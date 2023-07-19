Байкал заповедный - восточные берега

Байкал заповедный - восточные берега
Байкал заповедный - восточные берега
Байкал заповедный - восточные берега
Байкал заповедный - восточные берега
Байкал заповедный - восточные берега
Байкал заповедный - восточные берега
Байкал заповедный - восточные берега
Ближайшие даты:
19
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Что вас ожидает 🤩

  • Начало КБЖД в Култуке
  • Рыбный рынок
  • Мраморный вокзал в Слюдянке
  • Музей минералов в Слюдянке
  • Байкал
  • Визит-центр «Байкал заповедный»
  • Баргузинский соболь
  • Экологическая тропа: «Кедровая аллея», «Верховое болото», «Путь к Байкалу»
  • Прогулка по Танхойской версте
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это путешествие по восточным берегам Байкала, от самой южной точки озера и далее по кромке воды. Вы увидите начало Кругобайкальской железной дороги, посетите красивое мраморное здание вокзала в Слюдянке, включая интерактивную экспозицию об озере, побываете на экскурсии в музее минералов. Вас ждёт Байкальский государственный природный биосферный заповедник, где на самом берегу озера Байкал расположен уютный современный информационный и познавательный комплекс – “Визит-Центр”, в котором представлены различные экспозиции и интерактивные площадки, места для отдыха и смотровые. Историко-мемориальный комплекс "Байкальская переправа", вольерный комплекс «Баргузинский соболь», – будут отличным дополнением к информационно-экологической составляющим нашей экскурсии. На территории центра можно ознакомиться с рельефным макетом Байкала, с горными системами и реками, с историей образования озера, флорой и фауной Байкальского региона.
Увлекательная пешеходная прогулка по экологической тропе, оборудованной деревянным настилом, станет приятным продолжением дня. Таёжный кедровый лес, высокогорная тундра и альпийские луга, верховое болото - байкальские природные ландшафты, которые вы встретите на своём пути здесь.
В завершение дня пройдемся вдоль живописного побережья озера по “Танхойской версте”. На её протяжении вас ожидают информационные стенды с любопытными фактами о природе и историческом наследии Южного Байкала, об истории поселка Танхой, как стратегическим пунктом Транссибирской магистрали.
Байкал заповедный - это путешествие в потаённую природу и знакомство с её нетронутыми уголками. Это возможность отвлечься, как для активных путешественников с детьми, так и для любителей спокойного и созерцательного отдыха от городской суеты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • По желанию:
  • Музей минералов в Слюдянке - 200 руб. (либо 500 руб)
  • Музей природы, визит-центр «Байкал заповедный», Этногородок (входной билет на посещение, без экскурсии) – 400 руб.
  • Входной билет в визит-центр «Байкал заповедный» (основные экспозиции без экскурсии) и посещение историко-мемориального комплекса «Байкальская переправа» (без экскурсии) – 350 руб.
  • Экскурсия «Преодолевая лёд забвения» с просмотром фильма «Байкальская переправа». Историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа» (включая стоимость входного билета) – 250 руб.
  • Обед в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем наших гостей утром из гостиницы
Завершение: Возвращаем гостей в гостиницу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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