Это путешествие по восточным берегам Байкала, от самой южной точки озера и далее по кромке воды. Вы увидите начало Кругобайкальской железной дороги, посетите красивое мраморное здание вокзала в Слюдянке, включая интерактивную экспозицию об озере, побываете на экскурсии в музее минералов. Вас ждёт Байкальский государственный природный биосферный заповедник, где на самом берегу озера Байкал расположен уютный современный информационный и познавательный комплекс – “Визит-Центр”, в котором представлены различные экспозиции и интерактивные площадки, места для отдыха и смотровые. Историко-мемориальный комплекс "Байкальская переправа", вольерный комплекс «Баргузинский соболь», – будут отличным дополнением к информационно-экологической составляющим нашей экскурсии. На территории центра можно ознакомиться с рельефным макетом Байкала, с горными системами и реками, с историей образования озера, флорой и фауной Байкальского региона.

Увлекательная пешеходная прогулка по экологической тропе, оборудованной деревянным настилом, станет приятным продолжением дня. Таёжный кедровый лес, высокогорная тундра и альпийские луга, верховое болото - байкальские природные ландшафты, которые вы встретите на своём пути здесь.

В завершение дня пройдемся вдоль живописного побережья озера по “Танхойской версте”. На её протяжении вас ожидают информационные стенды с любопытными фактами о природе и историческом наследии Южного Байкала, об истории поселка Танхой, как стратегическим пунктом Транссибирской магистрали.

Байкал заповедный - это путешествие в потаённую природу и знакомство с её нетронутыми уголками. Это возможность отвлечься, как для активных путешественников с детьми, так и для любителей спокойного и созерцательного отдыха от городской суеты.