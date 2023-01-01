Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

3 дня на Байкале: увидеть природные чудеса, сходить в поход и позагорать

Вас ждёт 3 дня полного погружения: в культуру и традиции края

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Иркутске:
Насладиться Байкалом: в воде, над водой, у воды
6 дней
🚲 На велосипеде
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Насладиться Байкалом: в воде, над водой, у воды
Искупаться, прокатиться на катере, поплавать на сапах и проехать по берегу на велосипеде
Иркутск, 09:00
10 июля
17 июля
7 авг
65 000 за человека
Байкальское море и Восточные Саяны за 6 дней
6 дней
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Байкальское море и Восточные Саяны за 6 дней
Прокатиться по Байкалу на катере, взойти на пик Любви и расслабиться в термальном источнике
Иркутск, время встречи зависит от времени прилёта
9 июня
7 июля
4 авг
30 000 за человека
На Байкал за загаром, походами и купанием
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
25 июня
16 июля
19 июля
26 июля
35 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Вас ждёт 3 дня полного погружения: в культуру и традиции края.

Вы услышите легенды и сказания о Байкале, примите участие в старинных обрядах и посетите нетуристические места. Мы сходим в поход и устроим фотосессию в на вершине горы.
3 дня на Байкале: увидеть природные чудеса, сходить в поход и позагорать
3 дня на Байкале: увидеть природные чудеса, сходить в поход и позагорать
3 дня на Байкале: увидеть природные чудеса, сходить в поход и позагорать
3 дня на Байкале: увидеть природные чудеса, сходить в поход и позагорать
3 дня на Байкале: увидеть природные чудеса, сходить в поход и позагорать
3 дня на Байкале: увидеть природные чудеса, сходить в поход и позагорать
3 дня на Байкале: увидеть природные чудеса, сходить в поход и позагорать
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • День 1.
  • Иркутск — старинный сибирский город, с богатой историей и красивой архитектурой, ему удалось сохранить свой исторический облик и первоначальную планировку. Вы побываете в самом сердце города, на площади трех церквей. Услышите историю его освоения и полюбуетесь на старинные особняки богатых купцов XVIII–XIX века.
  • Золотая Орда — этно-комплекс, расположен на 72 км. Качугского тракта в живописной местности по дороге на озеро Байкал. Здесь вы познакомитесь с этнокультурной самобытностью коренного населения, бережно хранимой бурятским народом на протяжении веков. Узнаете что такое ёхор, какую еду готовят в бурятских семьях и как встречают гостей.
  • День 2.
Пролив Малое море — это узкий участок воды между материком и южной частью острова Ольхон от поселка Сахюрты до поселка Онгурен к северу Байкала. По-бурятски Малое море называется Нарин далай, что переводится как «Узкое море». Берега пролива усыпаны множеством
замечательных песчаных бухт, вода в которых прогревается в летние месяцы до температуры +22 градуса тепла — это идеальное место для пляжного отдыха на Байкале.

День 3

Бугульдейка — это небольшой посёлок на западном берегу Байкала. Дорога к нему живописна, а популярность посёлок снискал из за Мраморного карьера. Это одно из крупнейших месторождений статуарного мрамора в России. Отличие этого мрамора от других месторождений заключается в высокой декоративности, однородности, плотности, белизне и мягкости камня. Возраст Мраморного карьера составляет более двух миллиардов лет. Из-за природоохранного статуса местности, добыча горной породы здесь приостановлена. Карьер превратился в туристическое место.
Центральный рынок в Иркутске — находится в самом центре города, по улице Чехова, дом 22. Здесь же можно приобрети сувениры и подарки для родных и друзей. В ассортименте представлена масса сибирских товаров: меховые тапочки, носки, шапки, шарфы из Монголии, кедровые орехи, медвежий жир, полезные травы и чаи, мёд, байкальская рыба, популярные, вкусные конфеты «Кедровый грильяж» изготовленные на Иркутской фабрике Ангара.

Важная информация:

  • Уровень сложности: Программа тура отлично подходит для активных и любознательных. Тех, кто не любит долго сидеть на одном месте, а любит исследовать и узнавать что-то новое. Каждый день вас ждет смена локаций, пешие прогулки, без тяжелых нагрузок, налегке. Ночевки в комфортных условиях, на базе отдыха с развитой инфраструктурой.
  • С собой теплую одежду на случай ветреной погоды в летний период времени, солнцезащитные очки, крем защитный от солнца, удобную обувь.
  • Проживание: 2-3 местное размещение на базе отдыха, в благоустроенных номерах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-разовое питание
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Посещение этно-парка «Золотая Орда»
  • Разрешение на посещение Прибайкальского национального парка
  • Трансфер из аэропорта, если вы прилетаете в день начала тура
Что не входит
  • Проживание: 10 500 рублей при 2-местном размещении в номере с удобствами, 4 000 рублей при 3-4-местном размещении в номере без удобств
  • Авиаперелет до Иркутска и обратно
  • Расходы на сувениры и личные нужды
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Благодарю за заказ экскурсии! Напишите, пожалуйста, адрес вашей гостиницы, я заеду за вами.
  • Уровень сложности: Программа тура отлично подходит для активных и любознательных. Тех, кто не любит долго сидеть на одном месте, а любит исследовать и узнавать что-то новое. Каждый день вас ждет смена локаций, пешие прогулки, без тяжелых нагрузок, налегке. Ночевки в комфортных условиях, на базе отдыха с развитой инфраструктурой.
  • С собой теплую одежду на случай ветреной погоды в летний период времени, солнцезащитные очки, крем защитный от солнца, удобную обувь.
  • Проживание: 2-3 местное размещение на базе отдыха, в благоустроенных номерах

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Групповые
Выездные
Бурятия
Многодневные туры
3-дневные туры
Озеро Байкал
Популярные места
Природа и пейзажи
Малое Море
Многодневные походы
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ