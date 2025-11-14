У нас будет всего один день, чтобы увидеть Сибирскую Швейцарию! Забудьте о привычных пейзажах и откройте для себя Тункинский национальный парк — место, где суровые горы Восточного Саяна соседствуют с
Описание экскурсииАршан: горный воздух, целебные воды и бурятская культура Приготовьтесь к незабываемому путешествию из Иркутска в поселок Аршан – край, где сибирская природа встречается с восточной духовностью! Вас ждет:
- Горный серпантин и панорамные виды: Узкая дорога через Ольхинское плато, потрясающий вид на Байкал и извилистая трасса, ведущая в самое сердце Тункинской долины. Каждый поворот – новый живописный кадр!
- Врата в Бурятию: Остановка у ступы Даши Гоман –"Множество дверей счастья" – символическое начало вашего путешествия в мир буддизма и культуры коренных народов.
- Духовное умиротворение: Посещение дацана Бодхидхарма – место силы и безграничного спокойствия, где вы сможете прикоснуться к древним традициям.
- Вкус настоящей Бурятии: Насладитесь аутентичной бурятской кухней: сочные буузы, огромные чебуреки, наваристый бухлер и другие национальные блюда ждут вас на обед!
- Исцеление и вдохновение: Прогуляйтесь по живописной экотропе вдоль горной реки Кынгырга, и не менее живописной экотропе, где открывается вид на Койморские озера и долину потухших вулканов – ощутите прилив сил и энергии от этой невероятной природы!
- Восточный базар: Погрузитесь в атмосферу монгольского рынка, где можно приобрести уникальные товары из шерсти верблюда и яка, а также целебные травы.
- Расслабление по-сибирски: Завершите день купанием в бассейне с горячей минеральной водой, чтобы снять усталость и восстановить силы. (По желанию: посещение мараловой или страусиной фермы, катание на лошадях). Этот тур – это уникальная возможность увидеть красоту и духовность Бурятии, почувствовать ее вкус и ощутить ее целебную силу! Забронируйте свое место прямо сейчас!
Экскурсия проходит в любой день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ольхинское плато с панорамными видами на Байкал
- Ступа Даши Гоман
- Дацан Бодхидхарма
- Живописные экотропы вдоль горной реки Кынгырга и с видами на Койморские озера и долину потухших вулканов
- Восточный базар с уникальными товарами из шерсти верблюда и яка
Что включено
- Трансфер по программе
- Экскурсионное обслуживание
- Сопровождение гида-водителя на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Разрешение на посещение национального парка
- Обед в кафе
Место начала и завершения?
Ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит в любой день
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
Индивидуальная
до 6 чел.
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян
Погрузитесь в мир бурятских преданий и природных чудес. Вас ждут священные места, горные вершины и панорамы Байкала
Начало: У вашей гостиницы в Иркутске
14 ноя в 06:30
17 ноя в 06:30
27 990 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тункинская долина: бурятская культура
Индивидуальная экскурсия в Тункинскую долину: полюбуйтесь Саянами, попробуйте местные блюда и познакомьтесь с бурятскими традициями
Завтра в 06:00
14 ноя в 06:00
от 28 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Мини-группа
до 6 чел.
Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
Путешествие в Аршан из Иркутска познакомит вас с красотами Бурятии, буддизмом и уникальными природными объектами. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: На пл. Сперанского
Расписание: ежедневно в 08:30
14 ноя в 08:30
15 ноя в 08:30
6800 ₽
8000 ₽ за человека