Живописные пейзажи по трассе протяженностью 120 км. Тот самый путь, который проделали декабристы направляясь из Иркутска на рудники и опальный Протопоп Аввакум. Красота природы вне времени и житейских перипетий и Протопоп Аввакум пишет о море — Байкал: «Около ево горы высокие, утесы каменные Двадцать тысяч верст и больше я волочился, а не видал таких нигде. Вода пресная, а нерпы и зайцы велики в нем. .» Организационная информация:

Напишите, пожалуйста, если планируете кататься на собаках или на коньках, что бы я могла позаботиться о брони заранее.