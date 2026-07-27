Недалеко от южных берегов Байкала находится Тункинская долина. Ее часто сравнивают с Швейцарией: здесь на фоне гор раскинулись альпийские луга с лечебными травами. А рядом — сказочная кедровая тайга и минеральные источники.
Я отвезу вас в предгорье Саян за яркими впечатлениями и крепким здоровьем, поделюсь бурятскими легендами и секретами долголетия от местных жителей.
Я отвезу вас в предгорье Саян за яркими впечатлениями и крепким здоровьем, поделюсь бурятскими легендами и секретами долголетия от местных жителей.
Описание экскурсии
Целебные места Бурятии
На территории Прибайкалья можно не только хорошо отдохнуть, но и восполнить энергию и укрепить иммунитет. Здесь расположены минеральные источники — термальные, углекислые и радоновые. Местные называют их аршанами — «священная вода».
Больше, чем путешествие
Оказавшись у берегов Байкала, выделите целый день для отдыха на целебных курортах Восточных Саян. А я помогу провести его с максимальной пользой! В поездке по природным здравницам Бурятии вы насладитесь невероятными пейзажами и чистейшим воздухом, попробуете целебную воду в священной долине и искупаетесь в минеральных источниках.
- Из Иркутска мы направимся к самой южной точке Байкала, в поселок Култук. Природа здесь не похожа на скалистые берега Ольхона и Малого моря: золотистый песчаный пляж плавно переходит в сосновый лес.
- Увидим Шаманский мыс: его считают символическим началом озера Байкал.
- Следующая остановка будет у буддийской ступы на границе Иркутской области и Бурятии, где вы узнаете, в чем уникальность Тункинского национального парка.
- В поселке Аршан вас ждут природные чудеса: каменная река и водопад вдоль ущелья с мраморным дном. Исследуем окрестности поселка и побываем в дацане Бодхихарма. Кроме того, заглянем на монголо-бурятский рынок, где продают изделия из шерсти яка и местные травы. И конечно, попробуем целебную воду из источника!
- В завершение посетим горячие термальные источники «Жемчуг», вода в которых не имеет аналогов в мире по своему составу. Даже зимой ее температура не опускается ниже 50 градусов — в любое время года вы сможете искупаться в двух разных бассейнах, а также принять минеральный душ.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Voxy. Транспортные услуги и работа гида включены в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид из нашей команды
- По предварительному заказу готовы предоставить детское кресло (есть модели для разных возрастов)
- Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Рекомендуем взять с собой полотенце, купальник, тапочки для посещения минерального бассейна.
Дополнительные расходы
- Сбор за посещение национального парка «Тункинский» — 200 руб. с человека
- Посещение бассейнов с термальной водой — 500 руб. с человека
- Обед — от 500 руб. с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 123 туристов
Я представляю профессиональную команду гидов. Наша главная ценность — сотрудники с профильным образованием, знающие и любящие свой край. Будем рады составить вам компанию в путешествии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна большой профессионал. Сразу расположила к себе. Всю дорогу что-то рассказывала о местах, где мы проезжали. Трое из четырёх участников местные и всё равно узнали много нового. Времени везде было вдосталь. Очень рекомендую. Это мой первый опыт на Трипстере и я доволен.
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С
У Татьяны прекрасные знания истории своего края, очень интересный слог повествования. Нам с мужем было интересно и познавательно.
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Спасибо большое за небольшое,но такое продуктивное путешествие!
Иван все доступно рассказал и показал интересные места,которых мы не знали. Для нас было самое главное - отсутствие гонки. Все прошло в легком формате,благодаря которому мы смогли узнать много интересного. В следующий раз снова обратимся к вам👍
Иван все доступно рассказал и показал интересные места,которых мы не знали. Для нас было самое главное - отсутствие гонки. Все прошло в легком формате,благодаря которому мы смогли узнать много интересного. В следующий раз снова обратимся к вам👍
Татьяна
Ответ организатора:
Огромное спасибо, что выбрали нас. Очень рады что вам понравилось.
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В
Хотим выразить огромную благодарность Татьяне за незабываемое путешествие по целебным местам Бурятии! Это было не просто знакомство с природой, а настоящее погружение в атмосферу силы и здоровья.
Поездка превзошла все ожидания.
Поездка превзошла все ожидания.
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо большое.
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А
Ездили в Тункинскую долину 24.03.2026 с гидом Иваном. Выехали в 8.00, вернулись в Иркутск в 20.30. Получили массу положительных впечатлений и от самого маршрута и от информационной наполненности этих 12-ти часов. Иван-настоящий профессионал своего дела, прекрасный экскурсовод, человек, любящий и знающий историю своего края. Тункинская долина бесподобна. Ее обязательно нужно увидеть своими глазами. Экскурсию и гида всецело рекомендуем.
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Были на экскурсии с гидом Иваном.
Очень хороший рассказчик и большой знаток истории края, также по пути рассказывал очень много интересных историй, связанных с буддизмом. За плечами большой опыт посещения разных
Очень хороший рассказчик и большой знаток истории края, также по пути рассказывал очень много интересных историй, связанных с буддизмом. За плечами большой опыт посещения разных
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