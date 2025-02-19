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в маршрут и мне понравилась оперативность и готовность сделать экскурсию максимально насыщенной.

За несколько дней Михаил прислал нам прогноз погоды и рекомендации по одежды, за что отдельное спасибо!!!

В назначенный день за нами приехал Михаил на автомобиле Ниссан X-trail. Надо отметить, что авто в отличном состоянии, чистый и внутри и снаружи. Для нашего удобства были предусмотрены пледы, вода и горячий чай.

Водитель и рассказчик Михаил прекрасный, в дороге мы не скучали, было познавательно и интересна.

Сама экскурсия очень понравилось. Удалось сочетать удивительно красивые виды, природы, незабываемый Байкал, ручных белочек и синичек, потрясающих маралов, бурятские традиции, шаманские обряды и очень вкусную местную кухню!

Спасибо, экскурсия оставила самые приятные впечатления, огромное количество фото и видео и желание вернутся!