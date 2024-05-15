Национальный парк Тункинский – экскурсии в Иркутске

Найдено 8 экскурсий в категории «Национальный парк Тункинский» в Иркутске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890 за всё до 19 чел.
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
38 отзывов
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке
Начало: у места вашего проживания в Иркутске
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
22 670 за всё до 4 чел.
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Прикоснуться к истории края, посетить источники и понять, в чём разница между буузами и позами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
22 500 за всё до 4 чел.
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор
Начало: На улице Сухэ-Батора
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 000 за всё до 5 чел.
Тункинская долина и Аршан
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Путешествие в Тункинскую долину и Аршан: горы, источники, бурятская кухня
Погрузитесь в мир природы и культуры Бурятии, насладитесь горным воздухом, источниками и вкусом бурятских блюд
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 21 000 за всё до 2 чел.
Целебные источники Тункинской долины
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
74 отзыва
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500 за человека
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
🚗 На машине
Групповая
14 часов
74 отзыва
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: По воскресеньям в 08:00
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
6 000 за человека
Путешествие в Бурятию к подножию Саян
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Путешествие в Бурятию к подножию Саян
Начало: Центр города
Расписание: Любой день, выезд рано утром
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 23 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Тункинская долина и Аршан
    Спасибо гиду Василию за проведенную экскурсию. Увидели все запланированные локации. Впечатления только положительные, этому способствовали качественные комментарии гида, его корректное и уважительное отношение к экскурсантам.
  • Р
    Ренат
    7 мая 2024
    Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
    Экскурсия интересная, водопад в мае великолепен. От горячих источников многого не ожидайте - программа развития и реновации туда не добралась)
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
    Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем. Бурятия с деревнями без
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    огородов и плотным слоем навоза на сколько хватает взгляда. Но в Тункинской долине просто волшебный вид на восточный хребет Саянов. Была возможность окунуться в горячий источник, который дарит земля долины. Покормить моралов. Думала моралы будут за забором - подходишь и кормишь, НО заходим на ферму и олени ходят среди гостей, как на вечеринке. Вечером разразилась буря со снегом, смена погоды молниеносная. Буря впечатлений, море эмоций, воспоминания на всю жизнь. Хочется вернуться. Спасибо гиду Максиму за этот день.

    Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеемЭкскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем
  • Н
    Нелли
    25 апреля 2024
    Целебные источники Тункинской долины
    Все понравилось! Максим рассказывал с интересом. Хороший водитель,- это важно Погода нас удивляла.
  • Ш
    Шулаева
    13 апреля 2024
    Целебные источники Тункинской долины
    Очень благодарны организаторам поездки на источники Тункинской долины. Группа не собралась, но экскурсию нам не отменили, а наоборот предложили ее,
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    но на другом автомобиле и с другим сопровождением. Мы не отказались и не пожалели. Дмитрий новый гид перезвонил нам в течении десяти минут, и бонусом было то, что утром за нами заехал и до места сбора мы добрались с комфортом. Прихватив еще двоих экскурсантов, мы с комфортом отправились в путь. Дорога до п. Култук хорошая, местность красивейшая. Дмитрий по дороге рассказывал о местах где мы проезжаем, об истории Иркутска. Погода подкинула и туман, и дождя, а в Култуке выглянуло солнце. Впечатлив нас видами с перевала на Байкал и окружающий ландшафт. Но это все цветочки. Главное ждало впереди - это Саянские гольцы. Дмитрий очень много и интересно рассказывал о тех местах где мы проезжали. Мы посетили в Аршане дацан, источники, рынок. Воздух - не надышишься. Вода чудесная. Купание в источниках добавило положительных эмоций. Но вишенкой на торте была отбратная дорога. Дмитрий привез нас в восхитительное место. Это жерло древнего вулкана, казалась сейчас появятся динозавры, но появился только любопытный суслик. И все это в непосредственной близости от гряды седых Саян. Ну и,конечно, маралья ферма. Кормили маралов, любовались окрестностями. Хотелось остаться в этой красоте. Обратная дорога было такой же комфортной и познавательной. Спасибо Дмитрию. Благодарность Евгению и всей фирме Спутник. Вы делаете благое дело. Хабаровчане.

  • Т
    ТАТЬЯНА
    24 марта 2024
    Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
    Экскурсия- 18 марта 2024. Экскурсовод - Илья. Все прошло на высшем уровне. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    23 марта 2024
    Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
    Очень интересная экскурсия и направление из Иркутска. Гид очень интересно и подробно рассказал. Посетили КБЖД, источник Жемчуг, Аршан. Очень вкусная
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    Бурятская кухня, очень удивлены были размером блюд в местном кафе. Очень красиво Особенно нас покорил музей минералов в Слюдянке. Гид посоветовал, что пробрести в Бурятии на сувениры, даже торговался с местными на рынке.

  • М
    Маргарита
    19 марта 2024
    Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
    спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама инфраструктура там увы вызывает
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    культурный шок чуток🙃 Машина удобная, чистая. По ходу меняли маршрут по интересу. Вместо маралов увидели мраморный вокзал. Интерактивный музей был уже закрыт, но Максим договарился и нас впустили😉

    спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама
  • D
    Donskikh
    17 марта 2024
    Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
    Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию
  • Е
    Елена
    17 марта 2024
    Целебные источники Тункинской долины
    С экскурсоводом Евгением посмотрели три источника Тункинской долины и посёлок Аршан. Очень красивые виды на Байкал и на Саяны. Хотя
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    нам немножко не повезло с погодой, вершины гор были закрыты облачностью, но это даже придавало им больше шарма и загадочности. Посетили дацан и посмотрели каменную реку, место где в 2014 г. сошли с гор селевые потоки камней, стихийное бедствие…. Также посетили п. Жемчуг, где приняли ванны горячего источника под открытым небом. Экскурсия прошла в спокойном темпе, никто никого не подгонял, и она не была перегружена излишней информацией. Хочу поблагодарить экскурсовода Евгения за профессионализм и знание своего дела.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Национальный парк Тункинский»

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  3. Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Национальный парк Тункинский" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6 000 до 23 890. Туристы уже оставили гидам 241 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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