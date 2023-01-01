Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Что вас ожидает:

День 1.

Иркутск — старинный сибирский город, с богатой историей и красивой архитектурой, ему удалось сохранить свой исторический облик и первоначальную планировку. Вы побываете в самом сердце города, на площади трех церквей. Услышите историю его освоения и полюбуетесь на старинные особняки богатых купцов XVIII–XIX века.

Золотая Орда — этно-комплекс, расположен на 72 км. Качугского тракта в живописной местности по дороге на озеро Байкал. Здесь вы познакомитесь с этнокультурной самобытностью коренного населения, бережно хранимой бурятским народом на протяжении веков. Узнаете что такое ёхор, какую еду готовят в бурятских семьях и как встречают гостей.

День 2.

Пролив Малое море — это узкий участок воды между материком и южной частью острова Ольхон от поселка Сахюрты до поселка Онгурен к северу Байкала. По-бурятски Малое море называется Нарин далай, что переводится как «Узкое море». Берега пролива усыпаны множеством

замечательных песчаных бухт, вода в которых прогревается в летние месяцы до температуры +22 градуса тепла — это идеальное место для пляжного отдыха на Байкале.

День 3

Бугульдейка — это небольшой посёлок на западном берегу Байкала. Дорога к нему живописна, а популярность посёлок снискал из за Мраморного карьера. Это одно из крупнейших месторождений статуарного мрамора в России. Отличие этого мрамора от других месторождений заключается в высокой декоративности, однородности, плотности, белизне и мягкости камня. Возраст Мраморного карьера составляет более двух миллиардов лет. Из-за природоохранного статуса местности, добыча горной породы здесь приостановлена. Карьер превратился в туристическое место.

Центральный рынок в Иркутске — находится в самом центре города, по улице Чехова, дом 22. Здесь же можно приобрети сувениры и подарки для родных и друзей. В ассортименте представлена масса сибирских товаров: меховые тапочки, носки, шапки, шарфы из Монголии, кедровые орехи, медвежий жир, полезные травы и чаи, мёд, байкальская рыба, популярные, вкусные конфеты «Кедровый грильяж» изготовленные на Иркутской фабрике Ангара.

Важная информация: