Еще несколько необычных экскурсий в Хабаровске

  1. Россия
  2. Экскурсии

Хабаровск — «город над вольной рекой»

История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии

Елена
Елена – экскурсионное агентство из Хабаровска
Приглашаем в увлекательное путешествие по суровому и прекрасному Хабаровску! Вы услышите самые интересные факты его истории 📖 и посетите знаковые местные площади, бульвары и набережные.

Познакомитесь с биографией людей, повлиявших на город 🏙️, и увидите легендарный Амур.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Хабаровск — «город над вольной рекой»
Хабаровск — «город над вольной рекой»

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Хабаровска
Вы проедете по центральным площадям и улицам города, увидите его самое высокое сооружение — Спасо-Преображенский кафедральный собор — и полюбуетесь живописными прудами. А также рассмотрите старинное здание краеведческого музея и современную Платинум Арену, подниметесь на смотровую площадку набережной Невельского и оцените великолепную панораму утеса и «Амур-батюшки».

История и знаменитые люди
Несмотря на окраинное положение, Хабаровск принимал участие во всех важнейших событиях страны и региона. Вы услышите об основании военного поста на берегу Амура, Гражданской и Великой Отечественной войнах, иностранной интервенции и провозглашении власти советов на Дальнем Востоке. А еще раскроете, как с городом связаны цесаревич Николай, Чкалов, Гагарин, Шолохов, Солженицын и профессор Свешников.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость.

Хабаровск — «город над вольной рекой»
Хабаровск — «город над вольной рекой»
Хабаровск — «город над вольной рекой»
Хабаровск — «город над вольной рекой»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — официальное туристическое агентство на Дальнем Востоке. Наши профессиональные гиды с радостью покажут вам главные достопримечательности региона и расскажут о них самое интересное.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Хабаровске

Обзорная экскурсия по Хабаровску
От 2 500
2 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску
29 отзывов
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
Обзорная экскурсия по Хабаровску
2 500
2 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску
25 отзывов
Хабаровск — город большой реки
3 900
4 часа
Хабаровск — город большой реки
11 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по самым ярким местам города с легким погружением в его историю
Покорить сопки Хабаровска
3 900
4 часа
Покорить сопки Хабаровска
7 отзывов
Оценить красоту разноцветных хребтов, таежных далей и полюбить природу Большехехцирского заповедника
«Зелёный» Хабаровск
3 000
3 часа
«Зелёный» Хабаровск
Эко-прогулка в зоосад «Приамурский» и в самый живописный парк города — «Северный»
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску
5 500
3 часа
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску