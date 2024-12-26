Дендрарий Хабаровска - это уникальная возможность познакомиться с природой Дальнего Востока.
На экскурсии с гидом-биологом вы узнаете о реликтах, переживших ледниковый период, и эндемиках региона.
Прогулка по аллеям, где растут корейские кедры
На экскурсии с гидом-биологом вы узнаете о реликтах, переживших ледниковый период, и эндемиках региона.
Прогулка по аллеям, где растут корейские кедры
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные реликты и эндемики
- 🍵 Ароматный таёжный чай
- 🌲 130-летняя роща японской сосны
- 🦜 Птичья аллея с 70 видами птиц
- 🌳 Священное дерево для желаний
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Дендрарий Хабаровска
- Роща японской сосны
- Аллея корейских кедров
- Птичья аллея
Описание экскурсии
- Старейший дендрарий Дальнего Востока, заложенный в 19 веке с коллекцией из 386 видов деревьев и кустарников. Это настоящий музей под открытым небом — 11 гектаров земли, нетронутой в период массовой застройки Хабаровска
- Знаменитые реликты, пережившие ледниковый период: амурский виноград, вечнозелёный тис, элеутерококк, тутовое дерево, амурский бархат, маньчжурский орех
- 130-летняя роща красной японской сосны — самого популярного дерева, используемого в искусстве бонсай
- Аллея с корейскими кедрами, где вы увидите настоящие кедровые шишки
- Священное дерево приамурских аборигенов — прикоснувшись к нему, можно загадать заветное желание
- Птичья аллея с уголком-реконструкцией приморского леса, где вы услышите о 70 видах птиц, обитающих в дендрарии, и сможете покормить белок
Вы узнаете:
- Откуда здесь тропические лианы и почему ледник не затронул юг Хабаровского края и Приморье
- От какого местного реликта произошло киви
- Кого называют дальневосточной колибри
- Почему местная береза «каменная», а сосна «погребальная»
- Удивительные истории, которые хранят древнейшие жители местных лесов
А ароматный чай, заваренный на дальневосточных травах и дикоросах, придаст вам сил пока вы будете любоваться дальневосточными диковинками.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет, интересующимся уникальными природными объектами Дальнего Востока
- Во время экскурсии запланирована остановка с ароматным таёжным чаем
- Рекомендуем надевать обувь и одежду по погоде
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид-биолог из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в Дендрарий
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Хабаровске
Провели экскурсии для 330 туристов
Я родился и вырос на Дальнем Востоке. Как педагог и режиссёр, всегда интересовался историей родного города, а также культурой и традициями Азиатского региона. Сегодня я делюсь своим взглядом на интересныеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
26 дек 2024
Понравилось! Мы были семьей, дочь 12 лет. Очаровала любовь к природе и к городу. Ребенку «зашло»! Для знакомства с городом посетить обязательно. Вкусный чай!
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