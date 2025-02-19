Н Надежда Хабаровск - «город над вольной рекой» Однозначно замечательное знакомство с городом. Понравилось всё, особенно интересный рассказ.

Д Дмитрий Хабаровск - «город над вольной рекой» Огромная благодарность Валентину за познавательную экскурсию по Хабаровску. Рекомендую увидеть город и в зимнее время, особая красота Амура и города!

П Павел Хабаровск - «город над вольной рекой» Очень Интересная и познавательная экскурсия! Отлично подходит для первого знакомства с городом!

Ю ЮРИЙ Город с пятитысячной купюры Приятно было пройтись по осеннему парку в хорошей компании, а также прокатиться до музея, в котором давно хотел побывать. Немного не повезло с погодой, но всё самое главное мы увидели и услышали)

П Петрова Город с пятитысячной купюры читать дальше прерываться в прослушивании информации, чтобы услышать организатора. Необходим опыт "общения" с аудиогидом. В целом, экскурсия была интересной (немного затянута в отношении свободного времени в музее Амурского моста, можно было больше информации дать экскурсантам). Экскурсию однозначно рекомендую для посещения. Маршрут экскурсии выстроен интересно. Конечно, лучше бы было с экскурсоводом, а не с аудиогидом (но это, на любителя). Приходилось иногда

D Dariushk Трехчасовая обзорная экскурсия по Хабаровску на автомобиле Замечательный гид и замечательная экскурсия!

А Александр Город с пятитысячной купюры Экскурсия очень понравилась всем советую побывать на ней)))