Настало время для настоящего путешествия! В этом туре вы увидите километры кристально чистого байкальского льда, побываете на загадочном острове Ольхон, узнаете, откуда берутся легендарные пузырьки и совершите настоящий обряд «поцелуй Байкала». А ещё посетите кучу крутых мест. Будете жить в комфортных отелях. В этом туре продумано всё до мелочей.

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Пролив Ольхонские ворота – Ольхон – Скала Шаманка

Встретимся с гидом и познакомимся с группой. Встреча будет в 9:30, чтобы не было задержек, рекомендуем прибывать в Иркутск немного заранее. И сразу отправляемся в путь! Вы только представьте, что буквально через 4 часа вы самостоятельно сможете убедиться в прочности байкальского льда, рассмотреть его прозрачное дно и сделать первые долгожданные кадры. Проехав ледовую переправу, окажемся на острове Ольхон. Дадим немного времени освоиться и отдохнуть, а потом наш гид пригласит вас на первое знакомство с островом. Вы увидите скалу Шаманка, поразитесь длине Сарайского пляжа, а ещѐ встретите ваш первый Байкальский закат. Включено: ужин.

2 день Ольхон – Мыс Хобой

Плотно завтракаем и отправляемся в путешествие. Сегодня будет насыщенный день, так что оденьтесь потеплее. Ловко садимся в УАЗы и едем любоваться самой северной точкой острова – мыс Хобой. По пути сделаем много ледовых остановок, где вы прикоснетесь к местным легендам, полюбуетесь снежными красотами, тысячу и один раз загадаете желание, возможно, уже сегодня исчерпаете память в телефоне – ведь вы не остановитесь, пока не сделаете сотни фотографий! Чтобы силы вас быстро не покинули, для вас приготовят сытный и вкусный обед на свежем воздухе. Вернувшись вечером в отель, у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и наедине пошептаться с островом о самом сокровенном. Включено: завтрак, обед, ужин.

3 день Ольхон – Остров Огой – Бухта Песчаная – Большое Голоустное –Листвянка

Первым делом завтрак, а затем в путь! Сегодня мы увидим остальные красоты Ольхона, чтобы насытившись пейзажами, к вечеру добраться до Листвянки. В этот день ваши передвижения будут на хивусе – самом интересном и популярном байкальском транспорте. Вы пройдёте по льду пару сотен километров, но не стоит переживать, это абсолютно безопасно! Путь будет длинным, но мы обязательно заглянем на остров Огой, где вы изучите местные гроты и измерите сталактиты, затем посетим бухту Песчаная и, конечно же, поселок Большое Голоустное, спорим вы и не сосчитаете, сколько метановых пузырьков хранит в себе тот лёд! И вот мы в конечном пункте нашего путешествия – поселок Листвянка! После такого насыщенного дня точно стоит отдохнуть, поэтому заселяемся в гостиницу и готовимся к новому дню, который, конечно же, подарит новые классные эмоции! Включено: завтрак, обед (ланч-боксы), ужин.

4 день Листвянка – КБЖД – Листвянка

Сначала завтрак, а затем впечатляющие приключения! Сегодня вы отправитесь знакомиться с одним из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире – с Кругобайкальской железной дорогой. Передвигаться будем на хивусе, на остановках гид расскажет вам историю дороги, поведает интересные легенды, а также вы прогуляетесь по тоннелям, полюбуетесь мостами и виадуками. Экскурсия продлится целых 5 часов, так что во время этой насыщенной прогулки вас будет ждать вкусный обед. По окончанию экскурсии хивус привезёт вас обратно в Листвянку. И здесь вы уже можете посвятить себя чему угодно (не входит в стоимость): покататься на коньках, прокатиться на собачьих упряжках, сходить в Байкальский музей или просто прогуляться по уже полюбившемуся Байкалу. Включено: завтрак, обед.

5 день Листвянка – Иркутск