1 чел.
По популярности
Авторский тур
13 дней
Экспедиция навстречу гренландским китам к берегам Шантарского архипелага
Поплавать на сапах с арктическими гигантами, пожить на берегу Охотского моря и отыскать редкий лотос
Начало: Аэропорт Хабаровска, до 12:00
«Обратите внимание: в зависимости от погоды и концентрации китов в местах наблюдения, маршрут может измениться с сохранением основных локаций, отели и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса»
3 сен в 10:00
340 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Экспедиция к китам. Залив Николая и бухта Врангель
Начало: Хабаровск
«Видели ли вы, как киты проходят в нескольких метрах от сап-борда, как скалы из яшмы дробятся в воде, на нерест идет горбуша, а закатное солнце плавит море»
13 июля в 10:00
11 сен в 10:00
225 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Киты и белухи залива Николая. Охотоморское приключение
Начало: Хабаровск
«Охотское море в июле напоминает русскую Арктику — айсберги, на которых отдыхают тюлени и рыскают в их поисках косатки, гренландские киты, питающиеся планктоном и белухи, идущие за косяком рыбы»
5 июля в 10:00
от 198 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария19 августа 2023Для таких суровых условий обеспечен максимальный комфорт. Команда старается. Видно, что люди работают с душой. Надеюсь, к китам будут и дальше привозить дозированное количество людей, чтобы не нарушить баланс и не уничтожить это место.
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Киты»
Самые популярные туры этой рубрики в Хабаровске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Хабаровске в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Киты" можно забронировать 3 тура от 198 000 до 340 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Хабаровске на 2024 год по теме «Киты», 2 ⭐ отзыва, цены от 198000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август