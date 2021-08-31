Хочу поделиться нашим впечатлением от тура Два берега Байкала, в который я и моя девушка отправились в конце июля 2020 г. Байкал давно входил в наш список обязательных к посещению мест, а в этом году звезды сложились весьма удачно. Мы прилетели за день до начала тура, чтобы отдохнуть после перелета и погулять по городу Иркутск. И ничуть не пожалели, Иркутск прекрасный город!

На следующий день нас встретил гид и началось наше путешествие по Байкалу.

Сам тур получился очень насыщенный, с посещением самых интересных мест: 2 ночи на острове Ольхон, мыс Хобой, остров Огой, Ступа Просветления, переплав на восточный берег Байкала через Баргузинский залив на быстроходном катере за 3.5 часа, остановка на 2 ночи в Усть-Баргузин с посещением Чивыркуйского залива (где нам удалось поплавать в озере и горячих источниках) и посещением Забайкальского национального парка, Иволгинского дацана, далее в Улан-Удэ. От Улан-Удэ провели ночь в поезде до Иркутска, далее Листвянка и дегустация омуля))

Организация тура отличная, передвигались на микроавтобусах, автобусах, буханках по Ольхону, катерах и лодках. Организаторы позаботились и о перевозке багажа, и о перевозке 2х пожилых туристов, которым сложно давались некоторые маршруты во время тура. Ночевали в отелях (кроме одной ночи в поезде), номера комфортные, неожиданно, но самое лучшее размещение оказалось на острове Ольхон, рядом с пляжем, на котором мы наблюдали красивейший закат в тумане. Кормили в отелях, кафе и на кораблях, голодным никто не оставался (но не стоит ожидать блюд мишленовских ресторанов).

Отдельное спасибо нашему гиду Леониду. Очень эрудированный и компетентный человек, который по-настоящему любит свою работу.

Вишенкой на торте было увидеть нетленное тело Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова, который находится в состоянии медитации с 1927 года! Говорят, не часто туристам удается зайти внутрь храма.

2 берега прекрасного Байкала, Ольхон и Малое море - лучшее наполнение тура на 8 дней.

Красоту не передать словами и фото, так что - езжайте и смотрите сами!