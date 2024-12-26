Иван — ваша команда гидов в Хабаровске

Провели экскурсии для 330 туристов

читать дальше места и достопримечательности Дальнего Востока с другими. Будучи профессиональным гидом, я создал несколько авторских маршрутов и объединил вокруг себя команду единомышленников — профессионалов своего дела. Мы любим то, о чём рассказываем, и хотим передать эту любовь путешественникам. Наши экскурсии наполнены живыми яркими историями и малоизвестными деталями. Обожаем влюблять гостей в привычные и малоприметные объекты маршрута, которые можно пройти мимо без гида.

Я родился и вырос на Дальнем Востоке. Как педагог и режиссёр, всегда интересовался историей родного города, а также культурой и традициями Азиатского региона. Сегодня я делюсь своим взглядом на интересные