Встреча в 10:00 с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.
Обзорная экскурсия по городу: исторический центр – вечный огонь – памятник первопроходцам – Московские ворота – Знаменский монастырь – памятник адмиралу Колчаку – ул. Карла Маркса – Памятник Александру III – 130 квартал.
Обед в одном из кафе в центре города.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Питание включено: обед. Завтрак и ужин – самостоятельно за свой счет.
Завтрак.
В 10 ч. трансфер на остров Ольхон на микроавтобусе.
Прибытие в п. Хужир, туристический центр острова. Размещение на базе отдыха.
После обеда пешая экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), обитель главного божества Ольхона, сакральное место, почитаемое со времен появления первых шаманов.
В пути: 280 км (около 6 часов).
Питание включено: завтрак и ужин.
Завтрак.
Сегодня у вас экскурсия на остров Огой, которая позволит насладиться красотами Малого моря.
На Огое вы прикоснетесь к буддийской святыне – Ступе просветления. Ступа посвящена дакине Тромо Нагмо – буддийской богине, что подавляет все негативные проявления во всем Мире.
Возвращение на базу, ужин
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Завтрак.
Рано утром отправление на внедорожнике (УАЗ) на северную оконечность острова, мыс Хобой.
Дорога на Хобой проходит по северной части острова – самым живописным местам Ольхона, которые надолго остаются в памяти всех туристов.
После обеда мы начинаем пересечение Байкала от острова Ольхон до Баргузинского залива. По пути мы будем проплывать самое глубокое и широкое место Байкала.
Вечером прибытие в п. Усть-Баргузин. Размещение в гостевом доме.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Завтрак.
Сегодня группа отправляется на экскурсию в одно из самых известных мест Байкала – Чивыркуйский залив, где вы сможете искупаться в горячих источниках и принять лечебные ванны.
Экскурсия проходит по живописным местам залива, где открывается превосходный вид на острова, пологие берега, густо заросшие лесом.
После обеда вас ожидает посещение горячего термального источника в бухте Змеиная, где вы можете искупаться.
Вечером возвращение на базу отдыха.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Завтрак.
Отправление на микроавтобусе в Улан-Удэ.
Прибытие в Улан-Удэ.
Обед.
После обеда экскурсия в Иволгинский Дацан, главный центр буддизма в России.
Ужин.
Вечером посадка в поезд (купе) до Иркутска.
В пути (до Улан-Удэ): 4 часа. В пути (от Улан-Удэ до Иркутска на поезде): 9 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Прибытие в Иркутск утром в 7:30.
Завтрак, раннее размещение в гостинице в Иркутске.
Немного отдохнув, отправляемся на микроавтобусе в Листвянку (примерно в 10 ч.).
По пути мы посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом – Тальцы, где нас ждет осмотр старинных деревянных построек, знакомство с бытом коренных народов Прибайкалья.
После Тальцов отправляемся в Листвянку.
Обед в одном из кафе поселка.
После обеда мы посетим Байкальский музей, здесь вы познакомитесь с подводным миром Байкала.
После посещения музея мы поднимемся на камень Черского, где расположена хорошая смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на Байкал.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак и обед. Ужин – самостоятельно за свой счет.
Завтрак.
Освобождение номеров до 12 часов.
Рекомендуем иметь с собой:
Стандартное место и время встречи:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предоставляется скидка детям до 12 лет – 15%.