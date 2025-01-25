Индивидуальная
до 2 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
9 мар в 08:00
10 мар в 08:00
16 700 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хабаровска, исследуя его исторические и современные достопримечательности в течение 4,5 часов
Начало: В любом месте исторического центра города
Расписание: Ежедневно, по договоренности
9 мар в 09:30
10 мар в 09:30
от 16 700 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Город с пятитысячной купюры: Индивидуальная экскурсия по Хабаровску
Проведите 2 часа, погружаясь в историю и красоту Хабаровска, наслаждаясь компанией только ваших друзей
Начало: Хабаровск, по договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4400 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена25 января 2025Прекрасная экскурсия - не академический с хорошим чувством юмора рассказ о своем любимом городе- ярко, эмоционально, уважительно. Рекомендуем)
- ААнастасия26 декабря 2024Отличная экскурсия, очень интересно, познавательно, грамотно составлен маршрут. Евгений прекрасный гид. Экскурсию рекомендую 👍
- ЕЕлена26 ноября 2024Добрый день. Бронировала экскурсию для своего руководителя с сыном (10 лет). Руководителю по описанию очень понравился Евгений и из предложенных вариантов, попросил
- ААлексей9 ноября 2024Лучшая городская экскурсия из тех, что у нас бывали. Особенно интересно, что можно увидеть городские фотографии прежних времен.
- ИИрина11 октября 2024Экскурсия очень понравилась. содержательно,интересно,если буду заказывать,то обязательно с этим экскурсоводом.
- ССтаростенков28 апреля 2024Мы были на экскурсии ещё 9 месяцев назад, 7 июля 23 года. Но за это время эмоции от прогулки все
- ККсения10 апреля 2023Экскурсия оставила самые приятные впечатления как о городе, так и об экскурсоводе. Василий интересно рассказал о Хабаровске, окрестностях, истории согласно
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Башня Инфиделя»
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