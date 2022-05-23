Пешеходная экскурсия по Хабаровску познакомит вас с историей, культурой и лучшими достопримечательностями города. Мы пройдемся по Комсомольской площади, посмотрим на величественный Успенский собор постройки 1886 года, посетим набережную адмирала Невельского, где располагаются памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому и смотровая площадка на Амурском утесе. Рядом с набережной работает Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова, где представлено большое собрание археологических, энтомологических и этнографических экспонатов.

От музея наша экскурсия продолжится по улице Муравьева-Амурского. Мы посмотрим на стелу «Город воинской славы», полюбуемся архитектурой Краевого театра драмы и остановимся у Торгового дома Плюсниных, построенного в 1902 году в псевдорусском стиле. Далее вас ожидает прогулка по Уссурийскому бульвару с посещением площади Славы, где находится мемориал ВОВ. Во время экскурсии вы сможете увидеть величественный Спасо-Преображенский собор, появившийся в городе в 2004 году. По размерам он занимает третье место среди православных храмов России и притягивает взгляды своими монументальными золотыми куполами.

В завершение мы посетим музей-аквариум «Рыбы Амура», который принимает гостей на Амурском бульваре. Внутри здания представлена уникальная экспозиция из более 90 видов рыб, обитающих в пресных водах реки Амур. Здесь можно увидеть как обычных гольцов или хариусов, так и редких элеотрисов, лептобоций, щиповок. Подводные обитатели живут в аквариумах вместительностью от 80 до 900 л, которые располагаются в трех залах. Помимо коллекции рыб, посетители могут осмотреть информационные стенды, послушать рассказы сотрудников музея об условиях обитания рыб, их повадках, особенностях кормления и содержания.