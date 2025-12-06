читать дальше

необъятное, подумали мы с любимой изучая возможные экскурсии в Иркутске на остаток дней прибывания. И наш выбор выпал на экскурсию на Аршан. *Причем на платформе есть несколько вариантов, но мы выбрали поездку на комфортабельном японском автомобиле с гидом Александром.



Глава первая. Начало



С первых минут моя любовь заволновалась не понимая куда была отправлена предоплата, но на почту моментально приходит ваша бронь экскурсии.

Ближе к дате мероприятия с нами связался *Александр для подтверждения места и времени встречи. Рассказал о предстоящий экскурсии, как подготовиться к мероприятию. Забота - это приятно…



Глава вторая: Встреча.



Примерно за 30 минут до встречи, Александр созвонился с нами для уточнения все ли у нас в силе и без перемен. Снова момент заботы о гостях.

И вот момент встречи.

*Как и было ранее сказано автомобиль действительно комфортабелен, у каждого отдельно место, все чистенько, комфортная температура в салоне. Кстати если Вам жарко или холодно об этом можно попросить Александра и температура будет урегулирована.

*Александр очень тактичен, вежлив, обаятелен, добр, с чувством юмора, да и в целом с первых минут складывается впечатление, что ты попал к профессионалу своего дела.

Он еще раз со всеми познакомился, напомнил наш план действий и мы отправились в добрый путь!

Интересный момент, во время поездки в салоне автомобиля можно есть и пить и даже выпивать. Гадить только не надо проявите уважение к хозяину автомобиля.



Глава третья: экскурсия.



Поедите вы самостоятельно, выберите ли другую компанию для данной экскурсии, я уверен, что красоты будут те же. Природа никуда не денется.

Однако, очень важно кто будет Вам проводить и как.

Александр, вам просто лайк! 👍🏻

*Очень информативно, очень интересно и очень познавательно.



Глава четвертая. Аршан.



Красиво, минерально, интересно.

Рынок, очень насыщен различными товарами хоть в целом у всех все одно и тоже и по ценам одинаково. Выбор за вами, что и у кого вы будите покупать.

*Но если попросить Александра, он подскажет очень хорошее место где можно взять Травки (разрешенной на территории РФ). Напомню там на каждом шагу травы. Просто продавец к которого нам подсказали, очень внимателен к твоим запросам, подробно рассказала как использовать чаи. Создалось чувство, что о тебе заботятся, а не впаривают свой продукт.

Набравшись впечатлений от красот, покормив бурундуков, приняв минеральную ванную. У нас естественно разгулялся сумасшедший аппетит.



Там достаточно много различных заведений, но зачем испытывать судьбу:), вам еще обратно возвращаться. И поскольку до момента выбора заведения *Александр вызывал только доверие, то и в кафе мы пошли где он сам заказывал себе еду. И вот именно там мы по-настоящему поняли с любимой, что такое вкусные Позы и чебурек. Секрет в мясе, необыкновенно вкусное. Жизнь разделилась до и после. Конечно за неделю пребывания в Иркутске и на острове Ольхон, мы приелись и подустали от Поз. Но в этом кафе они Супер Мощные… попробуйте хотя бы одну, и вот вы уже заказываете еще парочку.



Глава пятая. Возвращение.



*Лично я абсолютно не жалею, что оправился на данную экскурсию, особенно что мы выбрали Александра.