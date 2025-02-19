Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
«А также рассмотрите старинное здание краеведческого музея и современную Платинум Арену, подниметесь на смотровую площадку набережной Невельского и оцените великолепную панораму утеса и «Амур-батюшки»»
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Город с пятитысячной купюры
Автобусная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом. Узнайте о героях и событиях города, проехав по знаменитому Амурскому мосту. До 25 человек в группе
Начало: На Комсомольской площади
«Экскурсия в Музей Амурского моста»
9 мар в 12:00
23 мар в 12:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
Лучший выборТрехчасовая обзорная экскурсия по Хабаровску на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
21 мар в 09:00
24 мар в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда19 февраля 2025Однозначно замечательное знакомство с городом. Понравилось всё, особенно интересный рассказ.
- ДДмитрий3 января 2025Огромная благодарность Валентину за познавательную экскурсию по Хабаровску. Рекомендую увидеть город и в зимнее время, особая красота Амура и города!
- ППавел27 декабря 2024Очень Интересная и познавательная экскурсия! Отлично подходит для первого знакомства с городом!
- ЮЮРИЙ2 октября 2023Приятно было пройтись по осеннему парку в хорошей компании, а также прокатиться до музея, в котором давно хотел побывать. Немного не повезло с погодой, но всё самое главное мы увидели и услышали)
- ППетрова26 августа 2023Маршрут экскурсии выстроен интересно. Конечно, лучше бы было с экскурсоводом, а не с аудиогидом (но это, на любителя). Приходилось иногда
- DDariushk2 августа 2023Замечательный гид и замечательная экскурсия!
- ААлександр31 июля 2023Экскурсия очень понравилась всем советую побывать на ней)))
- ЮЮрий30 сентября 2022Все было очень замечательно, спасибо гиду за впечатления.
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Музеи»
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