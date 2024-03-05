Главная зимняя достопримечательность Байкала – это его лёд! Он восхитителен и удивительно красив в любую погоду, поражая своими многочисленными оттенками серого, голубого, синего, лазурного.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Город Иркутск - село Сахюрта - озеро Байкал
В 11:00 по местному времени (МСК+5) – сбор группы в аэропорту г. Иркутск (возле входа с надписью VIP).
Переезд на микроавтобусе в село Сахюрта (около 4-5 часов).
Город Иркутск – село Сахюрта – озеро Байкал.
Спустя несколько часов, комфортный трансфер привезет нас к самому глубокому, пресноводному озеру нашей планеты – озеру Байкал.
Сегодня мы впервые увидим и прикоснемся к его величеству Льду, который здесь каждый день разный.
На его цвет и прозрачность влияет не только солнечный свет, но и температура воздуха.
Лёд здесь невероятно прозрачный, что позволяет наблюдать за увлекательной подводной жизнью: видно, как на большой глубине, прямо под нами, снуют между камней шустрые бычки и омули.
В течение недели будем жить в этой сказке, ходить в походы и восхищаться знаменитыми ледовыми гротами и скульптурами, которые создал Байкал!
Вечером поселение на турбазе в селе Сахюрта.
Активная часть пешком: 2 км.
Бугульдейка, треккинг в Мраморный карьер
Сегодня отправляемся в Бугульдейку!
В поселке с таким юморным названием вновь совершим поход по льду и заглянем в местные бухты.
Посмотрим на озеро с другого ракурса и познакомимся с мистической Мишкиной горой!
Говорят, что на ней есть особые врата, из которых время от времени выходят духи.
Также в этот день похода посетим еще одно удивительное место – Мраморный карьер.
Когда-то в нем велась добыча ценного минерала, но сегодня работы остановлены.
Поэтому сейчас сможем вдоволь нагуляться среди огромных, белоснежных и даже слегка футуристичных блоков мрамора.
Здесь всегда получаются необычные фото!
Активная часть треккинга: 4,5 км пешком, перепад высот 470-640 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Малое море, поход на мыс «Кобылья Голова», пролив Ольхонские ворота
После завтрака, идем на нашу первую зимнюю прогулку!
Не удивляйтесь, мы будет именно ХОДИТЬ пешком по льду во время путешествия.
В феврале толщина льда достигает 100-150 см, поэтому по озеру можно смело ходить пешком, бегать и даже ездить на автомобиле.
Всю неделю мы живем возле Малого моря – это мелководный пролив, отделенный островом Ольхон от остального Байкала.
Он соединяется с легендарным озером небольшим проливом под названием Ольхонские ворота.
В этот день у нас по плану треккинг к мысу Кобылья голова, который в профиль имеет интересное сходство с лежащей лошадью.
Сегодня впервые увидим заветные наплески льда и сделаем первые десятки фотографий!
На вершине мыса Кобылья голова стоят необычные пирамидки Обо, обязательно поднимемся наверх и рассмотрим их поближе.
Активная часть треккинга: 17-21 км (в зависимости от погоды) пешком, перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Остров Ольхон, мыс Хобой, голубые громадины-льдины
Мыс Хобой – обязательный пункт зимнего путешествия на Байкал.
Это место окутано древними легендами и преданиями.
«Музей Льда», «Царство Снежной королевы» – как только не называют наши туристы этот поход!
Сегодня посетим ледяные замки и гроты, заглянем в ледяные пещеры и сфотографируем причудливые наплески на скалах.
Также на мысе Хобой увидим знаменитые, голубые громадины-льдины.
Это невероятное зрелище!
Активная часть треккинга: 5,2 км пешком, перепад высот 450-510 м, продолжительность похода 8 часов.
Большое море, Остров Ольхон, поход на Мыс Уншуй
С утра будем кататься по льду.
Все желающие смогут взять напрокат коньки или даже шипованные велосипеды.
Сегодня будет треккинг, выйдем на Большое море, к мысу Уншуй.
На Большом море будем гулять по новым, весьма живописным окрестностям.
Поднимемся на скалу, что расположена над мысом Уншуй – с её вершины будет очередной, потрясающий вид на ледовую гладь озера.
Путешествие в эти места подарит вам новое слово – сокуи.
Это ледяные наплески причудливой формы, которые появляются во время штормов.
Поздней осенью сердитые волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками.
Они похожи на длинные шлейфы или закрученные по спирали длинные иголки.
Активная часть треккинга: 20,1 км пешком, перепад высот 450-500 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Остров Огой, Буддисткая ступа просветления. Остров Ольхон, скала Шаманка, Сарайский пляж, разрисованные корабли, 13 шаманских столбов Сэргэ
С утра едем на остров Огой.
Наверняка вы уже поняли, что в походе по льду мы не только ходим, но и ездим на машине!
Каждый год в этих местах прокладывают зимнюю трассу для движения транспорта, делают специальную разметку и наносят светоотражающую краску.
За безопасностью дороги лично наблюдает МЧС.
На острове Огой попадем в священное для буддистов место.
Именно здесь поставлена Ступа Просветления, в которую вложены реликвии, привезенные из разных уголков мира.
По преданию, если вокруг Ступы пройти три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Затем едем в самое сердце Байкала – на остров Ольхон.
В поселке Хужир совершим поход на скалу Шаманка, погуляем по Сарайскому пляжу, увидим порт с разрисованными кораблями и сделаем фотографии 13 загадочных, шаманских столбов Сэргэ.
Если вы отправились в путешествие с детьми, то их отдых явно украсит прогулка в царство разрисованных кораблей.
Грозная рыба-пила и инопланетный корабль несомненно оживят фото этого дня!
«Шаман-скала» – скалистый мыс, уходящий в изумрудную воду.
Эта скала является символом Великого Байкала.
Также это место именуют мыс «Бурхан».
Бурхан – главное местное божество, который некогда жил в сквозной пещере в Шаман-скале.
В древности здесь часто совершались жертвоприношения хозяину острова.
В краеведческом музее находятся шаманские предметы, найденные в этих местах.
Какой же зимний тур обойдется без посещения сувенирного рынка?
Купить милые сердцу сувениры сможем сегодня в местном магазине.
Активная часть треккинга: 5,3 км пешком, перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Отъезд
Возвращение в город Иркутск.
Сегодня прощаемся с зимним Байкалом и его потрясающим льдом.
До новых встреч!
Трансфер на микроавтобусе в г. Иркутск.
13:30-14:30 по местному времени (МСК+5) прибытие в г. Иркутск (аэропорт), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут зимнего похода может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в поселке Сахюрта на базе отдыха “Наратэй” или аналогичной.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|двух-, трехместное (номер Стандарт)
|доплата за одноместное (номер Стандарт)
|79 800
|18 500
Варианты проживания
База отдыха «Наратэй»
База отдыха «Наратэй» находится в селе Сахюрта. На территории работают бар и ресторан. Гости могут посетить частный пляж, провести время в караоке и заказать доставку еды и напитков в номер. В числе удобств общий лаундж и детская игровая площадка. Двух-, трехместные номера «Стандарт». Удобства в номере, телевизор, полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора (фен один на всю гостиницу, рекомендуем брать свой). Wi-Fi есть только на территории ресторана, в номерах нет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Переезды по маршруту на УАЗиках
- Проживание в поселке Сахюрта в отеле "Наратэй": двух-, трехместные номера "Стандарт"
- Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-6), ужин (день 1-6)
- Регистрация группы в МЧС
- Входные билеты в Забайкальский национальный парк
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание во время трансфера: обед в 1-й день
- Прокат коньков (150-250 руб. /час), велосипедов (350-500 руб. /час)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Термобелье - футболка с длинным рукавом и кальсоны.
- Кофта и штаны из флиса.
- Ветрозащитные, утепленные куртка (с капюшоном) и штаны.
- Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы.
- Шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски.
- Ледоступы, кошки для гололёда или айсеры Фонарики (гамаши, гетры, бахилы).
- Шапка.
- Балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица.
- Перчатки - 2 пары.
- Варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем.
- Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть.
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Подпопник.
- Термос (объем не менее 1 л на человка).
- Кружка, ложка.
- Фонарик.
- Туалетная бумага.
- Для ходьбы на турбазе: спортивные брюки, Футболка, шлепки.
- Нижнее белье.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка.
- Фотоаппарат/видеокамера.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва).
- Расческа.
- Нитка, иголка.
- Сушилки для обуви. Поскольку практически весь день мы проводим на улице, то к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать.
- Индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту: ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок мобильная связь зачастую отсутствует. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, но 4G у МТС, Мегафона и Теле2. На Малом Море и Ольхоне из-за особенности местности мобильный интернет не везде принимает сигнал.
Какое будет питание в туре?
Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-6), ужин (день 1-6). Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сыр, печенье, шоколад, сладости).
Где и во сколько начинается и заканчивается маршрут?
Старт маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 11:00 по местному времени (МСК+5).
Финиш маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 14:30 по местному времени (МСК+5).
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Иркутск можно остановиться возле аэропорта в хостеле «Браво», гостинице «Аэро» или «Воздушная гавань».
Есть ли скидки в туре?
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!