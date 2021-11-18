Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию

Отправиться из Иркутска к границе Монголии, посетить священные места бурят и увидеть горные пики

Готовы оказаться в краю вечноснежных гор, бурятских преданий и целебных источников? Это путешествие приведет вас к пикам Восточных Саян у границы Монголии.

Мы поприветствуем великий Байкал, посетим буддийские ступы и дацаны, выпьем воды из родников Ниловой Пустыни.

И, наконец, поднимемся к Окинскому плато, чтобы насладиться видом с 2000-метровой высоты.
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Встреча с Байкалом

В начале пути мы преодолеем горный серпантин и очутимся у мыса Шаманский — в точке с одной из лучших панорам Байкала! С высоты птичьего полета вы рассмотрите две ветки Транссиба, старую и новую, которые пересекаются у подножия хребта Хамыр Дабан. Коснувшись вод священного моря-озера, мы продолжим путь к монгольской границе.

Ущелья Восточных Саян и сакральные места бурят

На границе с Бурятией у священной ступы Даши-Гоман мы совершим буддийский ритуал, а после отправимся к старинному дацану в поселке Кырен. В пути вы узнаете о мифическом покровителе Тункинской долины, владыке Шаргай-Нойон, и увидите место, где небожитель обронил свою трубку. Затем в горном ущелье мы отыщем радоновый источник — Нилову Пустынь. А на обед устроимся у подножия священной горы Сагаан-Хайрхан.

Вершина Мунку-Сардык и Окинское плато

После обеда доберемся до пограничной зоны в посёлке Монды: горы здесь подбираются ближе к облакам, а у дороги бурлит река Иркут. Отсюда вам откроется завораживающий вид на главную вершину Восточных Саян, Мунку-Сардык. Но мы поднимемся еще выше — до самой стрелки Окинского плато (около 2000 м), к истокам двух рек — Ока и Китой.

Затем нас ждет обратный путь до Иркутска, который мы проведем, беседуя и любуясь отсветами заката на снежных пиках Восточных Саян. На ужин остановимся в поселке Кырен.

Организационные детали

При пересечении границы с Республикой Бурятия вам понадобятся QR-код о пройденной вакцинации, справка о медотводе либо справка об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус (сделанный не раньше 72 часов до поездки).

Как проходит экскурсия

  • Внимание! Это путешествие займёт не менее 15 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге (общая дистанция более 700 км).
  • Поскольку маршрут проходит вблизи границы с Монголией, обязательно возьмите с собой паспорт
  • Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • В горах очень быстро меняется погода: вам в равной степени понадобятся купальные принадлежности и теплая куртка с ветро- и влагозащитой

Дополнительные опции

При желании экскурсию можно совместить с:

  • визитом в Монголию к озеру Хубсугул (8-10 часов + 13000 рублей к стоимости экскурсии, достаточно загранпаспорта, виза не требуется)
  • восхождением на горы Мунку-Сардык (3491 м, 12-18 часов пути, +15000 рублей к стоимости экскурсии) и Хулугайша (3015 м, 5-8 часов пути, +13000 рублей к стоимости экскурсии)
  • путешествием на Окинское плато (12-18 часов пути, +13000 рублей к стоимости экскурсии)
  • поездкой в долину источников Шумак (+25000 рублей к стоимости экскурсии, 2 дня пешком)
  • походом в долину вулканов на границе с Республикой Тыва (+45000 рублей к стоимости экскурсии, 4 дня пешком). Стоимость проживания в поселке Монды (+1000 рублей/чел. ) оплачивается отдельно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашей гостиницы в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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