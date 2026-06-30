читать дальше уменьшить

Иркутской и даже более дальние (например, Монголия). Это удивительно и интересно слушать как факты, так и легенды, приближенные к фактам! Прекрасная подача своих знаний! Я довольна!!

Начало нашего путешествия передвинулось по техническим причинам (форс-мажор с авто) с утра на день и чтобы я не скучала, Александр поделился своим путеводителем по Иркутску. О, эта электронная книжица отдельная прекрасная история - если хочешь самостоятельно узнать город, то это лучшая помощница!

Я спокойно отнеслась к позднему выезду, так как попросила Александра сделать 2-дневный тур: Бурятия + Монголия, и он сказал, что мы всё успеем.

И мы всё успели! И у меня ощущение, что больше, чем всё:)

Конечно же мы поприветствовали Байкал и Кругобайкалку (КБЖД) в Култуке под рассказ Александра об этих местах.

Бурятия: Тункинская долина, Восточные Саяны (припорошенные снегом) с величественным пиком Мунку-Сардык, другие хребты, реки (истоки, слияния) - всё, что я видела, поразило своей естественной природной красотой! Я наслаждалась и впитывала её всем своим организмом!! Это поосто кайф!!

Там же, в Тункинской долине, состоялось моё погружение в историю буддизма и закрепление некоторых практических действий в дацане Бурхан-Баабай, что в районе лечебницы Нилова Пустынь.

Александр организовал ночёвку (у меня - со всеми удобствами в номере) в Мондах, что на границе с Монголией, и уже следующим утром я получала заветные штампики в загранпаспорте:) Ах да, доброжелательность монгольских пограничников просто зашкаливает!!

Монголия: ооочень ветренно! Но боже, сегодняшняя красота ещё красивее вчерашней!

Эти пасущиеся в свободном выгуле и себе на уме яки… Осмелилась к ним подойти только, когда они были за забором, так безопаснее. Контакт с одним молодым яком, учитывая, что мы оба боялись друг друга, получился интересный и незабываемый:)) Всё заснято на видео!:))

Озеро Хубсугул… Ах, какие виды!! А какие волны и шум прибоя сопровождал нас вдоль долгой поездки по побережью!! Гигабайты фотографий и видео с берегов Хубсугула - сказочно красиво!!

Мостики, речки вброд (на авто конечно), дороги по горам и лесу - ощущения от восторженных до адреналинистых, всё было:)) При этом с Александром спокойно - он водитель-профи!

Где-то в пути была встреча с монгольским пастухом - морщинистый загорелый старец с лошадью на поводу в национальной одежде - очень колоритно и атмосферно. И вообще, монгольские мужчины, в этом поселении Турт в большинстве своём, так и ходят/ездят на лошадях в национальных длинных подпоясаных халатах. Это необычно, самобытно и мило:)

А ещё, когда вчера были в Бурятии, Александр рассказал про буддийские обряды и как подносить дары - и я, подсматривая за Александром, тоже всё делала. Столько почести оказала и даров поднесла монгольским богам, что они снова ждут меня в гости уже на недельку-другую, всё приняли и благодарны:) Бурятские боги, кстати, тоже ждут:)

На обратном пути в Россию, в Турте, мы вкусно, сытно и недорого отобедали и заглянули в магазинчик, где я купила, ставшие моими любимыми, монгольские пробиотические молочные карамельки Шар - ммммм, вкуснотища!

Это были два великолепных дня!!!

Категорически рекомендую как отдельный тур в Бурятию с Александром, так и совмещённый с визитом в Монголию!