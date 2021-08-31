Два берега Байкала. Экскурсионный тур

За восемь дней динамичной программы вы посетите остров Ольхон, Чивыркуйский залив, Улан-Удэ и поселок Листвянка

5
3 отзыва

За восемь дней динамичной программы вы посетите остров Ольхон, Чивыркуйский залив, Улан-Удэ и поселок Листвянка.

Вас ждут песчаные пляжи и теплые заливы, знаменитая скала Шаманка и мыс Хобой, горячие источники и нетронутая природа Байкала, завораживающие пейзажи и места силы.

Вы познакомитесь с богатыми культурными традициями Байкальской земли, побываете в буддистском храме и увидите великое озеро во всем его великолепии.

Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура по дням

1 день
Иркутск

Встреча в 10:00 с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.

Обзорная экскурсия по городу: исторический центр – вечный огонь – памятник первопроходцам – Московские ворота – Знаменский монастырь – памятник адмиралу Колчаку – ул. Карла Маркса – Памятник Александру III – 130 квартал.

Обед в одном из кафе в центре города.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Питание включено: обед. Завтрак и ужин – самостоятельно за свой счет.

2 день
Мыс Бурхан

Завтрак.

В 10 ч. трансфер на остров Ольхон на микроавтобусе.

Прибытие в п. Хужир, туристический центр острова. Размещение на базе отдыха.

После обеда пешая экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), обитель главного божества Ольхона, сакральное место, почитаемое со времен появления первых шаманов.

В пути: 280 км (около 6 часов).
Питание включено: завтрак и ужин.

3 день
Остров Огой

Завтрак.

Сегодня у вас экскурсия на остров Огой, которая позволит насладиться красотами Малого моря.

На Огое вы прикоснетесь к буддийской святыне – Ступе просветления. Ступа посвящена дакине Тромо Нагмо – буддийской богине, что подавляет все негативные проявления во всем Мире.

Возвращение на базу, ужин

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

4 день
Мыс Хобой

Завтрак.

Рано утром отправление на внедорожнике (УАЗ) на северную оконечность острова, мыс Хобой.

Дорога на Хобой проходит по северной части острова – самым живописным местам Ольхона, которые надолго остаются в памяти всех туристов.

После обеда мы начинаем пересечение Байкала от острова Ольхон до Баргузинского залива. По пути мы будем проплывать самое глубокое и широкое место Байкала.

Вечером прибытие в п. Усть-Баргузин. Размещение в гостевом доме.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

5 день
Чивыркуйский залив

Завтрак.

Сегодня группа отправляется на экскурсию в одно из самых известных мест Байкала – Чивыркуйский залив, где вы сможете искупаться в горячих источниках и принять лечебные ванны.

Экскурсия проходит по живописным местам залива, где открывается превосходный вид на острова, пологие берега, густо заросшие лесом.

После обеда вас ожидает посещение горячего термального источника в бухте Змеиная, где вы можете искупаться.

Вечером возвращение на базу отдыха.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

6 день
Улан-Удэ. Иволгинский Дацан

Завтрак.

Отправление на микроавтобусе в Улан-Удэ.

Прибытие в Улан-Удэ.

Обед.

После обеда экскурсия в Иволгинский Дацан, главный центр буддизма в России.

Ужин.

Вечером посадка в поезд (купе) до Иркутска.

В пути (до Улан-Удэ): 4 часа. В пути (от Улан-Удэ до Иркутска на поезде): 9 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.

7 день
Поселок Листвянка, Тальцы, Байкальский музей, камень Черского

Прибытие в Иркутск утром в 7:30.

Завтрак, раннее размещение в гостинице в Иркутске.

Немного отдохнув, отправляемся на микроавтобусе в Листвянку (примерно в 10 ч.).

По пути мы посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом – Тальцы, где нас ждет осмотр старинных деревянных построек, знакомство с бытом коренных народов Прибайкалья.

После Тальцов отправляемся в Листвянку.

Обед в одном из кафе поселка.

После обеда мы посетим Байкальский музей, здесь вы познакомитесь с подводным миром Байкала.

После посещения музея мы поднимемся на камень Черского, где расположена хорошая смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на Байкал.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак и обед. Ужин – самостоятельно за свой счет.

8 день
Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров до 12 часов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутскаразмещение в Иркутске: 2-местный номер в отеле (душ и туалет в номере)обзорная экскурсия по Иркутску в сопровождении гидатрансфер Иркутск – Ольхон (микроавтобус)размещение на Ольхоне: 2-местный стандартный номер (душ и туалет в номере)экскурсия на мыс Бурхан (пешая)экскурсия остров Огой (катер)экскурсия на мыс Хобой (УАЗ)трансфер остров Ольхон – Усть-Баргузин (катер)питание по программе:1 день – обед2 день – завтрак и ужин3
  • 5 дни – завтрак
  • Обед-пикник
  • Ужин6 день – завтрак
  • Обед
  • Ужин7 день – завтрак и обед8 день – завтрак. размещение в Усть-Баргузине в гостевом доме: 2-местный номер (душ и туалет в номере)обзорная экскурсия по Чивыркуйскому заливу (катер)трансфер Усть-Баргузин – Улан-Удэ (микроавтобус)экскурсия в Иволгинский дацан (микроавтобус)ж/д билеты Улан-Удэ – Иркутск (поезд
  • Вагон-купе)трансфер Иркутск – Листвянка (микроавтобус)билеты в «Тальцы»билеты в Байкальский музейбилеты на подъемникстраховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Дополнительные трансферы, не указанные в программе
  • Питание в придорожных кафе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • аптечку, в которой должны быть:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор – обязательно);
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию).
Где и когда начинается тур?

Стандартное место и время встречи:

  • Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3, 09:30 ч утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому);
  • Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа, 09:30 ч. утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка детям до 12 лет – 15%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
31 авг 2021
Давно мечтала побывать на Байкале. И вот, свершилось! Поездка просто потрясающая! Большое спасибо организаторам тура, а именно менеджеру Марии Огирь, которая постоянно была на связи и отвечала на все вопросы. И конечно, отдельное спасибо нашему гиду Ольге, которая показала нам красоту озера Байкал. Кроме того, она еще оказалась отличным фотографом. К сожалению, из-за дыма пожаров в Якутии и Иркутской области нам не удалось увидеть тех закатов и рассветов, которыми так славится Ольхон, но это просто лишний повод вернуться на Байкал.
А
15 авг 2021
Очень интересное, захватывающее путешествие в сказку! Отдельное спасибо гиду Ольге!
D
11 авг 2020
Хочу поделиться нашим впечатлением от тура Два берега Байкала, в который я и моя девушка отправились в конце июля 2020 г. Байкал давно входил в наш список обязательных к посещению мест, а в этом году звезды сложились весьма удачно. Мы прилетели за день до начала тура, чтобы отдохнуть после перелета и погулять по городу Иркутск. И ничуть не пожалели, Иркутск прекрасный город!
На следующий день нас встретил гид и началось наше путешествие по Байкалу.
Сам тур получился очень насыщенный, с посещением самых интересных мест: 2 ночи на острове Ольхон, мыс Хобой, остров Огой, Ступа Просветления, переплав на восточный берег Байкала через Баргузинский залив на быстроходном катере за 3.5 часа, остановка на 2 ночи в Усть-Баргузин с посещением Чивыркуйского залива (где нам удалось поплавать в озере и горячих источниках) и посещением Забайкальского национального парка, Иволгинского дацана, далее в Улан-Удэ. От Улан-Удэ провели ночь в поезде до Иркутска, далее Листвянка и дегустация омуля))
Организация тура отличная, передвигались на микроавтобусах, автобусах, буханках по Ольхону, катерах и лодках. Организаторы позаботились и о перевозке багажа, и о перевозке 2х пожилых туристов, которым сложно давались некоторые маршруты во время тура. Ночевали в отелях (кроме одной ночи в поезде), номера комфортные, неожиданно, но самое лучшее размещение оказалось на острове Ольхон, рядом с пляжем, на котором мы наблюдали красивейший закат в тумане. Кормили в отелях, кафе и на кораблях, голодным никто не оставался (но не стоит ожидать блюд мишленовских ресторанов).
Отдельное спасибо нашему гиду Леониду. Очень эрудированный и компетентный человек, который по-настоящему любит свою работу.
Вишенкой на торте было увидеть нетленное тело Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова, который находится в состоянии медитации с 1927 года! Говорят, не часто туристам удается зайти внутрь храма.
2 берега прекрасного Байкала, Ольхон и Малое море - лучшее наполнение тура на 8 дней.
Красоту не передать словами и фото, так что - езжайте и смотрите сами!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные турыНабережная🗽Популярные места

Похожие туры в Иркутске

Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
Всё самое интересное и увлекательное в одном частном туре! Вы посетите сердце Байкала - остров Ольхон, посёлок Листвянка
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
50 000 за 1 человека
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Частный тур на остров Ольхон - уникальная возможность побывать
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
38 000 за 1 человека
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 45 чел.
Организатор экскурсии BaikalExpress
BaikalExpress
Нет отзывов
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
Вас ждет увлекательная поездка в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
от 14 000 за всё до 6 чел.
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
12 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4.9
12 отзывов
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
Остров Ольхон - одно из лучших мест на Байкале. Это то место, которое стоит обязательно посетить. Я могу исполнить вашу
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
7 500 за 1 человека
Путешествие на остров Ольхон
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Василий
Василий
5
3 отзыва
Путешествие на остров Ольхон
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала - на самый большой остров Ольхон. Посетим место силы - мыс Бурхан, где
от 30 000 за 1 человека
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
1 день 10 часов
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
6 отзывов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать
49 900 за всё до 4 чел.
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
7 июля
20 июля
10 авг
61 100 за 1 человека
Экскурсия на Байкал в Листвянку
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
8 отзывов
Экскурсия на Байкал в Листвянку
Байкал - излюбленное место отдыха. Здесь можно побыть наедине с природой
28 июня
29 июня
30 июня
2 июля
от 9 000 за всё до 2 чел.
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
7 дней
🚶 Пешая
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
Нет отзывов
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
69 000 за 1 человека
Путешествие на о. Ольхон + водная экскурсия к скале Шаманка
15 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
Нет отзывов
Путешествие на о. Ольхон + водная экскурсия к скале Шаманка
Экскурсионный тур на остров Ольхон
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
100 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск - Листвянка
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск - Листвянка
Предоставляю услуги трансфера на озеро Байкал из города Иркутска
от 6 000 за всё до 2 чел.
Посёлок Листвянка и музей Тальцы | Однодневная экскурсия на Байкал
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
4.5
3 отзыва
Посёлок Листвянка и музей Тальцы | Однодневная экскурсия на Байкал
Листвянка - это самое подходящее место для тех, кто за короткое время желает познакомиться с культурой
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
14 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ