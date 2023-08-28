Малое Море – туры в Иркутске

Найдено 6 туров в категории «Малое Море» в Иркутске, цены от 35 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сила Байкала: остров Ольхон на 4 дня
Пешая
На машине
4 дня
Сила Байкала: остров Ольхон на 4 дня
Начало: Аэропорт Иркутск (ул. Ширямова, 13)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
75 200 за человека
Сила Байкала - остров Ольхон на 7 дней
Пешая
На автобусе
7 дней
Сила Байкала - остров Ольхон на 7 дней
Начало: Аэропорт Иркутск (ул. Ширямова, 13)
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
75 200 за человека
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
На машине
4 дня
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
Начало: Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
Расписание: по пятницам 09:00
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
от 68 000 за человека
3 дня на Байкале: увидеть природные чудеса, сходить в поход и позагорать
3 дня
3 дня на Байкале: увидеть природные чудеса, сходить в поход и позагорать
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000 за человека
Байкальское путешествие
На автобусе
1 отзыв
5 дней
Байкальское путешествие
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
80 000 за человека
Загадки Малого моря
На автобусе
1 отзыв
5 дней
Загадки Малого моря
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
56 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • ​Евгений
    28 августа 2023
    Поездка в самое сердце Байкала: Ольхон
    Посещали с женой Ольхон и Сибирские Джунгли. Таких сильных впечатлений мы не получали уже давно. Мощная насыщенная программа, влюбились в
    читать дальше

    Байкал и сибирскую тайгу, проходили сложные пешие маршруты. Павел и Наталья настоящие профессионалы, огромная благодарность за работу! До новых встреч, Друзья!

  • И
    Иришка
    27 августа 2023
    Поездка в самое сердце Байкала: Ольхон
    Знакомство с Байкалом начали с острова Ольхон. Прекрасные рассветы и закаты, мощь и красота природы доставят удовольствие! Также отправлялись в
    читать дальше

    поход по Сибирским джунглям вдоль рек Снежная и Громотуха к водопаду Грохотун, а также через Соболиные озера к водопаду Сказка. Тут понадобится хорошая физическая подготовка! Но путешествие подарит весь спектр эмоций и впечатлений! Спасибо Паше и Наталье за активный отдых с вкусной едой на природе!!!)

  • М
    Михаил
    24 февраля 2023
    По голубому льду Байкала
    Экскурсионный тур понравился. Все было так как заявлено в описании: программа, полное сопровождение от Иркутска и на Ольхоне. Впечатлений масса, по количеству дней пребывания считаем оптимальным. Советуем. Нашему сопровождающему Григорию отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Малое Море»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Сила Байкала: остров Ольхон на 4 дня
  2. Сила Байкала - остров Ольхон на 7 дней
  3. Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
  4. 3 дня на Байкале: увидеть природные чудеса, сходить в поход и позагорать
  5. Байкальское путешествие
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Озеро Байкал
  4. Малое море Байкала
  5. Тальцы
  6. Тункинская долина
  7. Тажеранские степи
  8. Малое Море
  9. Набережная
  10. Прибайкальский национальный парк
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Малое Море" можно забронировать 6 авторских туров от 35 000 до 80 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Иркутске на 2024 год по теме «Малое Море», 2 ⭐ отзыва, цены от 35000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам