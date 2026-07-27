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Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян

Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор
Недалеко от южных берегов Байкала находится Тункинская долина. Ее часто сравнивают с Швейцарией: здесь на фоне гор раскинулись альпийские луга с лечебными травами. А рядом — сказочная кедровая тайга и минеральные источники.

Я отвезу вас в предгорье Саян за яркими впечатлениями и крепким здоровьем, поделюсь бурятскими легендами и секретами долголетия от местных жителей.
5
21 отзыв
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян

Описание экскурсии

Целебные места Бурятии

На территории Прибайкалья можно не только хорошо отдохнуть, но и восполнить энергию и укрепить иммунитет. Здесь расположены минеральные источники — термальные, углекислые и радоновые. Местные называют их аршанами — «священная вода».

Больше, чем путешествие

Оказавшись у берегов Байкала, выделите целый день для отдыха на целебных курортах Восточных Саян. А я помогу провести его с максимальной пользой! В поездке по природным здравницам Бурятии вы насладитесь невероятными пейзажами и чистейшим воздухом, попробуете целебную воду в священной долине и искупаетесь в минеральных источниках.

  • Из Иркутска мы направимся к самой южной точке Байкала, в поселок Култук. Природа здесь не похожа на скалистые берега Ольхона и Малого моря: золотистый песчаный пляж плавно переходит в сосновый лес.
  • Увидим Шаманский мыс: его считают символическим началом озера Байкал.
  • Следующая остановка будет у буддийской ступы на границе Иркутской области и Бурятии, где вы узнаете, в чем уникальность Тункинского национального парка.
  • В поселке Аршан вас ждут природные чудеса: каменная река и водопад вдоль ущелья с мраморным дном. Исследуем окрестности поселка и побываем в дацане Бодхихарма. Кроме того, заглянем на монголо-бурятский рынок, где продают изделия из шерсти яка и местные травы. И конечно, попробуем целебную воду из источника!
  • В завершение посетим горячие термальные источники «Жемчуг», вода в которых не имеет аналогов в мире по своему составу. Даже зимой ее температура не опускается ниже 50 градусов — в любое время года вы сможете искупаться в двух разных бассейнах, а также принять минеральный душ.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Voxy. Транспортные услуги и работа гида включены в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид из нашей команды
  • По предварительному заказу готовы предоставить детское кресло (есть модели для разных возрастов)
  • Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Рекомендуем взять с собой полотенце, купальник, тапочки для посещения минерального бассейна.

Дополнительные расходы

  • Сбор за посещение национального парка «Тункинский» — 200 руб. с человека
  • Посещение бассейнов с термальной водой — 500 руб. с человека
  • Обед — от 500 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 123 туристов
Я представляю профессиональную команду гидов. Наша главная ценность — сотрудники с профильным образованием, знающие и любящие свой край. Будем рады составить вам компанию в путешествии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Денис
Татьяна большой профессионал. Сразу расположила к себе. Всю дорогу что-то рассказывала о местах, где мы проезжали. Трое из четырёх участников местные и всё равно узнали много нового. Времени везде было вдосталь. Очень рекомендую. Это мой первый опыт на Трипстере и я доволен.
Татьяна большой профессионал. Сразу расположила к себе. Всю дорогу что-то рассказывала о местах, где мы проезжали.
Татьяна большой профессионал. Сразу расположила к себе. Всю дорогу что-то рассказывала о местах, где мы проезжали.
Татьяна большой профессионал. Сразу расположила к себе. Всю дорогу что-то рассказывала о местах, где мы проезжали.
Татьяна большой профессионал. Сразу расположила к себе. Всю дорогу что-то рассказывала о местах, где мы проезжали.
Татьяна большой профессионал. Сразу расположила к себе. Всю дорогу что-то рассказывала о местах, где мы проезжали.
Татьяна большой профессионал. Сразу расположила к себе. Всю дорогу что-то рассказывала о местах, где мы проезжали.
Татьяна большой профессионал. Сразу расположила к себе. Всю дорогу что-то рассказывала о местах, где мы проезжали.
Татьяна большой профессионал. Сразу расположила к себе. Всю дорогу что-то рассказывала о местах, где мы проезжали.
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С
У Татьяны прекрасные знания истории своего края, очень интересный слог повествования. Нам с мужем было интересно и познавательно.
У Татьяны прекрасные знания истории своего края, очень интересный слог повествования. Нам с мужем было интересно и познавательно.
У Татьяны прекрасные знания истории своего края, очень интересный слог повествования. Нам с мужем было интересно и познавательно.
У Татьяны прекрасные знания истории своего края, очень интересный слог повествования. Нам с мужем было интересно и познавательно.
У Татьяны прекрасные знания истории своего края, очень интересный слог повествования. Нам с мужем было интересно и познавательно.
У Татьяны прекрасные знания истории своего края, очень интересный слог повествования. Нам с мужем было интересно и познавательно.
У Татьяны прекрасные знания истории своего края, очень интересный слог повествования. Нам с мужем было интересно и познавательно.
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Денис
Спасибо большое за небольшое,но такое продуктивное путешествие!
Иван все доступно рассказал и показал интересные места,которых мы не знали. Для нас было самое главное - отсутствие гонки. Все прошло в легком формате,благодаря которому мы смогли узнать много интересного. В следующий раз снова обратимся к вам👍
Спасибо большое за небольшое,но такое продуктивное путешествие!
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Огромное спасибо, что выбрали нас. Очень рады что вам понравилось.
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В
Хотим выразить огромную благодарность Татьяне за незабываемое путешествие по целебным местам Бурятии! Это было не просто знакомство с природой, а настоящее погружение в атмосферу силы и здоровья.
Поездка превзошла все ожидания.
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Татьяна, как истинный знаток этих мест, провела нас по самым красивым зимним уголкам Прибайкалья, открыв для нас уникальные минеральные источники – настоящие "аршаны". Мы не только насладились потрясающими видами и чистейшим воздухом, но и смогли по-настоящему восстановить силы.
Особо хочется отметить, как Татьяна смогла сделать каждый момент поездки максимально насыщенным и интересным.
Особое впечатление от посещения термальных источников «Жемчуг». Возможность искупаться в уникальной по составу воде, которая даже зимой в минус 26 сохраняет свою высокую температуру, стала настоящим подарком для тела и души.
Татьяна – не просто экскурсовод, а настоящий проводник в мир здоровья и гармонии. Ее знания, энтузиазм и забота сделали эту поездку по-настоящему особенной. Спасибо за это волшебное приключение!

Хотим выразить огромную благодарность Татьяне за незабываемое путешествие по целебным местам Бурятии! Это было не просто
Хотим выразить огромную благодарность Татьяне за незабываемое путешествие по целебным местам Бурятии! Это было не просто
Хотим выразить огромную благодарность Татьяне за незабываемое путешествие по целебным местам Бурятии! Это было не просто
Хотим выразить огромную благодарность Татьяне за незабываемое путешествие по целебным местам Бурятии! Это было не просто
Хотим выразить огромную благодарность Татьяне за незабываемое путешествие по целебным местам Бурятии! Это было не просто
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо большое.
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А
Ездили в Тункинскую долину 24.03.2026 с гидом Иваном. Выехали в 8.00, вернулись в Иркутск в 20.30. Получили массу положительных впечатлений и от самого маршрута и от информационной наполненности этих 12-ти часов. Иван-настоящий профессионал своего дела, прекрасный экскурсовод, человек, любящий и знающий историю своего края. Тункинская долина бесподобна. Ее обязательно нужно увидеть своими глазами. Экскурсию и гида всецело рекомендуем.
Ездили в Тункинскую долину 24.03.2026 с гидом Иваном. Выехали в 8.00, вернулись в Иркутск в 20.30.
Ездили в Тункинскую долину 24.03.2026 с гидом Иваном. Выехали в 8.00, вернулись в Иркутск в 20.30.
Ездили в Тункинскую долину 24.03.2026 с гидом Иваном. Выехали в 8.00, вернулись в Иркутск в 20.30.
Ездили в Тункинскую долину 24.03.2026 с гидом Иваном. Выехали в 8.00, вернулись в Иркутск в 20.30.
Ездили в Тункинскую долину 24.03.2026 с гидом Иваном. Выехали в 8.00, вернулись в Иркутск в 20.30.
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Мария
Были на экскурсии с гидом Иваном.
Очень хороший рассказчик и большой знаток истории края, также по пути рассказывал очень много интересных историй, связанных с буддизмом. За плечами большой опыт посещения разных
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экскурсий, и Иван редкий экскурсовод, которому можно задать абсолютно любой вопрос по истории края, и он обязательно даст на него подробнейший ответ.
Заботливый и терпеливый, ждал пока мы сделаем миллион фотографий в каждой локации, а также курировал процесс, чтобы мы не сильно пересекались с другими большими группами туристов. Мы не захотели ехать на источники, поэтому ради нас Иван скорректировал в миг маршрут и предложил альтернативные варианты,из которых мы выбрали Мараловую ферму.

Очень приятный гид и отличный водитель, рекомендую!

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