рассказ о своем любимом городе- ярко, эмоционально, уважительно. Рекомендуем)Прекрасная экскурсия - не академический с хорошим чувством юмора рассказ о своем любимом городе- ярко, эмоционально, уважительно. Рекомендуем)Прекрасная экскурсия - не академический с хорошим чувством юмора рассказ о своем любимом городе- ярко, эмоционально, уважительно. Рекомендуем)Прекрасная экскурсия - не академический с хорошим чувством юмора рассказ о своем любимом городе- ярко, эмоционально, уважительно. Рекомендуем)
  • А
    Анастасия
    26 декабря 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Отличная экскурсия, очень интересно, познавательно, грамотно составлен маршрут. Евгений прекрасный гид. Экскурсию рекомендую 👍
  • Е
    Елена
    26 ноября 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Добрый день. Бронировала экскурсию для своего руководителя с сыном (10 лет). Руководителю по описанию очень понравился Евгений и из предложенных вариантов, попросил
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    забронировать именно эту экскурсию) С Евгением очень быстро договорились, обговорили тонкости. Взяли бы 2 экскурсии, но уже не получалось. у меня была задача найти ещё одного экскурсовода и Евгений помог мне контактами своих коллег) По экскурсии. Она состоялась и руководитель мне сам написал и попросил оставить Евгению положительный отзыв. Экскурсия очень понравилась, сказал, что не ошибся в выборе экскурсовода, а ещё, что очень важно, экскурсия понравилась и ребёнку 10 лет Так что однозначно рекомендую Евгения, мне даже самой захотелось слетать в Хабаровск и побывать на такой экскурсии) Евгений очень приятный в общении, спокойно отвечает на все вопросы (а у меня их всегда много перед бронированием, чтобы у руководителя точно все было в порядке в моменте). Евгений, спасибо Вам большое. Определённой 10 звезд Вам

  • А
    Алексей
    9 ноября 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Лучшая городская экскурсия из тех, что у нас бывали. Особенно интересно, что можно увидеть городские фотографии прежних времен.
  • И
    Ирина
    11 октября 2024
    Город с пятитысячной купюры
    Экскурсия очень понравилась. содержательно,интересно,если буду заказывать,то обязательно с этим экскурсоводом.
  • С
    Старостенков
    28 апреля 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Мы были на экскурсии ещё 9 месяцев назад, 7 июля 23 года. Но за это время эмоции от прогулки все
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    сохранились. Мы после этой экскурсии влюбились в Хабаровск, этот солнечный, зелёный и уютный город. Особая благодарность Евгению. Это гид, который знает про город все и даже больше. Удивлением для нас стала информация про железнодорожный тоннель под Амуром, и ещё много всего интересного. Минусов не было. Огромное спасибо за увлекательную прогулку по Хабаровску и много положительных эмоций.

  • К
    Ксения
    10 апреля 2023
    Город с пятитысячной купюры
    Экскурсия оставила самые приятные впечатления как о городе, так и об экскурсоводе. Василий интересно рассказал о Хабаровске, окрестностях, истории согласно
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    описанию своей программы, показал необычные места и прокатил по Амурскому мосту. Также ответил на все вопросы, которые у нас возникли до прогулки и во время нее, дал несколько советов о том, что можно посмотреть самостоятельно за несколько дней, в итоге даже немного вышли за время, которое было заявлено. Выражаю благодарность и рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Башня Инфиделя»

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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Амурский мост
  2. Башня Инфиделя
  3. Привокзальная площадь
  4. Самое главное
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в марте 2025
Сейчас в Хабаровске в категории "Башня Инфиделя" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 16 700. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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