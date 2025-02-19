Тункинская долина: погружение в бурятскую культуру у подножия Восточных Саян

Проехать по знаменитому горному перевалу, побывать в дацане и попробовать национальную кухню
Тункинская долина — один из самых живописных уголков Бурятии.

В путешествии вы полюбуетесь вершинами Восточных Саян, попробуете целебную воду из источников, посетите курортный посёлок Аршан. Познакомитесь с бурятскими традициями, услышите местные легенды, побываете в шаманских местах. Отведаете блюда местной кухни и выучите несколько слов по-бурятски.
5
4 отзыва
Тункинская долина: погружение в бурятскую культуру у подножия Восточных Саян
Тункинская долина: погружение в бурятскую культуру у подножия Восточных Саян
Тункинская долина: погружение в бурятскую культуру у подножия Восточных Саян
Ближайшие даты:
25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар3
мар
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • Проедем по Кругоморскому тракту и полюбуемся южной оконечностью Байкала с высоты птичьего полёта. По желанию остановимся перекусить в кафе «Каретный двор»
  • Поднимемся по горному хребту Хамар-Дабан, одному из самых древних на планете. Раньше в этом месте через «Ореховый перевал» на лошадях перевозили товары с востока на запад — это был единственный путь в Монголию и Китай
  • Подойдём к восточному берегу Священного озера. Насладимся видом на величественные Саяны, белые гольцы (скалистые вершины) и долины горных рек
  • Посетим шаманские сэргэ (ритуальные столбы) и буддийские обо (священные курганы). Здесь можно совершить буддистский обряд гороо и попросить об исполнении желания
  • Заедем в курортный посёлок Аршан у подножья гор, где вы наберёте целебную минеральную воду из источника
  • При желании пообедаем национальными бурятскими блюдами. Вы сможете попробовать буузы, бухлеор, саламат и не только
  • Прогуляемся к водопаду через местный рынок дикоросов и сувениров
  • Посетим потухший вулкан и прикоснёмся к застывшей лаве

Вы узнаете:

  • О различиях в культуре восточных и западных бурят
  • Об освоении территорий Бурятии
  • Как развивались торговые транспортные пути в регионе
  • Что значит «бурханить», и научитесь это делать правильно
  • И многое-многое другое!

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входят услуги гида-водителя, разрешение на посещение Тункинского национального парка, а также горячий чай на сибирских травах
  • Дополнительно по желанию оплачиваются завтрак и обед (средний чек в кафе — 800 ₽ с человека)

Транспорт

  • Поездка проходит на комфортабельном Nissan X-Trail
  • При необходимости поставим детское автокресло. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы детей не укачало в пути
  • Мы заедем за вами в Иркутск или Листвянку

В экскурсии могут принять участие путешественники старше 7 лет в сопровождении взрослых.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
19 фев 2025
Отличная экскурсия! Нашим гидом был Денис - интересно рассказывает о местах посещения, узнали много новых любопытных фактов. Отвечал на любые наши вопросы.
Посмотрели на замерзший водопад, прошли тайными тропами, искупались в источнике. День прошел очень насыщенно - спасибо организаторам:)
Е
17 фев 2025
Экскурсию для нас проводил Роман, это было здорово, мы прогулялись по горному ручью, покормили маралов. Провели замечательный день! Очень живописно!
Экскурсию для нас проводил Роман, это было здорово, мы прогулялись по горному ручью, покормили маралов. Провели замечательный день! Очень живописно!Экскурсию для нас проводил Роман, это было здорово, мы прогулялись по горному ручью, покормили маралов. Провели замечательный день! Очень живописно!Экскурсию для нас проводил Роман, это было здорово, мы прогулялись по горному ручью, покормили маралов. Провели замечательный день! Очень живописно!Экскурсию для нас проводил Роман, это было здорово, мы прогулялись по горному ручью, покормили маралов. Провели замечательный день! Очень живописно!Экскурсию для нас проводил Роман, это было здорово, мы прогулялись по горному ручью, покормили маралов. Провели замечательный день! Очень живописно!
D
18 янв 2025
Михаил — отличный экскурсовод. Кроме блестяще проведённой экскурсии и знакомства с буддизмом, он также помогал решить бытовые вопросы с оплатой товаров там, где у нас симки не работали.
Были с детьми
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в Тункинской долине, заходили по пути в дацан, погуляли по тункинскому национальному парку, попробовали природный нарзан, поднялись на воздушном шаре и покормили благородных оленей (маралов). Предложенные кафешки отличались от остальных вкусной необычной едой. А полёт на воздушном шаре Михаил заснял с помощью квадрокоптера. Получили незабываемые впечатления. Рекомендую.

Михаил — отличный экскурсовод. Кроме блестяще проведённой экскурсии и знакомства с буддизмом, он также помогал решитьМихаил — отличный экскурсовод. Кроме блестяще проведённой экскурсии и знакомства с буддизмом, он также помогал решитьМихаил — отличный экскурсовод. Кроме блестяще проведённой экскурсии и знакомства с буддизмом, он также помогал решитьМихаил — отличный экскурсовод. Кроме блестяще проведённой экскурсии и знакомства с буддизмом, он также помогал решитьМихаил — отличный экскурсовод. Кроме блестяще проведённой экскурсии и знакомства с буддизмом, он также помогал решитьМихаил — отличный экскурсовод. Кроме блестяще проведённой экскурсии и знакомства с буддизмом, он также помогал решитьМихаил — отличный экскурсовод. Кроме блестяще проведённой экскурсии и знакомства с буддизмом, он также помогал решить
Алёна
7 дек 2024
Наконец дошли руки написать отзыв. Я долго искала подходящую экскурсию, писала нескольким организаторам, но Михаил был первым, кто откликнулся и подробно все рассказал. По мере планирования мы смогли внести коррективы
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в маршрут и мне понравилась оперативность и готовность сделать экскурсию максимально насыщенной.
За несколько дней Михаил прислал нам прогноз погоды и рекомендации по одежды, за что отдельное спасибо!!!
В назначенный день за нами приехал Михаил на автомобиле Ниссан X-trail. Надо отметить, что авто в отличном состоянии, чистый и внутри и снаружи. Для нашего удобства были предусмотрены пледы, вода и горячий чай.
Водитель и рассказчик Михаил прекрасный, в дороге мы не скучали, было познавательно и интересна.
Сама экскурсия очень понравилось. Удалось сочетать удивительно красивые виды, природы, незабываемый Байкал, ручных белочек и синичек, потрясающих маралов, бурятские традиции, шаманские обряды и очень вкусную местную кухню!
Спасибо, экскурсия оставила самые приятные впечатления, огромное количество фото и видео и желание вернутся!

Наконец дошли руки написать отзыв. Я долго искала подходящую экскурсию, писала нескольким организаторам, но Михаил былНаконец дошли руки написать отзыв. Я долго искала подходящую экскурсию, писала нескольким организаторам, но Михаил былНаконец дошли руки написать отзыв. Я долго искала подходящую экскурсию, писала нескольким организаторам, но Михаил былНаконец дошли руки написать отзыв. Я долго искала подходящую экскурсию, писала нескольким организаторам, но Михаил былНаконец дошли руки написать отзыв. Я долго искала подходящую экскурсию, писала нескольким организаторам, но Михаил былНаконец дошли руки написать отзыв. Я долго искала подходящую экскурсию, писала нескольким организаторам, но Михаил былНаконец дошли руки написать отзыв. Я долго искала подходящую экскурсию, писала нескольким организаторам, но Михаил былНаконец дошли руки написать отзыв. Я долго искала подходящую экскурсию, писала нескольким организаторам, но Михаил былНаконец дошли руки написать отзыв. Я долго искала подходящую экскурсию, писала нескольким организаторам, но Михаил был

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