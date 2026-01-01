Водная прогулка
Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
«Нельзя пропустить этот музей архитектуры и этнографии по дороге к великому озеру»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Красоты Байкала и КБЖД - с прогулкой на катере или хивусе
Под увлекательные рассказы гида добраться до причала у озера и отправиться в путешествие вдоль КБЖД
Начало: От вашего отеля в центре или от аэропорта
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
18 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Красивейшее озеро Байкал
Откройте для себя тайны Байкала: шаманизм, культура и история в окружении потрясающей природы. Путешествие, которое оставит след в сердце
«Летом посетим сухое озеро, которое наполняется раз в 4 года, прогуляемся по лесу с чистейшим воздухом, а также увидим Мужской и Женский камни, возле которых можно загадать желания»
25 янв в 09:00
26 янв в 09:00
от 13 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Голубой лед Байкала
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
«Байкал прекрасен в любое время года, но зимой здесь случаются настоящие чудеса: озеро покрывается прозрачным голубым льдом, который пронизывают «иглы», «гвозди» и «пузыри»»
Завтра в 15:30
22 янв в 10:30
21 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Исследуйте Иркутск и Байкал: от исторических сокровищ до природных чудес за один день с эксклюзивным гидом
«Мы осмотрим ключевые локации города, а потом отправимся изучать самое глубокое озеро в мире»
27 янв в 06:00
28 янв в 06:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
«А также посетите гору Мудрости и узнаете, чем полезен геологический памятник — Сухое озеро»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Познакомьтесь с уникальной культурой Сибири, посетив музей Тальцы, Листвянку и Байкальский музей. Узнайте легенды Байкала и насладитесь местной кухней
Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск
«Полюбуетесь самым знаменитым озером страны и услышите связанные с ним легенды»
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
«Монгольские холмы с россыпью соленых озер, бесконечный простор, перекаты гор и каменные останцы: эти сюрреалистичные виды хочется впитать в себя, осмыслить и разгадать»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на Байкал
Отправиться из Иркутска в посёлок Листвянка к знаменитому озеру
«Вы узнаете о свойствах озера, его флоре и фауне, посетите открытую экспозицию «Батискаф», встретите байкальскую нерпу и рассмотрите 11 огромных аквариумов, населённых обитателями озера»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
от 12 990 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Исследуйте старинные тоннели и галереи Кругобайкальской железной дороги, наслаждаясь захватывающими видами Байкала и его легендами
Начало: В Иркутске/Листвянке
«Вас ждет купание в самом глубоком озере мира, посещение музея железной дороги и фото на память у старинного паровоза»
22 янв в 06:00
23 янв в 06:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Посёлок Листвянка, исток Ангары, Шаман-камень и священное озеро за один день
Начало: В центральной части города на правом берегу Ангары...
«Приглашаю посетить одно из самых красивых мест в стране — озеро Байкал»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Дайвинг на Байкале
Байкал манит не только своими просторами, но и загадками подводного мира. Откройте для себя глубины с опытным инструктором и почувствуйте магию Сибирского моря
«Со мной вы погрузитесь в глубины великого озера, увидите знаменитые байкальские стенки, уходящие в бездну, местную флору и фауну»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
15 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-путешествие по югу острова Ольхон
Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Начало: В поселке Хужир
«Озеро Сердце — минеральное озеро в форме сердца»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Круиз
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«Это место никогда не покрывается льдом и особенно зимой вы легко увидите границу между рекой и озером»
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
14 990 ₽ за всё до 6 чел.
Круиз
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Пройдите по живописной Большой Байкальской тропе и насладитесь красотами Байкала. Завершите день водной прогулкой на теплоходе или ракете
Начало: В Листвянке или Иркутстке
«Наш путь пройдет по красивейшим эко-тропам на берегу озера, где за каждым поворотом вам будут открываться потрясающие панорамы Байкала»
23 янв в 08:00
26 янв в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Байкал известный и неизведанный
Путешествие по Байкалу откроет тайны Сибири: от прогулки по старинной железной дороге до видов с Камня Черского. Ощутите дух этого уникального места
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
«По тропинке поднимемся к маяку, у которого открываются виды на озеро и Листвянку»
22 янв в 15:30
23 янв в 08:00
15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Путешествие к Байкалу и мраморному карьеру в Бугульдейке. Величественные горы, заповедный лес и легенды края ждут вас
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«В аутентичном поселке, что расположился в живописной дельте одноименной реки, на берегу священного озера, вы осмотрите старые деревянные бурятские юрты и дома, услышите о бытовых традициях коренных народов и истории заселения края»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Откройте для себя удивительный мир астрономии и космических явлений в уникальной экскурсии на берегу Байкала
Начало: По договоренности
24 янв в 10:00
25 янв в 10:00
от 14 900 ₽ за всё до 16 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Первая встреча с Байкалом: «Тальцы», Листвянка, камень Черского
Погрузитесь в атмосферу Прибайкалья: посетите Листвянку, музей «Тальцы» и камень Черского. Узнайте легенды и историю региона
Начало: На улице Ленина
«как исследовали великое озеро и как исследуют сейчас»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Чудеса Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска
Большое Голоустное - старинный посёлок на берегу Байкала, где зимой можно увидеть метановые пузырьки и покататься на льду самого красивого катка в мире
«Сухое озеро — загадочный водоём, который наполняется родниковой водой раз в несколько лет»
Завтра в 05:00
22 янв в 05:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
Круиз
Идеальный день на Байкале
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«По живописной таежной трассе мы поедем в Листвянку, старинный русский поселок на берегу озера Байкал в 70 км от Иркутска»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Иркутска в Листвянку и Порт-Байкал
Погрузитесь в атмосферу Байкала: прогулка по Порт-Байкалу, виды на Хамар-Дабан и посещение рынка в Листвянке. Без толпы и очередей
«Без толпы и очередей вы насладитесь видами знаменитого озера и погуляете по старинному посёлку Порт-Байкал»
25 янв в 09:30
26 янв в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в Листвянку: панорамы, история и дух Байкала
Индивидуальная экскурсия в Листвянку подарит вам уникальную возможность насладиться красотой Байкала, его историей и культурой, а также вкусом местной кухни
«Байкальский музей — осматривая коллекцию, вы узнаете об истории изучения озера, его флоре и фауне»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкальский лёд. Начало: прозрачная нетронутая красота
Узнать об освоении байкальских берегов и оставить на замерзающем озере первые следы
«бурятской культуре и легендах Священного озера»
23 янв в 05:00
24 янв в 05:00
от 28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Ольхон - одним днём (всё включено)
Открыть фотогеничные локации Байкала и почувствовать энергетику озера
Начало: У гостиницы «Ангара»
«Листвянка/Иркутск — Тажеранские степи — Малое море — гора Трезубец — обзорная точка на Большой Байкал — озеро Нурское (пузырьки) — п»
Расписание: ежедневно в 07:00
28 янв в 07:00
29 янв в 07:00
13 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Байкалом за один день (из Иркутска)
Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру
«Поразглядываете обитателей озера под микроскопом и посмотрите на очаровательных нерп»
23 янв в 10:00
24 янв в 10:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Путешествие по Ольхону на УАЗе: скалы, дюны, зимние гроты и обед с омулем. Уникальные виды Байкала круглый год ждут вас
Начало: Отель проживания в Хужире
«Мыс Хобой — северная оконечность острова и место силы, расположенное в самом широком месте озера»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
26 000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Батюшка Байкал и его дочь Ангара - в Листвянку и музей «Тальцы» из Иркутска
Откройте для себя уникальные виды Байкала и Ангары, посетите музей «Тальцы» и насладитесь культурой и природой Прибайкалья
Начало: Сквер им. Кирова
«Вы ощутите свежесть самого большого пресноводного озера в мире»
25 янв в 10:30
26 янв в 10:30
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Бухта Ая, Ольхон и Тажеранское побережье: экскурсия в мини-группе
Побывать на диком побережье Тажеран, отыскать наскальные рисунки и полюбоваться озером с высоты
Начало: Иркутск
«На этой экскурсии я покажу вам озеро с необычного ракурса и открою потаённые места, скрытые от любопытных глаз туристов»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
11 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Монгольский экспресс: из Иркутска - к священному озеру Хубсугул
Насладитесь поездкой из Иркутска к озеру Хубсугул, полюбовавшись на Восточные Саяны и познакомившись с культурой Монголии
Начало: По вашему адресу
«Далее наш путь ляжет к берегам самого глубокого озера Монголии»
12 фев в 06:30
3 мар в 06:30
25 990 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в январе 2026
Сейчас в Иркутске в категории "Озера" можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 5450 до 100 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1063 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 46 экскурсий в Иркутске на 2026 год по теме «Озера», 1063 ⭐ отзыва, цены от 5450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март