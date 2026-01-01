11 отзывов

Путешествие по Байкалу откроет тайны Сибири: от прогулки по старинной железной дороге до видов с Камня Черского. Ощутите дух этого уникального места

Начало: В удобном вам месте в Иркутске

«По тропинке поднимемся к маяку, у которого открываются виды на озеро и Листвянку»