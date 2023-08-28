4 дня
Сила Байкала: остров Ольхон на 4 дня
Начало: Аэропорт Иркутск (ул. Ширямова, 13)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
75 200₽ за человека
7 дней
Сила Байкала - остров Ольхон на 7 дней
Начало: Аэропорт Иркутск (ул. Ширямова, 13)
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
75 200₽ за человека
4 дня
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
Начало: Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
Расписание: по пятницам 09:00
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
от 68 000₽ за человека
3 дня
3 дня на Байкале: увидеть природные чудеса, сходить в поход и позагорать
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000₽ за человека
5 дней
Байкальское путешествие
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
80 000₽ за человека
5 дней
Загадки Малого моря
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
56 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- Евгений28 августа 2023Поездка в самое сердце Байкала: ОльхонПосещали с женой Ольхон и Сибирские Джунгли. Таких сильных впечатлений мы не получали уже давно. Мощная насыщенная программа, влюбились в
- ИИришка27 августа 2023Поездка в самое сердце Байкала: ОльхонЗнакомство с Байкалом начали с острова Ольхон. Прекрасные рассветы и закаты, мощь и красота природы доставят удовольствие! Также отправлялись в
- ММихаил24 февраля 2023По голубому льду БайкалаЭкскурсионный тур понравился. Все было так как заявлено в описании: программа, полное сопровождение от Иркутска и на Ольхоне. Впечатлений масса, по количеству дней пребывания считаем оптимальным. Советуем. Нашему сопровождающему Григорию отдельное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Малое Море»
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