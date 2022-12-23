Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян

Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор

Недалеко от южных берегов Байкала находится Тункинская долина. Ее часто сравнивают с Швейцарией: здесь на фоне гор раскинулись альпийские луга с лечебными травами. А рядом — сказочная кедровая тайга и минеральные источники.

Я отвезу вас в предгорье Саян за яркими впечатлениями и крепким здоровьем, поделюсь бурятскими легендами и секретами долголетия от местных жителей.
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Целебные места Бурятии

На территории Прибайкалья можно не только хорошо отдохнуть, но и восполнить энергию и укрепить иммунитет. Здесь расположены минеральные источники — термальные, углекислые и радоновые. Местные называют их аршанами — «священная вода».

Больше, чем путешествие

Оказавшись у берегов Байкала, выделите целый день для отдыха на целебных курортах Восточных Саян. А я помогу провести его с максимальной пользой! В поездке по природным здравницам Бурятии вы насладитесь невероятными пейзажами и чистейшим воздухом, попробуете целебную воду в священной долине и искупаетесь в минеральных источниках.

  • Из Иркутска мы направимся к самой южной точке Байкала, в поселок Култук. Природа здесь не похожа на скалистые берега Ольхона и Малого моря: золотистый песчаный пляж плавно переходит в сосновый лес.
  • Заедем к Шаманскому мысу: его считают символическим началом озера Байкал.
  • Следующая остановка будет у буддийской ступы на границе Иркутской области и Бурятии, где вы узнаете, в чем уникальность Тункинского национального парка.
  • В поселке Аршан вас ждут природные чудеса: каменная река и водопад вдоль ущелья с мраморным дном. Исследуем окрестности поселка и побываем в дацане Бодхихарма. Кроме того, заглянем на монголо-бурятский рынок, где продают изделия из шерсти яка и местные травы. И конечно, попробуем целебную воду из источника!
  • В завершение посетим горячие термальные источники «Жемчуг», вода в которых не имеет аналогов в мире по своему составу. Даже зимой ее температура не опускается ниже 50 градусов — в любое время года вы сможете искупаться в двух разных бассейнах, а также принять минеральный душ.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Note. Транспортные услуги и работа гида включены в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид из нашей команды
  • По предварительному заказу готовы предоставить детское кресло (есть модели для разных возрастов)
  • Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Рекомендуем взять с собой полотенце, купальник, тапочки для посещения минерального бассейна.

Дополнительные расходы

  • Сбор за посещение национального парка «Тункинский» — 100 руб. с человека
  • Посещение бассейнов с термальной водой — 500 руб. с человека
  • Обед — от 500 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☃️Зимние☀️Летние🏡Выездные☀️На весь деньБурятияТункинская долина🗽Популярные местаЭкскурсии по Московской области и ближайшему Подмосковью🍀Природа и пейзажиГоры

Похожие туры в Иркутске

Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
2 отзыва
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Добро пожаловать в Бурятию - колоритную республику
По договоренности
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
15 700 за всё до 3 чел.
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Открыть для себя буддийскую республику, посетить горячие источники и полюбоваться горными пейзажами
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
от 15 000 за всё до 2 чел.
Целебные источники Тункинской долины
12 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4.7
9 отзывов
Целебные источники Тункинской долины
Рядом с озером Байкал находится множество удивительных мест
Иркутск ул. Сухэ-Батора, 7
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
6 000 за 1 человека
Тунка - долина минеральных источников
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Тунка - долина минеральных источников
Тункинская Долина - является продолжением Байкальского рифта
Иркутск / Листвянка и другие адреса
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
от 16 000 за всё до 5 чел.
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
22 отзыва
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке
у места вашего проживания в Иркутске
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
18 970 за всё до 4 чел.
Величие Саян и могущество Байкала
5 дней
Авторский тур
до 25 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Величие Саян и могущество Байкала
Таинственный и могущественный Байкал, овеянный легендами, непередаваемой красоты природой и зимним ледяным великолепием
Россия, Иркутск
Завтра
1 апр
3 апр
6 апр
от 29 000 за 1 человека
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
5 отзывов
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Отправиться из Иркутска к границе Монголии, посетить священные места бурят и увидеть горные пики
у вашей гостиницы в Иркутске
Завтра
25 дек
10 янв
14 янв
28 450 за всё до 6 чел.
Лед Байкала и величие Саян
5 дней
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Лед Байкала и величие Саян
Всего за 5 дней вы посетите две потрясающие локации
Россия, Иркутск
13 янв
20 янв
27 янв
4 фев
от 39 000 за 1 человека
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
8 дней
Авторский тур
до 25 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
В этом туре собраны, пожалуй, все достопримечательности столицы Восточной Сибири
г. Иркутск
13 мая
3 июня
24 июня
22 июля
9500089 000 за 1 человека
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
7 отзывов
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
Отправиться в загадочную Бурятию, насладиться горной природой и посетить буддийский дацан
у вашего отеля
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
19 800 за всё до 4 чел.
Золотые краски Байкала и Саян
5 дней
Авторский тур
до 25 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Золотые краски Байкала и Саян
В туре вы увидите могущество и величественность Восточных Саян
Россия, Иркутск
2 сен
7 сен
9 сен
12 сен
от 29 000 за 1 человека
Байкал и Саяны. Расширенный тур
8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 30 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Увидеть сердце Байкала - остров Ольхон
Россия, Иркутск
20 июля
22 июля
25 июля
27 июля
от 54 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ