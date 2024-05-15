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но на другом автомобиле и с другим сопровождением. Мы не отказались и не пожалели. Дмитрий новый гид перезвонил нам в течении десяти минут, и бонусом было то, что утром за нами заехал и до места сбора мы добрались с комфортом. Прихватив еще двоих экскурсантов, мы с комфортом отправились в путь. Дорога до п. Култук хорошая, местность красивейшая. Дмитрий по дороге рассказывал о местах где мы проезжаем, об истории Иркутска. Погода подкинула и туман, и дождя, а в Култуке выглянуло солнце. Впечатлив нас видами с перевала на Байкал и окружающий ландшафт. Но это все цветочки. Главное ждало впереди - это Саянские гольцы. Дмитрий очень много и интересно рассказывал о тех местах где мы проезжали. Мы посетили в Аршане дацан, источники, рынок. Воздух - не надышишься. Вода чудесная. Купание в источниках добавило положительных эмоций. Но вишенкой на торте была отбратная дорога. Дмитрий привез нас в восхитительное место. Это жерло древнего вулкана, казалась сейчас появятся динозавры, но появился только любопытный суслик. И все это в непосредственной близости от гряды седых Саян. Ну и,конечно, маралья ферма. Кормили маралов, любовались окрестностями. Хотелось остаться в этой красоте. Обратная дорога было такой же комфортной и познавательной. Спасибо Дмитрию. Благодарность Евгению и всей фирме Спутник. Вы делаете благое дело. Хабаровчане.