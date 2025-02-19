Музеи и искусство Хабаровска

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Хабаровске, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Хабаровск - «город над вольной рекой»
На машине
2 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
«А также рассмотрите старинное здание краеведческого музея и современную Платинум Арену, подниметесь на смотровую площадку набережной Невельского и оцените великолепную панораму утеса и «Амур-батюшки»»
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Город с пятитысячной купюры
На автобусе
3 часа
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Город с пятитысячной купюры
Автобусная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом. Узнайте о героях и событиях города, проехав по знаменитому Амурскому мосту. До 25 человек в группе
Начало: На Комсомольской площади
«Экскурсия в Музей Амурского моста»
9 мар в 12:00
23 мар в 12:00
1800 ₽ за человека
Трехчасовая обзорная экскурсия по Хабаровску на автомобиле
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Трехчасовая обзорная экскурсия по Хабаровску на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
21 мар в 09:00
24 мар в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    19 февраля 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Однозначно замечательное знакомство с городом. Понравилось всё, особенно интересный рассказ.
    Однозначно замечательное знакомство с городом. Понравилось всё, особенно интересный рассказ
  • Д
    Дмитрий
    3 января 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Огромная благодарность Валентину за познавательную экскурсию по Хабаровску. Рекомендую увидеть город и в зимнее время, особая красота Амура и города!
    Огромная благодарность Валентину за познавательную экскурсию по Хабаровску. Рекомендую увидеть город и в зимнее время, особая красота Амура и города!Огромная благодарность Валентину за познавательную экскурсию по Хабаровску. Рекомендую увидеть город и в зимнее время, особая красота Амура и города!
  • П
    Павел
    27 декабря 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Очень Интересная и познавательная экскурсия! Отлично подходит для первого знакомства с городом!
  • Ю
    ЮРИЙ
    2 октября 2023
    Город с пятитысячной купюры
    Приятно было пройтись по осеннему парку в хорошей компании, а также прокатиться до музея, в котором давно хотел побывать. Немного не повезло с погодой, но всё самое главное мы увидели и услышали)
  • П
    Петрова
    26 августа 2023
    Город с пятитысячной купюры
    Маршрут экскурсии выстроен интересно. Конечно, лучше бы было с экскурсоводом, а не с аудиогидом (но это, на любителя). Приходилось иногда
    читать дальше

    прерываться в прослушивании информации, чтобы услышать организатора. Необходим опыт "общения" с аудиогидом. В целом, экскурсия была интересной (немного затянута в отношении свободного времени в музее Амурского моста, можно было больше информации дать экскурсантам). Экскурсию однозначно рекомендую для посещения.

  • D
    Dariushk
    2 августа 2023
    Трехчасовая обзорная экскурсия по Хабаровску на автомобиле
    Замечательный гид и замечательная экскурсия!
  • А
    Александр
    31 июля 2023
    Город с пятитысячной купюры
    Экскурсия очень понравилась всем советую побывать на ней)))
    Экскурсия очень понравилась всем советую побывать на ней)))
  • Ю
    Юрий
    30 сентября 2022
    Трехчасовая обзорная экскурсия по Хабаровску на автомобиле
    Все было очень замечательно, спасибо гиду за впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хабаровске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хабаровск - «город над вольной рекой»
  2. Город с пятитысячной купюры
  3. Трехчасовая обзорная экскурсия по Хабаровску на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Привокзальная площадь
  2. Амурский мост
  3. Самое главное
  4. Набережная
  5. Спасо-Преображенский кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в марте 2025
Сейчас в Хабаровске в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 9000. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Хабаровске на 2025 год по теме «Музеи», 97 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май