На территории Прибайкалья можно не только хорошо отдохнуть, но и восполнить энергию и укрепить иммунитет. Здесь расположены минеральные источники — термальные, углекислые и радоновые. Местные называют их аршанами — «священная вода».
Оказавшись у берегов Байкала, выделите целый день для отдыха на целебных курортах Восточных Саян. А я помогу провести его с максимальной пользой! В поездке по природным здравницам Бурятии вы насладитесь невероятными пейзажами и чистейшим воздухом, попробуете целебную воду в священной долине и искупаетесь в минеральных источниках.