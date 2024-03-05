Зимний лед Байкала

Групповой тур в Иркутске
4.7
3 отзыва
Конец зимы и начало весны – это лучшее время для путешествий в эти места. В этот период погода становится благоприятной, солнце светит ярче и стихают ветра.

Главная зимняя достопримечательность Байкала – это его лёд! Он восхитителен и удивительно красив в любую погоду, поражая своими многочисленными оттенками серого, голубого, синего, лазурного.
Зимний лед Байкала
Зимний лед Байкала
Зимний лед Байкала
Ближайшие даты:
9
фев
16
фев
23
фев
2
мар
9
мар

Что вас ожидает:

Невероятно прозрачный лед Байкала
Невероятно прозрачный лед Байкала
Понаблюдаем за увлекательной подводной жизнью: увидим, как на большой глубине, прямо под нами, снуют между камней шустрые бычки и омули
Необычные арт-объекты
Необычные арт-объекты
Прогуляемся в царство заброшенных кораблей
Экзотичное катание на великах по льду
Экзотичное катание на великах по льду
Все желающие смогут взять напрокат коньки или даже шипованные велосипеды
Бодрящие пешие прогулки по живописным местам
Бодрящие пешие прогулки по живописным местам
Посетим ледяные замки и гроты, заглянем в ледяные пещеры и сфотографируем причудливые наплески на скалах
Священная Ступа Просветления
Священная Ступа Просветления
По преданию, если вокруг Ступы пройти три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется

Программа тура по дням

1 день

Город Иркутск - село Сахюрта - озеро Байкал

В 11:00 по местному времени (МСК+5) – сбор группы в аэропорту г. Иркутск (возле входа с надписью VIP).

Переезд на микроавтобусе в село Сахюрта (около 4-5 часов).

Город Иркутск – село Сахюрта – озеро Байкал.

Спустя несколько часов, комфортный трансфер привезет нас к самому глубокому, пресноводному озеру нашей планеты – озеру Байкал.

Сегодня мы впервые увидим и прикоснемся к его величеству Льду, который здесь каждый день разный.

На его цвет и прозрачность влияет не только солнечный свет, но и температура воздуха.

Лёд здесь невероятно прозрачный, что позволяет наблюдать за увлекательной подводной жизнью: видно, как на большой глубине, прямо под нами, снуют между камней шустрые бычки и омули.

В течение недели будем жить в этой сказке, ходить в походы и восхищаться знаменитыми ледовыми гротами и скульптурами, которые создал Байкал!

Вечером поселение на турбазе в селе Сахюрта.

Активная часть пешком: 2 км.

Город Иркутск - село Сахюрта - озеро БайкалГород Иркутск - село Сахюрта - озеро БайкалГород Иркутск - село Сахюрта - озеро БайкалГород Иркутск - село Сахюрта - озеро Байкал
2 день

Бугульдейка, треккинг в Мраморный карьер

Сегодня отправляемся в Бугульдейку!

В поселке с таким юморным названием вновь совершим поход по льду и заглянем в местные бухты.

Посмотрим на озеро с другого ракурса и познакомимся с мистической Мишкиной горой!

Говорят, что на ней есть особые врата, из которых время от времени выходят духи.

Также в этот день похода посетим еще одно удивительное место – Мраморный карьер.

Когда-то в нем велась добыча ценного минерала, но сегодня работы остановлены.

Поэтому сейчас сможем вдоволь нагуляться среди огромных, белоснежных и даже слегка футуристичных блоков мрамора.

Здесь всегда получаются необычные фото!

Активная часть треккинга: 4,5 км пешком, перепад высот 470-640 м, продолжительность похода 6-7 часов.

Бугульдейка, треккинг в Мраморный карьерБугульдейка, треккинг в Мраморный карьерБугульдейка, треккинг в Мраморный карьерБугульдейка, треккинг в Мраморный карьер
3 день

Малое море, поход на мыс «Кобылья Голова», пролив Ольхонские ворота

После завтрака, идем на нашу первую зимнюю прогулку!

Не удивляйтесь, мы будет именно ХОДИТЬ пешком по льду во время путешествия.

В феврале толщина льда достигает 100-150 см, поэтому по озеру можно смело ходить пешком, бегать и даже ездить на автомобиле.

Всю неделю мы живем возле Малого моря – это мелководный пролив, отделенный островом Ольхон от остального Байкала.

Он соединяется с легендарным озером небольшим проливом под названием Ольхонские ворота.

В этот день у нас по плану треккинг к мысу Кобылья голова, который в профиль имеет интересное сходство с лежащей лошадью.

Сегодня впервые увидим заветные наплески льда и сделаем первые десятки фотографий!

На вершине мыса Кобылья голова стоят необычные пирамидки Обо, обязательно поднимемся наверх и рассмотрим их поближе.

Активная часть треккинга: 17-21 км (в зависимости от погоды) пешком, перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 6-7 часов.

Малое море, поход на мыс «Кобылья Голова», пролив Ольхонские воротаМалое море, поход на мыс «Кобылья Голова», пролив Ольхонские воротаМалое море, поход на мыс «Кобылья Голова», пролив Ольхонские воротаМалое море, поход на мыс «Кобылья Голова», пролив Ольхонские ворота
4 день

Остров Ольхон, мыс Хобой, голубые громадины-льдины

Мыс Хобой – обязательный пункт зимнего путешествия на Байкал.

Это место окутано древними легендами и преданиями.

«Музей Льда», «Царство Снежной королевы» – как только не называют наши туристы этот поход!

Сегодня посетим ледяные замки и гроты, заглянем в ледяные пещеры и сфотографируем причудливые наплески на скалах.

Также на мысе Хобой увидим знаменитые, голубые громадины-льдины.

Это невероятное зрелище!

Активная часть треккинга: 5,2 км пешком, перепад высот 450-510 м, продолжительность похода 8 часов.

Остров Ольхон, мыс Хобой, голубые громадины-льдиныОстров Ольхон, мыс Хобой, голубые громадины-льдиныОстров Ольхон, мыс Хобой, голубые громадины-льдиныОстров Ольхон, мыс Хобой, голубые громадины-льдины
5 день

Большое море, Остров Ольхон, поход на Мыс Уншуй

С утра будем кататься по льду.

Все желающие смогут взять напрокат коньки или даже шипованные велосипеды.

Сегодня будет треккинг, выйдем на Большое море, к мысу Уншуй.

На Большом море будем гулять по новым, весьма живописным окрестностям.

Поднимемся на скалу, что расположена над мысом Уншуй – с её вершины будет очередной, потрясающий вид на ледовую гладь озера.

Путешествие в эти места подарит вам новое слово – сокуи.

Это ледяные наплески причудливой формы, которые появляются во время штормов.

Поздней осенью сердитые волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками.

Они похожи на длинные шлейфы или закрученные по спирали длинные иголки.

Активная часть треккинга: 20,1 км пешком, перепад высот 450-500 м, продолжительность похода 6-7 часов.

Большое море, Остров Ольхон, поход на Мыс УншуйБольшое море, Остров Ольхон, поход на Мыс УншуйБольшое море, Остров Ольхон, поход на Мыс УншуйБольшое море, Остров Ольхон, поход на Мыс Уншуй
6 день

Остров Огой, Буддисткая ступа просветления. Остров Ольхон, скала Шаманка, Сарайский пляж, разрисованные корабли, 13 шаманских столбов Сэргэ

С утра едем на остров Огой.

Наверняка вы уже поняли, что в походе по льду мы не только ходим, но и ездим на машине!

Каждый год в этих местах прокладывают зимнюю трассу для движения транспорта, делают специальную разметку и наносят светоотражающую краску.

За безопасностью дороги лично наблюдает МЧС.

На острове Огой попадем в священное для буддистов место.

Именно здесь поставлена Ступа Просветления, в которую вложены реликвии, привезенные из разных уголков мира.

По преданию, если вокруг Ступы пройти три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Затем едем в самое сердце Байкала – на остров Ольхон.

В поселке Хужир совершим поход на скалу Шаманка, погуляем по Сарайскому пляжу, увидим порт с разрисованными кораблями и сделаем фотографии 13 загадочных, шаманских столбов Сэргэ.

Если вы отправились в путешествие с детьми, то их отдых явно украсит прогулка в царство разрисованных кораблей.

Грозная рыба-пила и инопланетный корабль несомненно оживят фото этого дня!

«Шаман-скала» – скалистый мыс, уходящий в изумрудную воду.

Эта скала является символом Великого Байкала.

Также это место именуют мыс «Бурхан».

Бурхан – главное местное божество, который некогда жил в сквозной пещере в Шаман-скале.

В древности здесь часто совершались жертвоприношения хозяину острова.

В краеведческом музее находятся шаманские предметы, найденные в этих местах.

Какой же зимний тур обойдется без посещения сувенирного рынка?

Купить милые сердцу сувениры сможем сегодня в местном магазине.

Активная часть треккинга: 5,3 км пешком, перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 6-7 часов.

Остров Огой, Буддисткая ступа просветления. Остров Ольхон, скала Шаманка, Сарайский пляж, разрисованные корабли, 13 шаманских столбов СэргэОстров Огой, Буддисткая ступа просветления. Остров Ольхон, скала Шаманка, Сарайский пляж, разрисованные корабли, 13 шаманских столбов СэргэОстров Огой, Буддисткая ступа просветления. Остров Ольхон, скала Шаманка, Сарайский пляж, разрисованные корабли, 13 шаманских столбов СэргэОстров Огой, Буддисткая ступа просветления. Остров Ольхон, скала Шаманка, Сарайский пляж, разрисованные корабли, 13 шаманских столбов Сэргэ
7 день

Отъезд

Возвращение в город Иркутск.

Сегодня прощаемся с зимним Байкалом и его потрясающим льдом.

До новых встреч!

Трансфер на микроавтобусе в г. Иркутск.

13:30-14:30 по местному времени (МСК+5) прибытие в г. Иркутск (аэропорт), отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут зимнего похода может быть изменен.

Проживание

Тур предусматривает проживание в поселке Сахюрта на базе отдыха “Наратэй” или аналогичной.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

двух-, трехместное (номер Стандарт)доплата за одноместное (номер Стандарт)
79 80018 500

Варианты проживания

База отдыха «Наратэй»

6 ночей

База отдыха «Наратэй» находится в селе Сахюрта. На территории работают бар и ресторан. Гости могут посетить частный пляж, провести время в караоке и заказать доставку еды и напитков в номер. В числе удобств общий лаундж и детская игровая площадка. Двух-, трехместные номера «Стандарт». Удобства в номере, телевизор, полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора (фен один на всю гостиницу, рекомендуем брать свой). Wi-Fi есть только на территории ресторана, в номерах нет.

База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Переезды по маршруту на УАЗиках
  • Проживание в поселке Сахюрта в отеле "Наратэй": двух-, трехместные номера "Стандарт"
  • Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-6), ужин (день 1-6)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Входные билеты в Забайкальский национальный парк
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание во время трансфера: обед в 1-й день
  • Прокат коньков (150-250 руб. /час), велосипедов (350-500 руб. /час)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Термобелье - футболка с длинным рукавом и кальсоны.
  • Кофта и штаны из флиса.
  • Ветрозащитные, утепленные куртка (с капюшоном) и штаны.
  • Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы.
  • Шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски.
  • Ледоступы, кошки для гололёда или айсеры Фонарики (гамаши, гетры, бахилы).
  • Шапка.
  • Балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица.
  • Перчатки - 2 пары.
  • Варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем.
  • Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть.
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Подпопник.
  • Термос (объем не менее 1 л на человка).
  • Кружка, ложка.
  • Фонарик.
  • Туалетная бумага.
  • Для ходьбы на турбазе: спортивные брюки, Футболка, шлепки.
  • Нижнее белье.
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка.
  • Фотоаппарат/видеокамера.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва).
  • Расческа.
  • Нитка, иголка.
  • Сушилки для обуви. Поскольку практически весь день мы проводим на улице, то к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать.
  • Индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли сотовая связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту: ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок мобильная связь зачастую отсутствует. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, но 4G у МТС, Мегафона и Теле2. На Малом Море и Ольхоне из-за особенности местности мобильный интернет не везде принимает сигнал.

Какое будет питание в туре?

Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-6), ужин (день 1-6). Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сыр, печенье, шоколад, сладости).

Где и во сколько начинается и заканчивается маршрут?

Старт маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 11:00 по местному времени (МСК+5).

Финиш маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 14:30 по местному времени (МСК+5).

Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Иркутск можно остановиться возле аэропорта в хостеле «Браво», гостинице «Аэро» или «Воздушная гавань».

Есть ли скидки в туре?

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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5 мар 2024
Тур замечательный! Все было бы прекрасно за исключением больших передвижений и обедов на морозе! Но увидеть зимний Байкал это здорово!
Тур замечательный! Все было бы прекрасно за исключением больших передвижений и обедов на морозе! Но увидеть зимний Байкал это здорово!Тур замечательный! Все было бы прекрасно за исключением больших передвижений и обедов на морозе! Но увидеть зимний Байкал это здорово!
О
2 мар 2024
Давно мечтала побывать на Байкале. Причëм зимой! И вот эта мечта сбылась) Зимний Байкал - это волшебное царство льда. Лëд завораживает на каждом шагу. Он настолько прозрачный, что когда идëшь по нему, то кажется, что ты как-будто в космосе и находишься в невесомости. Ещë для меня было открытием слышать голос Байкала. Лëд трещит, аж дух захватывает. Байкал надо видеть, слышать и чувствовать в живую. Байкал останется в сердце навсегда!
Давно мечтала побывать на Байкале. Причëм зимой! И вот эта мечта сбылась) Зимний Байкал - этоДавно мечтала побывать на Байкале. Причëм зимой! И вот эта мечта сбылась) Зимний Байкал - этоДавно мечтала побывать на Байкале. Причëм зимой! И вот эта мечта сбылась) Зимний Байкал - этоДавно мечтала побывать на Байкале. Причëм зимой! И вот эта мечта сбылась) Зимний Байкал - этоДавно мечтала побывать на Байкале. Причëм зимой! И вот эта мечта сбылась) Зимний Байкал - этоДавно мечтала побывать на Байкале. Причëм зимой! И вот эта мечта сбылась) Зимний Байкал - это
У
1 мар 2024
Все понравилось! Могу точно сказать, если хочется почувствовать атмосферу, побыть наедине со льдом, этот поход подходит очень хорошо! У нас было целых два дня когда наша группа была наедине со льдом весь день, мы ходили, рассматривали, по 15-17 км и никого вокруг! Остальные дни были насыщены общеизвестными локациями, так что тур сбалансирован!
Все понравилось! Могу точно сказать, если хочется почувствовать атмосферу, побыть наедине со льдом, этот поход подходитВсе понравилось! Могу точно сказать, если хочется почувствовать атмосферу, побыть наедине со льдом, этот поход подходитВсе понравилось! Могу точно сказать, если хочется почувствовать атмосферу, побыть наедине со льдом, этот поход подходитВсе понравилось! Могу точно сказать, если хочется почувствовать атмосферу, побыть наедине со льдом, этот поход подходитВсе понравилось! Могу точно сказать, если хочется почувствовать атмосферу, побыть наедине со льдом, этот поход подходитВсе понравилось! Могу точно сказать, если хочется почувствовать атмосферу, побыть наедине со льдом, этот поход подходитВсе понравилось! Могу точно сказать, если хочется почувствовать атмосферу, побыть наедине со льдом, этот поход подходитВсе понравилось! Могу точно сказать, если хочется почувствовать атмосферу, побыть наедине со льдом, этот поход подходитВсе понравилось! Могу точно сказать, если хочется почувствовать атмосферу, побыть наедине со льдом, этот поход подходитВсе понравилось! Могу точно сказать, если хочется почувствовать атмосферу, побыть наедине со льдом, этот поход подходит

Тур входит в следующие категории Иркутска

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