1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке
Начало: у места вашего проживания в Иркутске
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
22 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Прикоснуться к истории края, посетить источники и понять, в чём разница между буузами и позами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор
Начало: На улице Сухэ-Батора
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Тункинскую долину и Аршан: горы, источники, бурятская кухня
Погрузитесь в мир природы и культуры Бурятии, насладитесь горным воздухом, источниками и вкусом бурятских блюд
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 21 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
12 часов
Целебные источники Тункинской долины
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: По воскресеньям в 08:00
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бурятию к подножию Саян
Начало: Центр города
Расписание: Любой день, выезд рано утром
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 23 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо гиду Василию за проведенную экскурсию. Увидели все запланированные локации. Впечатления только положительные, этому способствовали качественные комментарии гида, его корректное и уважительное отношение к экскурсантам.
- РРенат7 мая 2024Экскурсия интересная, водопад в мае великолепен. От горячих источников многого не ожидайте - программа развития и реновации туда не добралась)
- ААнна1 мая 2024Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем. Бурятия с деревнями без
- ННелли25 апреля 2024Все понравилось! Максим рассказывал с интересом. Хороший водитель,- это важно Погода нас удивляла.
- ШШулаева13 апреля 2024Очень благодарны организаторам поездки на источники Тункинской долины. Группа не собралась, но экскурсию нам не отменили, а наоборот предложили ее,
- ТТАТЬЯНА24 марта 2024Экскурсия- 18 марта 2024. Экскурсовод - Илья. Все прошло на высшем уровне. Спасибо.
- ТТатьяна23 марта 2024Очень интересная экскурсия и направление из Иркутска. Гид очень интересно и подробно рассказал. Посетили КБЖД, источник Жемчуг, Аршан. Очень вкусная
- ММаргарита19 марта 2024спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама инфраструктура там увы вызывает
- DDonskikh17 марта 2024Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию
- ЕЕлена17 марта 2024С экскурсоводом Евгением посмотрели три источника Тункинской долины и посёлок Аршан. Очень красивые виды на Байкал и на Саяны. Хотя
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Национальный парк Тункинский»
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