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Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию

Отправиться из Иркутска к границе Монголии, посетить священные места бурят и увидеть горные пики
Готовы оказаться в краю вечноснежных гор, бурятских преданий и целебных источников? Это путешествие приведет вас к пикам Восточных Саян у границы Монголии.

Мы поприветствуем великий Байкал, посетим буддийские ступы и дацаны, выпьем воды из родников Ниловой Пустыни. И, наконец, поднимемся к Окинскому плато, чтобы насладиться видом с 2000-метровой высоты.
5
12 отзывов
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию

Описание экскурсии

Встреча с Байкалом

В начале пути мы преодолеем горный серпантин и очутимся у мыса Шаманский — в точке с одной из лучших панорам Байкала! С высоты птичьего полета вы рассмотрите две ветки Транссиба, старую и новую, которые пересекаются у подножия хребта Хамыр Дабан. Коснувшись вод священного моря-озера, мы продолжим путь к монгольской границе.

Ущелья Восточных Саян и сакральные места бурят

На границе с Бурятией у священной ступы Даши-Гоман мы совершим буддийский ритуал, а после отправимся к старинному дацану в посёлке Кырен. В пути вы узнаете о мифическом покровителе Тункинской долины, владыке Шаргай-Нойон, и увидите место, где небожитель обронил свою трубку. Затем в горном ущелье мы отыщем радоновый источник — Нилову Пустынь. А на обед устроимся у подножия священной горы Сагаан-Хайрхан в столовой для буддийских лам.

Вершина Мунку-Сардык и Окинское плато

После обеда доберёмся до пограничной зоны в посёлке Монды: горы здесь подбираются ближе к облакам, а у дороги бурлит река Иркут. Нам предстоит проехать стопами Чингисхана к перевалу Нуху-Дабан у слияния Белого и Чёрного Иркута. Здесь настоящее царство водопадов (ледопадов зимой). Отсюда вам откроется завораживающий вид на главную вершину Восточных Саян, Мунку-Сардык. Но мы поднимемся ещё выше — до самой стрелки Окинского плато в долину высокогорных озёр (около 2000 м), к истокам трёх рек — Иркут, Ока и Китой.

Затем нас ждёт обратный путь до Иркутска, который мы проведём, беседуя и любуясь отсветами заката на снежных пиках Восточных Саян. На ужин остановимся в посёлке Кырен.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Внимание! Это путешествие займёт не менее 15 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге (общая дистанция более 700 км)
  • Поскольку маршрут проходит вблизи границы с Монголией, обязательно возьмите с собой паспорт
  • Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
  • В горах очень быстро меняется погода: вам в равной степени понадобятся купальные принадлежности и теплая куртка с ветро- и влагозащитой
  • Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы

Дополнительные опции

При желании экскурсию можно совместить с:

  • визитом в Монголию к озеру Хубсугул (8-10 часов + 13 000 ₽ к стоимости экскурсии, достаточно загранпаспорта, виза не требуется)
  • восхождением на горы Мунку-Сардык (3491 м, 12-18 часов пути, +15 000 ₽ к стоимости экскурсии) и Хулугайша (3015 м, 5-8 часов пути, +13000 рублей к стоимости экскурсии)
  • путешествием на Окинское плато (12-18 часов пути, +13 000 ₽ к стоимости экскурсии)
  • поездкой в долину источников Шумак (+25 000 ₽ к стоимости экскурсии, 2 дня пешком)
  • походом в долину вулканов на границе с Республикой Тыва (+45 000 ₽ к стоимости экскурсии, 4 дня пешком). Стоимость проживания в поселке Монды (+1000 ₽ за чел.) оплачивается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город. Я люблю свою родину
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и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю. Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Татьяна
Спасибо Александру за экскурсию в Нилову пустынь и к Восточным Саянам, которую мы с друзьями забронировали за семь месяцев, понимая востребованность гида. Это было настоящим приключением! Несмотря на огромные расстояния,
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экскурсия прошла комфортно, была адаптирована под наши возможности. А уж сколько нового мы узнали о чудесном и обворожительном крае! И духи соблаговолили нам: дождь как по волшебству прекращался, как только мы выходили из машины, пик Мунку-Сардык открылся нам, как открывается в ясную погоду добрым путешествующим, а три (!!!) радуги удивили даже нашего умного, начитанного, умеющего увлечь Александра. Несомненно, благодаря его заботе, увлекательным рассказам, терпению в далеких для нас краях остались частички наших душ, воспоминания о захватывающих дух красотах природы, преклонение перед мощной живой стихией гор и рек… И самое главное и скромное- мы еще больше наполнились любовью к нашей Родине!!!

Спасибо Александру за экскурсию в Нилову пустынь и к Восточным Саянам, которую мы с друзьями забронировали
Спасибо Александру за экскурсию в Нилову пустынь и к Восточным Саянам, которую мы с друзьями забронировали
Спасибо Александру за экскурсию в Нилову пустынь и к Восточным Саянам, которую мы с друзьями забронировали
Спасибо Александру за экскурсию в Нилову пустынь и к Восточным Саянам, которую мы с друзьями забронировали
Спасибо Александру за экскурсию в Нилову пустынь и к Восточным Саянам, которую мы с друзьями забронировали
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Татьяна
Внимательно читайте описание маршрута. Все ясно, четко написано. Надо быть готовым к длинной, но очень красивой дороге, к погоде, которая может измениться и меняться на протяжении всего путешествия, посмотреть время
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восхода и время заката, природа живет по местному времени.
Александру можно доверять, все что он говорит - из проверенных источников. Поставленная речь, рассказывает много, но не утомляет.
Во время пути узнаете о бурятской культуре, буддизме, в дацанах покрутите барабаны, постучите в барабаны, отгоните всех злых, притяните всех добрых, обойдёте от 3 до 108 раз дацан (это шутка) достаточно одного раза😀 Хотите событийности значит надо отправляться в путешествие. Хотела с Александром ещё съездить, но он очень востребован, что говорит о популярности. И популярность Александра оправдана!!!

Внимательно читайте описание маршрута. Все ясно, четко написано. Надо быть готовым к длинной, но очень красивой
Внимательно читайте описание маршрута. Все ясно, четко написано. Надо быть готовым к длинной, но очень красивой
Внимательно читайте описание маршрута. Все ясно, четко написано. Надо быть готовым к длинной, но очень красивой
Внимательно читайте описание маршрута. Все ясно, четко написано. Надо быть готовым к длинной, но очень красивой
Внимательно читайте описание маршрута. Все ясно, четко написано. Надо быть готовым к длинной, но очень красивой
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Александра
Очень благодарна Александру за экскурсию - на мой взгляд, это наилучший вариант посмотреть Тункинскую долину - и увидеть гораздо больше ожидаемого:) Очень красивые места и разнообразный ландшафт, бурятские дацаны и
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много интересных историй от Александра как об этих местах, так и о Байкале в целом. P. S. А ещё у Александра другие гиды просят автографы на его книге про КБЖД - сама видела)) так что это гид - суперзвезда:))

Очень благодарна Александру за экскурсию - на мой взгляд, это наилучший вариант посмотреть Тункинскую долину -
Очень благодарна Александру за экскурсию - на мой взгляд, это наилучший вариант посмотреть Тункинскую долину -
Очень благодарна Александру за экскурсию - на мой взгляд, это наилучший вариант посмотреть Тункинскую долину -
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Е
Многие места я повидала за свою жизнь, и думала, что удивить меня уже нечем. Но судьбе было угодно, чтобы на глаза мне попалась эта экскурсия. Экскурсоводом был Александр - харизматичный
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молодой человек с обширной корзиной знаний о родном крае, с прекрасным чувством юмора, с грамотно поставленной речью. К тому же профессионально водит авто. А уж сколько впечатляющих и удивительных красот природы мы увидели за один день! Просто ошеломительно! Всем советую, не пожалеете. Есть места в этих местах, какие вам покажет только Александр.

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Анна
Это путешествие для любящих исследовать и замечать красоту вокруг. И Александр - просто кладезь знаний не только об Иркутске, а и о близлежащих регионах, к которым относятся приграничные области с
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Иркутской и даже более дальние (например, Монголия). Это удивительно и интересно слушать как факты, так и легенды, приближенные к фактам! Прекрасная подача своих знаний! Я довольна!!
Начало нашего путешествия передвинулось по техническим причинам (форс-мажор с авто) с утра на день и чтобы я не скучала, Александр поделился своим путеводителем по Иркутску. О, эта электронная книжица отдельная прекрасная история - если хочешь самостоятельно узнать город, то это лучшая помощница!
Я спокойно отнеслась к позднему выезду, так как попросила Александра сделать 2-дневный тур: Бурятия + Монголия, и он сказал, что мы всё успеем.
И мы всё успели! И у меня ощущение, что больше, чем всё:)
Конечно же мы поприветствовали Байкал и Кругобайкалку (КБЖД) в Култуке под рассказ Александра об этих местах.
Бурятия: Тункинская долина, Восточные Саяны (припорошенные снегом) с величественным пиком Мунку-Сардык, другие хребты, реки (истоки, слияния) - всё, что я видела, поразило своей естественной природной красотой! Я наслаждалась и впитывала её всем своим организмом!! Это поосто кайф!!
Там же, в Тункинской долине, состоялось моё погружение в историю буддизма и закрепление некоторых практических действий в дацане Бурхан-Баабай, что в районе лечебницы Нилова Пустынь.
Александр организовал ночёвку (у меня - со всеми удобствами в номере) в Мондах, что на границе с Монголией, и уже следующим утром я получала заветные штампики в загранпаспорте:) Ах да, доброжелательность монгольских пограничников просто зашкаливает!!
Монголия: ооочень ветренно! Но боже, сегодняшняя красота ещё красивее вчерашней!
Эти пасущиеся в свободном выгуле и себе на уме яки… Осмелилась к ним подойти только, когда они были за забором, так безопаснее. Контакт с одним молодым яком, учитывая, что мы оба боялись друг друга, получился интересный и незабываемый:)) Всё заснято на видео!:))
Озеро Хубсугул… Ах, какие виды!! А какие волны и шум прибоя сопровождал нас вдоль долгой поездки по побережью!! Гигабайты фотографий и видео с берегов Хубсугула - сказочно красиво!!
Мостики, речки вброд (на авто конечно), дороги по горам и лесу - ощущения от восторженных до адреналинистых, всё было:)) При этом с Александром спокойно - он водитель-профи!
Где-то в пути была встреча с монгольским пастухом - морщинистый загорелый старец с лошадью на поводу в национальной одежде - очень колоритно и атмосферно. И вообще, монгольские мужчины, в этом поселении Турт в большинстве своём, так и ходят/ездят на лошадях в национальных длинных подпоясаных халатах. Это необычно, самобытно и мило:)
А ещё, когда вчера были в Бурятии, Александр рассказал про буддийские обряды и как подносить дары - и я, подсматривая за Александром, тоже всё делала. Столько почести оказала и даров поднесла монгольским богам, что они снова ждут меня в гости уже на недельку-другую, всё приняли и благодарны:) Бурятские боги, кстати, тоже ждут:)
На обратном пути в Россию, в Турте, мы вкусно, сытно и недорого отобедали и заглянули в магазинчик, где я купила, ставшие моими любимыми, монгольские пробиотические молочные карамельки Шар - ммммм, вкуснотища!
Это были два великолепных дня!!!
Категорически рекомендую как отдельный тур в Бурятию с Александром, так и совмещённый с визитом в Монголию!

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А
Очень интересный насыщенный маршрут по достаточно диким малопосещаемым местам. Рассказ о достопримечательностях посещаемых территорий начался от отеля и до конечной точки - истока Иркута. Знания гида более чем достаточны. Изложение
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материала последовательное и логичное. Аналогичных экскурсий практически нет. Любителям малоизведанных мест рекомендуется. По времени поездка заняла более 15 часов, хотя и, в основном, по хорошей дороге, что необходимо учитывать путешественникам, особенно с детьми. Это при том, что мы везде были вполне мобильны и задержек по времени не допускали.

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