Познакомьтесь с историческим центром городаБлагодаря этому знакомству, узнаете, чем был обусловлен приход России на Дальний Восток. Я покажу вам первую площадь города и главную улицу. Мы пройдёмся по набережной Амура и обязательно дойдём до увеселительных зданий доворелюционного Хабаровска. Вы узнаете какое место сейчас занимает Дальний Восток в жизни России. Суровый Дальний ВостокВы узнаете, чем привлёк такой далёкий край отцов-основателей из Российской империи. Кто были эти люди, как и почему появился город 🏙️. Я расскажу вам о годах Гражданской войны Дальневосточной Республике, о судьбах людей, чья судьба была связанна с Дальним Востоком. Организационные детали:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.