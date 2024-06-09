Прогулка к загадочной Старухиной горе

Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Амурский утёс, известный как Старухина гора, хранит множество тайн.

На этой индивидуальной экскурсии вы прогуляетесь по старейшему парку Дальнего Востока, полюбуетесь панорамой Хабаровска и узнаете, что волшебного было в бубне хозяйки
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утёса.

Увидите место, где стояла первая городская церковь, и услышите, почему аборигены называли Амур рекой Чёрного дракона.

Легенды про Шаманку и её волшебный бубен, а также история расстрела австро-венгерских музыкантов на утёсе не оставят вас равнодушными.

В завершение экскурсии вы увидите старинные пушки, скелет кита-финвала и каменную черепаху империи Бохай

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные виды на Хабаровск с высоты
  2. 🕵️‍♂️ Интересные исторические факты и легенды
  3. 🎨 Погружение в культуру и традиции нанайцев
  4. 🏞️ Прогулка по старейшему парку Дальнего Востока
  5. 🎶 Узнаете о волшебном бубне хозяйки утёса
  6. 📜 Тайны первой городской церкви и древних стойбищ
  7. 🌳 Увидите редкие южные и субтропические растения

Что можно увидеть

  • Амурский утёс
  • Старухина гора
  • Парк Муравьёва-Амурского
  • Первая городская церковь
  • Старое нанайское стойбище Бури
  • Памятник Муравьёву-Амурскому
  • Муравьёвские пушки
  • Скелет кита-финвала
  • Каменная черепаха империи Бохай
  • Маньчжурский абрикос
Прогулка к загадочной Старухиной горе
Прогулка к загадочной Старухиной горе
Прогулка к загадочной Старухиной горе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

От старинного подземного тоннеля пройдём в историческую часть парка Муравьёва-Амурского и окажемся у места, где находилась первая городская церковь.

У места старого нанайского стойбища Бури, которое было здесь ещё до основания Хабаровска, вы узнаете, кто жил на этой земле тысячи лет назад.

Любуясь величественным Амуром, вы услышите, почему аборигены называли его рекой Чёрного дракона.

На Старухиной горе я расскажу легенды про Шаманку и её волшебный бубен и печальную историю расстрела на утёсе австро-венгерских музыкантов.

У памятника Муравьёву-Амурскому я раскрою тайну муравьёвских пушек, а затем по аллее проведу к батарее этих старинных оружейных объектов, 20-метровому скелету кита-финвала и каменной черепахе империи Бохай.

В конце прогулки покажу маньчжурский абрикос, который наблюдал за променадом знати больше 100 лет назад. А ещё расскажу, почему на Дальнем Востоке растут дикие южные и субтропические растения.

Организационные детали

  • За 1 час мы пройдём около 1 км
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка имени Муравьёва-Амурского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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