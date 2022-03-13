Байкальский лед. Расширенный маршрут

Настало время для настоящего путешествия! В этом туре вы увидите километры кристально чистого байкальского льда

5
1 отзыв
Настало время для настоящего путешествия! В этом туре вы увидите километры кристально чистого байкальского льда, побываете на загадочном острове Ольхон, узнаете, откуда берутся легендарные пузырьки и совершите настоящий обряд «поцелуй Байкала». А ещё посетите кучу крутых мест. Будете жить в комфортных отелях. В этом туре продумано всё до мелочей.
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Байкальский лед. Расширенный маршрут
Ближайшие даты:
11
фев
18
фев
20
фев
22
фев
23
фев
26
фев
02
мар
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даты

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • небольшая группа до 8 человек обеспечит дружественную обстановку и максимальное внимание гида к вашим вопросам;
  • экскурсии на хивусе – самом интересном и популярном байкальском транспорте;
  • экскурсия по Кругобайкальской железной дороге – узнаем историю дороги, интересные легенды, а также прогуляемся по тоннелям, полюбуемся мостами и виадуками.

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Пролив Ольхонские ворота – Ольхон – Скала Шаманка

Встретимся с гидом и познакомимся с группой.

Встреча будет в 9:30, чтобы не было задержек, рекомендуем прибывать в Иркутск немного заранее.

И сразу отправляемся в путь!

Вы только представьте, что буквально через 4 часа вы самостоятельно сможете убедиться в прочности байкальского льда, рассмотреть его прозрачное дно и сделать первые долгожданные кадры.

Проехав ледовую переправу, окажемся на острове Ольхон.

Дадим немного времени освоиться и отдохнуть, а потом наш гид пригласит вас на первое знакомство с островом.

Вы увидите скалу Шаманка, поразитесь длине Сарайского пляжа, а ещѐ встретите ваш первый Байкальский закат.

Включено: ужин.

Иркутск – Пролив Ольхонские ворота – Ольхон – Скала ШаманкаИркутск – Пролив Ольхонские ворота – Ольхон – Скала ШаманкаИркутск – Пролив Ольхонские ворота – Ольхон – Скала ШаманкаИркутск – Пролив Ольхонские ворота – Ольхон – Скала ШаманкаИркутск – Пролив Ольхонские ворота – Ольхон – Скала Шаманка
2 день
Ольхон – Мыс Хобой

Плотно завтракаем и отправляемся в путешествие.

Сегодня будет насыщенный день, так что оденьтесь потеплее.

Ловко садимся в УАЗы и едем любоваться самой северной точкой острова – мыс Хобой.

По пути сделаем много ледовых остановок, где вы прикоснетесь к местным легендам, полюбуетесь снежными красотами, тысячу и один раз загадаете желание, возможно, уже сегодня исчерпаете память в телефоне – ведь вы не остановитесь, пока не сделаете сотни фотографий! 

Чтобы силы вас быстро не покинули, для вас приготовят сытный и вкусный обед на свежем воздухе.

Вернувшись вечером в отель, у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и наедине пошептаться с островом о самом сокровенном.

Включено: завтрак, обед, ужин.

Ольхон – Мыс ХобойОльхон – Мыс ХобойОльхон – Мыс ХобойОльхон – Мыс Хобой
3 день
Ольхон – Остров Огой – Бухта Песчаная – Большое Голоустное –Листвянка

Первым делом завтрак, а затем в путь!

Сегодня мы увидим остальные красоты Ольхона, чтобы насытившись пейзажами, к вечеру добраться до Листвянки.

В этот день ваши передвижения будут на хивусе – самом интересном и популярном байкальском транспорте.

Вы пройдёте по льду пару сотен километров, но не стоит переживать, это абсолютно безопасно!

Путь будет длинным, но мы обязательно заглянем на остров Огой, где вы изучите местные гроты и измерите сталактиты, затем посетим бухту Песчаная и, конечно же, поселок Большое Голоустное, спорим вы и не сосчитаете, сколько метановых пузырьков хранит в себе тот лёд!

И вот мы в конечном пункте нашего путешествия – поселок Листвянка!

После такого насыщенного дня точно стоит отдохнуть, поэтому заселяемся в гостиницу и готовимся к новому дню, который, конечно же, подарит новые классные эмоции!

Включено: завтрак, обед (ланч-боксы), ужин.

Ольхон – Остров Огой – Бухта Песчаная – Большое Голоустное –ЛиствянкаОльхон – Остров Огой – Бухта Песчаная – Большое Голоустное –ЛиствянкаОльхон – Остров Огой – Бухта Песчаная – Большое Голоустное –Листвянка
4 день
Листвянка – КБЖД – Листвянка

Сначала завтрак, а затем впечатляющие приключения!

Сегодня вы отправитесь знакомиться с одним из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире с Кругобайкальской железной дорогой.

Передвигаться будем на хивусе, на остановках гид расскажет вам историю дороги, поведает интересные легенды, а также вы прогуляетесь по тоннелям, полюбуетесь мостами и виадуками.

Экскурсия продлится целых 5 часов, так что во время этой насыщенной прогулки вас будет ждать вкусный обед.

По окончанию экскурсии хивус привезёт вас обратно в Листвянку.

И здесь вы уже можете посвятить себя чему угодно (не входит в стоимость): покататься на коньках, прокатиться на собачьих упряжках, сходить в Байкальский музей или просто прогуляться по уже полюбившемуся Байкалу.

Включено: завтрак, обед.

Листвянка – КБЖД – ЛиствянкаЛиствянка – КБЖД – ЛиствянкаЛиствянка – КБЖД – ЛиствянкаЛиствянка – КБЖД – Листвянка
5 день
Листвянка – Иркутск

Завтракаем, говорим Байкалу до свидания и выезжаем в Иркутск.

Наш автобус довезёт вас до аэропорта или жд вокзала.

Надеемся, что вам запомнится наше ледовое путешествие!

Включено: завтрак.

Листвянка – ИркутскЛиствянка – ИркутскЛиствянка – ИркутскЛиствянка – ИркутскЛиствянка – Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме Хотэй и в Усадьбе Демидова или аналогичных на Ольхоне и в Листвянке.

Доплата за одноместное размещение – 14 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска (время местное)
  • Сопровождение гида
  • Трансфер Иркутск-Ольхон
  • Автомобильная экскурсия на мыс. Хобой на УАЗе
  • Трансфер на хивусе Ольхон - Листвянка
  • Экскурсия на хивусе вдоль КБЖД
  • Трансфер Листвянка-иркутск
  • Проживание в отеле на Ольхоне 2 ночи
  • Проживание в отеле в Листвянке 2 ночи
  • Питание: 1 день – ужин 2 день – завтрак, обед, ужин 3 день – завтрак, обед(ланч-боксы), ужин 4 день – завтрак, обед 5 день – завтрак.
  • 1 день – ужин
  • 2 день – завтрак, обед, ужин
  • 3 день – завтрак, обед(ланч-боксы), ужин
  • 4 день – завтрак, обед
  • 5 день – завтрак
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание: 1 день - обед в кафе по дороге из Иркутска на остров Ольхон 4 день - ужин
  • 1 день - обед в кафе по дороге из Иркутска на остров Ольхон
  • 4 день - ужин
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.

  • Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
  • Бафф или шарф (для защиты шеи).
  • Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
  • Флисовый джемпер.
  • Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
  • Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
  • Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
  • Перчатки непродуваемые + варежки.

Обувь:

  • Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
  • Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики

Дополнительно:

  • Грелки / стельки химические для ног и рук.
  • Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
  • Очки солнцезащитные – обязательно.
  • Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
  • Помада гигиеническая.
  • Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).

Pекомендовано:

  • Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
  • Сушилки для обуви.
  • Фонарик.
  • Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.

Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли скидки детям?

Скидка 10% для детей до 12 лет, при проживании в семейном номере.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
13 мар 2022
Все хорошо

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