Еще несколько необычных экскурсий в Хабаровске

Приглашаем в увлекательное путешествие по суровому и прекрасному Хабаровску! Вы услышите самые интересные факты его истории и посетите знаковые местные площади, бульвары и набережные. Познакомитесь с биографией людей, повлиявших на город, и увидите легендарный Амур.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Хабаровска

Вы проедете по центральным площадям и улицам города, увидите его самое высокое сооружение — Спасо-Преображенский кафедральный собор — и полюбуетесь живописными прудами. А также рассмотрите старинное здание краеведческого музея и современную Платинум Арену, подниметесь на смотровую площадку набережной Невельского и оцените великолепную панораму утеса и «Амур-батюшки».

История и знаменитые люди

Несмотря на окраинное положение, Хабаровск принимал участие во всех важнейших событиях страны и региона. Вы услышите об основании военного поста на берегу Амура, Гражданской и Великой Отечественной войнах, иностранной интервенции и провозглашении власти советов на Дальнем Востоке. А еще раскроете, как с городом связаны цесаревич Николай, Чкалов, Гагарин, Шолохов, Солженицын и профессор Свешников.

Организационные детали