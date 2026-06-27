Еще несколько необычных экскурсий в Хабаровске

История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Приглашаем в увлекательное путешествие по суровому и прекрасному Хабаровску! Вы услышите самые интересные факты его истории и посетите знаковые местные площади, бульвары и набережные. Познакомитесь с биографией людей, повлиявших на город, и увидите легендарный Амур.
Вы проедете по центральным площадям и улицам города, увидите его самое высокое сооружение — Спасо-Преображенский кафедральный собор — и полюбуетесь живописными прудами. А также рассмотрите старинное здание краеведческого музея и современную Платинум Арену, подниметесь на смотровую площадку набережной Невельского и оцените великолепную панораму утеса и «Амур-батюшки».
История и знаменитые люди
Несмотря на окраинное положение, Хабаровск принимал участие во всех важнейших событиях страны и региона. Вы услышите об основании военного поста на берегу Амура, Гражданской и Великой Отечественной войнах, иностранной интервенции и провозглашении власти советов на Дальнем Востоке. А еще раскроете, как с городом связаны цесаревич Николай, Чкалов, Гагарин, Шолохов, Солженицын и профессор Свешников.
Организационные детали
Возможно проведение экскурсии в более ранее и позднее время — подробности в переписке
Транспортные расходы включены в стоимость
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников: стоимость для группы 4-6 чел. — 12 500 ₽
Детское автокресло (при необходимости) оплачивается дополнительно — 2000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Хабаровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1039 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наши профессиональные гиды с радостью покажут вам главные достопримечательности региона и расскажут о них самое интересное.
Отзывы и рейтинг
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Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Экскурсия была интересной и полезной, при подготовке нам пошли навстречу и предоставили время по запросу. Экскурсовод Лариса показала несколько интересных знаковых мест города, доступно отвечала на вопросы, предоставила много дополнительной информации. Для первого знакомства с городом оптимально
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Галина
Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Лариса рассказала много интересной информации о Хабаровске, побывали на знакомых местах Хабаровска
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В
Владимир
Экскурсия замечательная! Маршрут спланирован прекрасно: посетили самые значимые места в городе. Гид Лидия Афанасьевна прекрасный знаток истории и города! Время с ней пролетело незаметно. Мы получили удовольствие! Благодарим водителя Александра! Большое спасибо за экскурсию! Рекомендуем!
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С
Светлана
Замечательная обзорная экскурсия если Вы приехали в Хабаровск первый раз. Лариса очень интересный рассказчик. После экскурсии понимаешь, куда хочешь вернуться и посмотреть более детально. Ещё посоветовала, где можно покушать и какие подарки купить. Всем советуем эту экскурсию для знакомства с городом.
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А
Анна
Всё было отлично. экскурсовод Лариса просто замечательная! Всё интересно, с юмором. Очень располагающая и компетентная. Даже поделилась с нами информацией куда сходить, где поесть, что и где купить в подарки домой)
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Татьяна
Отличная экскурсия. Лидия Афанасьевна сумела влюбить в город, рассказала об истории, архитектуре, показала красивые виды. Всем рекомендую для знакомства с городом!
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