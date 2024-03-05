1 день

Город Иркутск - село Сахюрта - озеро Байкал

В 11:00 по местному времени (МСК+5) – сбор группы в аэропорту г. Иркутск (возле входа с надписью VIP).

Переезд на микроавтобусе в село Сахюрта (около 4-5 часов).

Город Иркутск – село Сахюрта – озеро Байкал.

Спустя несколько часов, комфортный трансфер привезет нас к самому глубокому, пресноводному озеру нашей планеты – озеру Байкал.

Сегодня мы впервые увидим и прикоснемся к его величеству Льду, который здесь каждый день разный.

На его цвет и прозрачность влияет не только солнечный свет, но и температура воздуха.

Лёд здесь невероятно прозрачный, что позволяет наблюдать за увлекательной подводной жизнью: видно, как на большой глубине, прямо под нами, снуют между камней шустрые бычки и омули.

В течение недели будем жить в этой сказке, ходить в походы и восхищаться знаменитыми ледовыми гротами и скульптурами, которые создал Байкал!

Вечером поселение на турбазе в селе Сахюрта.

Активная часть пешком: 2 км.