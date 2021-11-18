В начале пути мы преодолеем горный серпантин и очутимся у мыса Шаманский — в точке с одной из лучших панорам Байкала! С высоты птичьего полета вы рассмотрите две ветки Транссиба, старую и новую, которые пересекаются у подножия хребта Хамыр Дабан. Коснувшись вод священного моря-озера, мы продолжим путь к монгольской границе.
На границе с Бурятией у священной ступы Даши-Гоман мы совершим буддийский ритуал, а после отправимся к старинному дацану в поселке Кырен. В пути вы узнаете о мифическом покровителе Тункинской долины, владыке Шаргай-Нойон, и увидите место, где небожитель обронил свою трубку. Затем в горном ущелье мы отыщем радоновый источник — Нилову Пустынь. А на обед устроимся у подножия священной горы Сагаан-Хайрхан.
После обеда доберемся до пограничной зоны в посёлке Монды: горы здесь подбираются ближе к облакам, а у дороги бурлит река Иркут. Отсюда вам откроется завораживающий вид на главную вершину Восточных Саян, Мунку-Сардык. Но мы поднимемся еще выше — до самой стрелки Окинского плато (около 2000 м), к истокам двух рек — Ока и Китой.
Затем нас ждет обратный путь до Иркутска, который мы проведем, беседуя и любуясь отсветами заката на снежных пиках Восточных Саян. На ужин остановимся в поселке Кырен.
При пересечении границы с Республикой Бурятия вам понадобятся QR-код о пройденной вакцинации, справка о медотводе либо справка об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус (сделанный не раньше 72 часов до поездки).
При желании экскурсию можно совместить с: