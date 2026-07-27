Недалеко от южных берегов Байкала находится Тункинская долина. Ее часто сравнивают с Швейцарией: здесь на фоне гор раскинулись альпийские луга с лечебными травами. А рядом — сказочная кедровая тайга и минеральные источники. Я отвезу вас в предгорье Саян за яркими впечатлениями и крепким здоровьем, поделюсь бурятскими легендами и секретами долголетия от местных жителей.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Целебные места Бурятии

На территории Прибайкалья можно не только хорошо отдохнуть, но и восполнить энергию и укрепить иммунитет. Здесь расположены минеральные источники — термальные, углекислые и радоновые. Местные называют их аршанами — «священная вода».

Больше, чем путешествие

Оказавшись у берегов Байкала, выделите целый день для отдыха на целебных курортах Восточных Саян. А я помогу провести его с максимальной пользой! В поездке по природным здравницам Бурятии вы насладитесь невероятными пейзажами и чистейшим воздухом, попробуете целебную воду в священной долине и искупаетесь в минеральных источниках.

Из Иркутска мы направимся к самой южной точке Байкала, в поселок Култук . Природа здесь не похожа на скалистые берега Ольхона и Малого моря: золотистый песчаный пляж плавно переходит в сосновый лес.

. Природа здесь не похожа на скалистые берега Ольхона и Малого моря: золотистый песчаный пляж плавно переходит в сосновый лес. Увидим Шаманский мыс : его считают символическим началом озера Байкал.

: его считают символическим началом озера Байкал. Следующая остановка будет у буддийской ступы на границе Иркутской области и Бурятии, где вы узнаете, в чем уникальность Тункинского национального парка.

на границе Иркутской области и Бурятии, где вы узнаете, в чем уникальность Тункинского национального парка. В поселке Аршан вас ждут природные чудеса: каменная река и водопад вдоль ущелья с мраморным дном. Исследуем окрестности поселка и побываем в дацане Бодхихарма. Кроме того, заглянем на монголо-бурятский рынок, где продают изделия из шерсти яка и местные травы. И конечно, попробуем целебную воду из источника!

вас ждут природные чудеса: каменная река и водопад вдоль ущелья с мраморным дном. Исследуем окрестности поселка и побываем в дацане Бодхихарма. Кроме того, заглянем на монголо-бурятский рынок, где продают изделия из шерсти яка и местные травы. И конечно, попробуем целебную воду из источника! В завершение посетим горячие термальные источники «Жемчуг», вода в которых не имеет аналогов в мире по своему составу. Даже зимой ее температура не опускается ниже 50 градусов — в любое время года вы сможете искупаться в двух разных бассейнах, а также принять минеральный душ.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Voxy. Транспортные услуги и работа гида включены в стоимость.

Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид из нашей команды

По предварительному заказу готовы предоставить детское кресло (есть модели для разных возрастов)

Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Рекомендуем взять с собой полотенце, купальник, тапочки для посещения минерального бассейна.

Дополнительные расходы