Тункинская долина — один из самых живописных уголков Бурятии.
В путешествии вы полюбуетесь вершинами Восточных Саян, попробуете целебную воду из источников, посетите курортный посёлок Аршан. Познакомитесь с бурятскими традициями, услышите местные легенды, побываете в шаманских местах. Отведаете блюда местной кухни и выучите несколько слов по-бурятски.
В путешествии вы полюбуетесь вершинами Восточных Саян, попробуете целебную воду из источников, посетите курортный посёлок Аршан. Познакомитесь с бурятскими традициями, услышите местные легенды, побываете в шаманских местах. Отведаете блюда местной кухни и выучите несколько слов по-бурятски.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Проедем по Кругоморскому тракту и полюбуемся южной оконечностью Байкала с высоты птичьего полёта. По желанию остановимся перекусить в кафе «Каретный двор»
- Поднимемся по горному хребту Хамар-Дабан, одному из самых древних на планете. Раньше в этом месте через «Ореховый перевал» на лошадях перевозили товары с востока на запад — это был единственный путь в Монголию и Китай
- Подойдём к восточному берегу Священного озера. Насладимся видом на величественные Саяны, белые гольцы (скалистые вершины) и долины горных рек
- Посетим шаманские сэргэ (ритуальные столбы) и буддийские обо (священные курганы). Здесь можно совершить буддистский обряд гороо и попросить об исполнении желания
- Заедем в курортный посёлок Аршан у подножья гор, где вы наберёте целебную минеральную воду из источника
- При желании пообедаем национальными бурятскими блюдами. Вы сможете попробовать буузы, бухлеор, саламат и не только
- Прогуляемся к водопаду через местный рынок дикоросов и сувениров
- Посетим потухший вулкан и прикоснёмся к застывшей лаве
Вы узнаете:
- О различиях в культуре восточных и западных бурят
- Об освоении территорий Бурятии
- Как развивались торговые транспортные пути в регионе
- Что значит «бурханить», и научитесь это делать правильно
- И многое-многое другое!
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
- В цену входят услуги гида-водителя, разрешение на посещение Тункинского национального парка, а также горячий чай на сибирских травах
- Дополнительно по желанию оплачиваются завтрак и обед (средний чек в кафе — 800 ₽ с человека)
Транспорт
- Поездка проходит на комфортабельном Nissan X-Trail
- При необходимости поставим детское автокресло. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы детей не укачало в пути
- Мы заедем за вами в Иркутск или Листвянку
В экскурсии могут принять участие путешественники старше 7 лет в сопровождении взрослых.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Михаил. Я воспитан байкальской Сибирью. С 12 лет хожу в горы, работаю в туристическом клубе, организую сплавы. Имею высшее образование в сфере туризма. Всегда стою за эмоции, безопасность и комфорт. Безумно люблю наш край за его природу и разнообразие, влюблю и вас. Экскурсии провожу со своей женой — профессиональным спортивным туристом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
19 фев 2025
Отличная экскурсия! Нашим гидом был Денис - интересно рассказывает о местах посещения, узнали много новых любопытных фактов. Отвечал на любые наши вопросы.
Посмотрели на замерзший водопад, прошли тайными тропами, искупались в источнике. День прошел очень насыщенно - спасибо организаторам:)
Посмотрели на замерзший водопад, прошли тайными тропами, искупались в источнике. День прошел очень насыщенно - спасибо организаторам:)
Е
Елена
17 фев 2025
Экскурсию для нас проводил Роман, это было здорово, мы прогулялись по горному ручью, покормили маралов. Провели замечательный день! Очень живописно!
D
Dmitry
18 янв 2025
Михаил — отличный экскурсовод. Кроме блестяще проведённой экскурсии и знакомства с буддизмом, он также помогал решить бытовые вопросы с оплатой товаров там, где у нас симки не работали.
Были с детьми
Были с детьми
Алёна
7 дек 2024
Наконец дошли руки написать отзыв. Я долго искала подходящую экскурсию, писала нескольким организаторам, но Михаил был первым, кто откликнулся и подробно все рассказал. По мере планирования мы смогли внести коррективы
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