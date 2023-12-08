Большое Голоустное на берегу озера Байкал

Индивидуальная экскурсия в Иркутске
Приглашаю вас ощутить тишину и спокойствие поселка на западном берегу Байкала. Красота пейзажей, простор, много воздуха и воды. Зимой — космический лед с пузырьками. Откроем вместе удивительный мир Байкальской природы. Покатаемся на коньках, заедем в гости к маламутам!
Большое Голоустное на берегу озера Байкал
Большое Голоустное на берегу озера Байкал
Большое Голоустное на берегу озера Байкал
Большое Голоустное на берегу озера Байкал
Большое Голоустное на берегу озера Байкал

Что вас ожидает:

  • Гора Белая, зимой розрачный лед и те самые космические пузырики
  • Реликтовые тополя
  • Деревня Малое голустное и Большое голоустное
  • Летом — сухое озеро
  • Свято - никольский храм
  • По желанию: питомник маламутов

Описание

Живописные пейзажи по трассе протяженностью 120 км. Тот самый путь, который проделали декабристы направляясь из Иркутска на рудники и опальный Протопоп Аввакум. Красота природы вне времени и житейских перипетий и Протопоп Аввакум пишет о море — Байкал: «Около ево горы высокие, утесы каменные Двадцать тысяч верст и больше я волочился, а не видал таких нигде. Вода пресная, а нерпы и зайцы велики в нем. .» Организационная информация:
Напишите, пожалуйста, если планируете кататься на собаках или на коньках, что бы я могла позаботиться о брони заранее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном минивэне
  • Услуги гида
Что не входит
  • Разрешение на посещение особо охраняемой природной территории Прибайкальский национальный парк — 160 руб. /чел. (летом, и в том случае, мы с вами идем до Сухого озера).
  • Обед может быть в кафе или ресторане (сибирская и бурятская кухня), приблизительно от 600 руб., или хлебосольный фермерский обед (650 руб. с человека), если будем заезжать в гости к маламутам.
  • Экскурсия в питомник маламутов — 500 руб. /чел., а если вам захочется покататься — 1500 руб. /чел.
  • Аренда коньков – от 250 руб.
  • Аренда хивуса, квадроциклов, снегоходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из любой точки в городе Иркутск
Завершение: По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Напишите
  • Пожалуйста
  • Если планируете кататься на собаках и \ или на коньках
  • Что бы я могла позаботиться о брони заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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