Мы поприветствуем великий Байкал, посетим буддийские ступы и дацаны, выпьем воды из родников Ниловой Пустыни. И, наконец, поднимемся к Окинскому плато, чтобы насладиться видом с 2000-метровой высоты.
Описание экскурсии
Встреча с Байкалом
В начале пути мы преодолеем горный серпантин и очутимся у мыса Шаманский — в точке с одной из лучших панорам Байкала! С высоты птичьего полета вы рассмотрите две ветки Транссиба, старую и новую, которые пересекаются у подножия хребта Хамыр Дабан. Коснувшись вод священного моря-озера, мы продолжим путь к монгольской границе.
Ущелья Восточных Саян и сакральные места бурят
На границе с Бурятией у священной ступы Даши-Гоман мы совершим буддийский ритуал, а после отправимся к старинному дацану в посёлке Кырен. В пути вы узнаете о мифическом покровителе Тункинской долины, владыке Шаргай-Нойон, и увидите место, где небожитель обронил свою трубку. Затем в горном ущелье мы отыщем радоновый источник — Нилову Пустынь. А на обед устроимся у подножия священной горы Сагаан-Хайрхан в столовой для буддийских лам.
Вершина Мунку-Сардык и Окинское плато
После обеда доберёмся до пограничной зоны в посёлке Монды: горы здесь подбираются ближе к облакам, а у дороги бурлит река Иркут. Нам предстоит проехать стопами Чингисхана к перевалу Нуху-Дабан у слияния Белого и Чёрного Иркута. Здесь настоящее царство водопадов (ледопадов зимой). Отсюда вам откроется завораживающий вид на главную вершину Восточных Саян, Мунку-Сардык. Но мы поднимемся ещё выше — до самой стрелки Окинского плато в долину высокогорных озёр (около 2000 м), к истокам трёх рек — Иркут, Ока и Китой.
Затем нас ждёт обратный путь до Иркутска, который мы проведём, беседуя и любуясь отсветами заката на снежных пиках Восточных Саян. На ужин остановимся в посёлке Кырен.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Внимание! Это путешествие займёт не менее 15 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге (общая дистанция более 700 км)
- Поскольку маршрут проходит вблизи границы с Монголией, обязательно возьмите с собой паспорт
- Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
- В горах очень быстро меняется погода: вам в равной степени понадобятся купальные принадлежности и теплая куртка с ветро- и влагозащитой
- Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы
Дополнительные опции
При желании экскурсию можно совместить с:
- визитом в Монголию к озеру Хубсугул (8-10 часов + 13 000 ₽ к стоимости экскурсии, достаточно загранпаспорта, виза не требуется)
- восхождением на горы Мунку-Сардык (3491 м, 12-18 часов пути, +15 000 ₽ к стоимости экскурсии) и Хулугайша (3015 м, 5-8 часов пути, +13000 рублей к стоимости экскурсии)
- путешествием на Окинское плато (12-18 часов пути, +13 000 ₽ к стоимости экскурсии)
- поездкой в долину источников Шумак (+25 000 ₽ к стоимости экскурсии, 2 дня пешком)
- походом в долину вулканов на границе с Республикой Тыва (+45 000 ₽ к стоимости экскурсии, 4 дня пешком). Стоимость проживания в поселке Монды (+1000 ₽ за чел.) оплачивается отдельно