«О чём молчат деревья»: по Хабаровскому дендрарию с гидом-биологом

Путешествие в дендрарий Хабаровска с гидом-биологом раскроет секреты зимней природы и подарит незабываемые впечатления
Дендрарий Хабаровска - это уникальная возможность познакомиться с природой Дальнего Востока.

На экскурсии с гидом-биологом вы узнаете о реликтах, переживших ледниковый период, и эндемиках региона.

Прогулка по аллеям, где растут корейские кедры
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и 130-летние японские сосны, подарит незабываемые эмоции. В перерыве вы сможете согреться ароматным таёжным чаем и загадать желание у священного дерева. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет, интересующихся природой

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные реликты и эндемики
  • 🍵 Ароматный таёжный чай
  • 🌲 130-летняя роща японской сосны
  • 🦜 Птичья аллея с 70 видами птиц
  • 🌳 Священное дерево для желаний
«О чём молчат деревья»: по Хабаровскому дендрарию с гидом-биологом
«О чём молчат деревья»: по Хабаровскому дендрарию с гидом-биологом
«О чём молчат деревья»: по Хабаровскому дендрарию с гидом-биологом
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Дендрарий Хабаровска
  • Роща японской сосны
  • Аллея корейских кедров
  • Птичья аллея

Описание экскурсии

  • Старейший дендрарий Дальнего Востока, заложенный в 19 веке с коллекцией из 386 видов деревьев и кустарников. Это настоящий музей под открытым небом — 11 гектаров земли, нетронутой в период массовой застройки Хабаровска
  • Знаменитые реликты, пережившие ледниковый период: амурский виноград, вечнозелёный тис, элеутерококк, тутовое дерево, амурский бархат, маньчжурский орех
  • 130-летняя роща красной японской сосны — самого популярного дерева, используемого в искусстве бонсай
  • Аллея с корейскими кедрами, где вы увидите настоящие кедровые шишки
  • Священное дерево приамурских аборигенов — прикоснувшись к нему, можно загадать заветное желание
  • Птичья аллея с уголком-реконструкцией приморского леса, где вы услышите о 70 видах птиц, обитающих в дендрарии, и сможете покормить белок

Вы узнаете:

  • Откуда здесь тропические лианы и почему ледник не затронул юг Хабаровского края и Приморье
  • От какого местного реликта произошло киви
  • Кого называют дальневосточной колибри
  • Почему местная береза «каменная», а сосна «погребальная»
  • Удивительные истории, которые хранят древнейшие жители местных лесов

А ароматный чай, заваренный на дальневосточных травах и дикоросах, придаст вам сил пока вы будете любоваться дальневосточными диковинками.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет, интересующимся уникальными природными объектами Дальнего Востока
  • Во время экскурсии запланирована остановка с ароматным таёжным чаем
  • Рекомендуем надевать обувь и одежду по погоде
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид-биолог из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа в Дендрарий
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
26 дек 2024
Понравилось! Мы были семьей, дочь 12 лет. Очаровала любовь к природе и к городу. Ребенку «зашло»! Для знакомства с городом посетить обязательно. Вкусный чай!

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