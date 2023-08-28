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поход по Сибирским джунглям вдоль рек Снежная и Громотуха к водопаду Грохотун, а также через Соболиные озера к водопаду Сказка. Тут понадобится хорошая физическая подготовка! Но путешествие подарит весь спектр эмоций и впечатлений! Спасибо Паше и Наталье за активный отдых с вкусной едой на природе!!!)