  1. Россия
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Хабаровску

Андрей В.
Андрей В. – Гид из Хабаровска
Суровый и крупнейший город 🏙️ Дальнего Востока многим знаком благодаря пятитысячной купюре.

Непосредственная близость с Азией, богатая история 📖 города, трагические судьбы казачества — всё это привлекает и вызывает интерес.

К тому же наш город уютный и гостеприимный и располагает к интересной и познавательной прогулке 👣.
Задать вопрос
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Обзорная экскурсия по Хабаровску

Что вы увидите

  • Исторический центр города
Познакомьтесь с историческим центром городаБлагодаря этому знакомству, узнаете, чем был обусловлен приход России на Дальний Восток. Я покажу вам первую площадь города и главную улицу. Мы пройдёмся по набережной Амура и обязательно дойдём до увеселительных зданий доворелюционного Хабаровска. Вы узнаете какое место сейчас занимает Дальний Восток в жизни России. Суровый Дальний ВостокВы узнаете, чем привлёк такой далёкий край отцов-основателей из Российской империи. Кто были эти люди, как и почему появился город 🏙️. Я расскажу вам о годах Гражданской войны Дальневосточной Республике, о судьбах людей, чья судьба была связанна с Дальним Востоком. Организационные детали:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Обзорная экскурсия по Хабаровску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей В.
Андрей В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Хабаровске

Обзорная экскурсия по Хабаровску
От 2 500
2 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску
27 отзывов
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
Хабаровск — город большой реки
3 900
4 часа
Хабаровск — город большой реки
8 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по самым ярким местам города с легким погружением в его историю
Покорить сопки Хабаровска
3 900
4 часа
Покорить сопки Хабаровска
5 отзывов
Оценить красоту разноцветных хребтов, таежных далей и полюбить природу Большехехцирского заповедника
«Зелёный» Хабаровск
3 000
3 часа
«Зелёный» Хабаровск
Эко-прогулка в зоосад «Приамурский» и в самый живописный парк города — «Северный»