Амурский утёс, известный как Старухина гора, хранит множество тайн.На этой индивидуальной экскурсии вы прогуляетесь по старейшему парку Дальнего Востока, полюбуетесь панорамой Хабаровска и узнаете, что волшебного было в бубне хозяйки

утёса. Увидите место, где стояла первая городская церковь, и услышите, почему аборигены называли Амур рекой Чёрного дракона. Легенды про Шаманку и её волшебный бубен, а также история расстрела австро-венгерских музыкантов на утёсе не оставят вас равнодушными. В завершение экскурсии вы увидите старинные пушки, скелет кита-финвала и каменную черепаху империи Бохай

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

От старинного подземного тоннеля пройдём в историческую часть парка Муравьёва-Амурского и окажемся у места, где находилась первая городская церковь.

У места старого нанайского стойбища Бури, которое было здесь ещё до основания Хабаровска, вы узнаете, кто жил на этой земле тысячи лет назад.

Любуясь величественным Амуром, вы услышите, почему аборигены называли его рекой Чёрного дракона.

На Старухиной горе я расскажу легенды про Шаманку и её волшебный бубен и печальную историю расстрела на утёсе австро-венгерских музыкантов.

У памятника Муравьёву-Амурскому я раскрою тайну муравьёвских пушек, а затем по аллее проведу к батарее этих старинных оружейных объектов, 20-метровому скелету кита-финвала и каменной черепахе империи Бохай.

В конце прогулки покажу маньчжурский абрикос, который наблюдал за променадом знати больше 100 лет назад. А ещё расскажу, почему на Дальнем Востоке растут дикие южные и субтропические растения.

Организационные детали