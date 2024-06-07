Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
В дополнение к основной программе вы можете приобрести экскурсии, которые откроют вам больше интересных локаций и помогут активно провести время. Сапы, байдарки, наблюдение за нерпами и многое другое ждёт вас в нашем путешествии.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|116 500 ₽
Описание
Организационные детали
Будьте внимательны при покупке билетов, убедитесь, что Вы успеваете к назначенному времени встречи группы на экскурсионном туре (отправления транспорта на выбранную Вами базу отдыха).
Время в Иркутске опережает московское на 5 часов.
В посёлках Хужир (о. Ольхон), Аршан, Усть-Баргузин, Жемчуг, Максимиха нет банкоматов. Просим иметь наличные деньги на оплату дополнительных экскурсий и услуг.
Программа тура по дням
Столица Восточной Сибири и Листвянка
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Иркутска и начнём знакомство с «Сибирским Парижем». Осмотрим старинные русские храмы, польский костёл, купеческие дома. После обзорной экскурсии поедем заселяться в гостиницу.
Затем нас ждёт переезд в Листвянку, «Ворота Байкала». По пути заглянем в музей «Тальцы» и увидим памятники архитектуры и этнографии 17-19 веков. Погрузимся в атмосферу исторического прошлого бурятских деревень и русского быта.
Добравшись до Листвянки, посетим Байкальский музей, где представлены экспозиции, рассказывающие об истории озера. В аквариумах живут обитатели водоёма: омуль, сига, нерпа. Интересно будет как взрослым, так и детям. Далее — свободное время на прогулку по посёлку и покупку сувениров. Вернёмся в Иркутск.
Путешествие по Кругобайкальской железной дороге
Сегодня выезжаем рано, ведь мы отправляемся на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге. На поезде мы проедем по её старому участку, полюбуемся не только чудесами инженерной мысли, но и природой. До 1949 года по всей КБЖД проходил основной ход Транссибирской магистрали.
Переезд на Ольхон
Через пролив Ольхонские ворота мы доберёмся до самого сердца Байкала, острова Ольхон, на пароме. Пункт назначения — посёлок Хужир. Здесь мы разместимся на базе отдыха.
К мысу Хобой
Отправляемся на север острова, к мысу Хобой. Здесь вы сможете оценить размеры Байкала. По дороге увидим скалу Три брата и бухту Песчаную, где расположились ходульные деревья. Они получили своё название благодаря выступающим из земли корням.
У мыса устроим привал и пообедаем.
Отдых на Ольхоне
В этот день у вас будет возможность самостоятельно выбрать досуг. Мы посетим пляж Сарайского залива, а после за дополнительную плату желающие отправятся в бурятскую деревню, прокатятся по озеру на катере до острова Огой, исследуют южную часть Ольхона и солёное озеро Шара-Нуры. Каждый найдёт развлечение на свой вкус.
Малое Море: Ушканьи острова
Утром выезжаем на причал. Отсюда на катере начнём нашу водную прогулку по Байкалу. Полюбуемся Малым Морем и доберёмся до Ушканьих островов, где обитает нерпа. Желающие смогут сойти на остров и за дополнительную плату посетить заповедную зону, чтобы понаблюдать за местными обитателями.
Затем по Чивыркуйскому заливу дойдём до бухты, где будет возможность искупаться. Этот залив считается самым тёплым.
Далее держим курс на посёлок Монахово, откуда на автомобиле мы переедем в Максимиху. После размещения в гостинице у вас будет свободное время.
Баргузинская долина
В этот день у нас запланирована автомобильная экскурсия по землям, где жили предки Чингисхана, Баргузинской долине. Первым делом побываем в селе Баргузин. Затем осмотрим буддийскую святыню — гору Бархан-Уула. Согласно поверьям, человек, поднявшийся на её вершину, воссоединяется с Богом. Заглянем в место поклонения богине Янжиме, чей лик проявился на камне у подножия горы Улзы-хаан. Зайдём в бурятскую юрту, чтобы познакомиться с традициями народа и попробовать блюда национальной кухни.
Завершим день посещением долины реки Алла. Многие считают локацию самой красивой в Бурятии, а эвенки, жители окрестностей, из поколения в поколение передают легенды об этом месте.
Завершающий день на Байкале: Баргузинский залив
Сегодня наслаждаемся природой вокруг Баргузинского залива. Если позволит погода, вы сможете искупаться. Желающим предлагаем отправиться на дополнительную экскурсию* по долине, во время которой вы увидите больше священных мест и природных памятников. Пообедаете в селе Суво, отведав деревенские блюда, приготовленные из свежих, экологически чистых продуктов.
*Сообщить о намерении отправиться на экскурсию нужно не позже 6-го дня тура. Путешествие состоится при наборе группы от 6 человек.
Улан-Удэ: обзорная экскурсия по городу, Иволгинский дацан
Едем в столицу Бурятии! По прибытии в Улан-Удэ заглянем в Иволгинский дацан — значимое место паломничества буддистов не только России, но и всего мира. Он является резиденцией главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. Также комплекс находится под охраной государства как памятник зодчества.
Затем разместимся в гостинице и пойдём гулять по городу. Вы увидите памятник В. И. Ленину, Оперный театр, Одигитриевский собор и другие достопримечательности.
Окончание тура или дополнительная программа
С теми, кто отправляется домой, мы попрощаемся, но надеемся, что ненадолго! Желающие смогут продлить отдых и приобрести дополнительные экскурсии. Предлагаем вам посетить Этнографический музей народов Забайкалья и побывать в посёлке Тарбагатай, где вы познакомитесь с культурой Семейских или староверов, отведаете блюда старорусской кухни и услышите многоголосное пение. По пути сделаем остановку у горы Спящий лев, с которой открывается великолепный вид на дельту реки Селенга.
Планируйте отъезд на следующий день.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. - д. вокзале в 09:00Завершение: Улан-Удэ, до 10:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.