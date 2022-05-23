Прогулка по историческому центру с посещением музея-аквариума «Рыбы Амура»

Прогулка по историческому центру с посещением музея-аквариума «Рыбы Амура»
Прогулка по историческому центру с посещением музея-аквариума «Рыбы Амура»
Прогулка по историческому центру с посещением музея-аквариума «Рыбы Амура»
Прогулка по историческому центру с посещением музея-аквариума «Рыбы Амура»
Прогулка по историческому центру с посещением музея-аквариума «Рыбы Амура»
Прогулка по историческому центру с посещением музея-аквариума «Рыбы Амура»

Что вас ожидает 🤩

  • Комсомольская площадь
  • Успенский собор
  • Набережная адмирала Невельского
  • Амурский утес
  • Памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому
  • Стела «Город воинской славы»
  • Хабаровский краевой музей имение Н. И. Гродекова
  • Дальневосточный художественный музей
  • Краевой театр драмы
  • Музей-аквариум «Рыбы Амура»
  • Улица Муравьева-Амурского
  • Уссурийский бульвар
  • Площадь Славы
  • Мемориал ВОВ
  • Спасо-Преображенский собор и др
Пешеходная экскурсия по Хабаровску познакомит вас с историей, культурой и лучшими достопримечательностями города. Мы пройдемся по Комсомольской площади, посмотрим на величественный Успенский собор постройки 1886 года, посетим набережную адмирала Невельского, где располагаются памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому и смотровая площадка на Амурском утесе. Рядом с набережной работает Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова, где представлено большое собрание археологических, энтомологических и этнографических экспонатов.
От музея наша экскурсия продолжится по улице Муравьева-Амурского. Мы посмотрим на стелу «Город воинской славы», полюбуемся архитектурой Краевого театра драмы и остановимся у Торгового дома Плюсниных, построенного в 1902 году в псевдорусском стиле. Далее вас ожидает прогулка по Уссурийскому бульвару с посещением площади Славы, где находится мемориал ВОВ. Во время экскурсии вы сможете увидеть величественный Спасо-Преображенский собор, появившийся в городе в 2004 году. По размерам он занимает третье место среди православных храмов России и притягивает взгляды своими монументальными золотыми куполами.
В завершение мы посетим музей-аквариум «Рыбы Амура», который принимает гостей на Амурском бульваре. Внутри здания представлена уникальная экспозиция из более 90 видов рыб, обитающих в пресных водах реки Амур. Здесь можно увидеть как обычных гольцов или хариусов, так и редких элеотрисов, лептобоций, щиповок. Подводные обитатели живут в аквариумах вместительностью от 80 до 900 л, которые располагаются в трех залах. Помимо коллекции рыб, посетители могут осмотреть информационные стенды, послушать рассказы сотрудников музея об условиях обитания рыб, их повадках, особенностях кормления и содержания.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музей-аквариум «Рыбы Амура» - 260 руб. с чел
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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