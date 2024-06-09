От старинного подземного тоннеля пройдём в историческую часть парка Муравьёва-Амурского и окажемся у места, где находилась первая городская церковь.
У места старого нанайского стойбища Бури, которое было здесь ещё до основания Хабаровска, вы узнаете, кто жил на этой земле тысячи лет назад.
Любуясь величественным Амуром, вы услышите, почему аборигены называли его рекой Чёрного дракона.
На Старухиной горе я расскажу легенды про Шаманку и её волшебный бубен и печальную историю расстрела на утёсе австро-венгерских музыкантов.
У памятника Муравьёву-Амурскому я раскрою тайну муравьёвских пушек, а затем по аллее проведу к батарее этих старинных оружейных объектов, 20-метровому скелету кита-финвала и каменной черепахе империи Бохай.
В конце прогулки покажу маньчжурский абрикос, который наблюдал за променадом знати больше 100 лет назад. А ещё расскажу, почему на Дальнем Востоке растут дикие южные и субтропические растения.
Организационные детали
За 1 час мы пройдём около 1 км
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Хабаровске
Меня зовут Иван. Я родился и вырос в Хабаровске. По своим основным профессиям я педагог и режиссёр. Всегда интересовался историей родного города и в определённый момент захотел делиться своим взглядом читать дальше
на его интересные места с другими. Поэтому с 2017 года я работаю профессиональным гидом и имею профильное образование по специальности «Экскурсовод-гид». Стараюсь наполнить свои экскурсии яркими историями и малоизвестными деталями, раскрывающими городские достопримечательности. Обожаю влюблять слушателей в привычные и малоприметные объекты маршрута.