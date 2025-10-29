Мои заказы

Остров Ольхон, Малое Море и Большой Байкал

Увидеть за один день два Байкала, Малое море и большой Байкал. На острове Ольхон мы смотрим топ южной части, на материке красоты Тажеранского массива. Такой тур позволяет путешественнику увидеть целостную картину центральной части Байкала.
5
14 отзывов
Остров Ольхон, Малое Море и Большой Байкал
Остров Ольхон, Малое Море и Большой Байкал
Остров Ольхон, Малое Море и Большой Байкал
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Друзья, приглашаем вас в захватывающее путешествие по самому сердцу Байкала! За один день вы увидите два разных лица озера — живописное Малое море и бескрайние просторы Большого Байкала. Эта экскурсия — идеальный способ погрузиться в природную красоту, культуру и историю этого удивительного места. Вас ждут невероятные пейзажи, знакомство с местными традициями, вкусная национальная кухня и возможность сделать потрясающие фотографии и видео, которыми вы будете гордиться! Остров Ольхон:

жемчужина Байкала

Ольхон — это место, где природа и мистика сливаются воедино. Вы посетите южную часть острова, где вас ждут:

  • Вершина Трезубец: словно руины средневекового замка, эта точка подарит вам панорамный вид на бескрайний Байкал. Идеальное место для вдохновения и фотографий!
  • Вершина Перевал: завораживающий вид на Малое море и его острова. Отсюда Байкал предстанет перед вами во всей своей красе.
  • Бухта Изумрудная: место с кристально чистой водой изумрудного оттенка и впечатляющими скалами. Это настоящая природная картина, от которой захватывает дух.
  • Секретный пляж: уютный песчано-галечный пляж, где можно искупаться или просто насладиться прогулкой вдоль берега.

• Залив Тодактэ: длинный песчаный пляж в окружении степных просторов, где вы почувствуете свободу и гармонию с природой. Материк:

красоты Тажеранского массива.

На материковой части Байкала вы откроете для себя величие озера с новых ракурсов:

  • Мыс Крест: панорамная точка с лучшим видом на центральную часть Байкала. Отсюда открывается захватывающий вид на Большой Байкал, горный хребет противоположного берега, Тажеранский массив, пролив Ольхонские ворота, остров Ольхон и Приморский хребет. Это место, где вы почувствуете масштаб и величие озера!
  • Бухта Змейка: живописный уголок побережья Большого Байкала, где природа создала идеальное место для созерцания и релакса. Важная информация: Форма одежды и обуви удобная дорожная по сезону и погоде.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • На острове Ольхон:
  • Вершина Трезубец
  • Вершина Перевал
  • Бухта Изумрудная
  • Секретный пляж
  • Залив Тодактэ
  • На материке:
  • Вершина Мыс крест
  • Бухта Змейка
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, Сухэ-Батора 7
Завершение: Иркутск, гостиница Ангара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Форма одежды и обуви удобная дорожная по сезону и погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
О
Ольга
29 окт 2025
М
Максим
26 окт 2025
А
Алексей
23 окт 2025
Отличная экскурсия, покатались по острову на крутом внедорожнике. Посмотрели на красивые и уникальные пейзажи. Даже повезло увидеть нерпу, которая вышла на первый лёд. Всем рекомендую!
А
Арюна
15 окт 2025
С большим удовольствием хочу поделиться отзывом о туре. Рано утром в 7 часов за каждым туристом заехал Михаил в гостиницы, все познакомились и дружно поехали на экспедицию по невероятным местам
читать дальше

Байкала. Была проездом в Иркутске и были сомнения стоит ли ехать на однодневный тур из-за 12ти часовой длительности, и не пожалела что решила поехать. Все четко в тайминге, и возможность за день увидеть основные красоты! Отдельно спасибо Михаилу, его энтузиазм и любовь к этому месту ощущались в каждом слове. Мы не только наслаждались потрясающими видами, но и узнали много интересного о культуре и истории Байкала.

Во время тура мы делали остановки для фото, и каждая локация была лучше предыдущей. Шаманка впечатлила своей красотой и энергетикой.

О
Олег
15 окт 2025
Михаил красавчик. Увлекательное путешествие. Интересное общение, локации, рассказ о родном крае. Удобная комфортная машина. Нам с супругой понравилось. Приедем ещё.
С
Сергей
14 окт 2025
Информации ровно столько, чтобы составить общее представление о местах которые посетили, не перегружая голову информацией! Интересные и красивые факты, локации. Отличное мастерство водителя сделали многочасовую поездку комфортной и безопасной!
Поездка и знакомство с островом и Байкалом с нашим проводником оставили незабываемые впечатления!
Особый респект Михаилу и как водителю, проводнику, экскурсоводу, и как человеку
Н
Надежда
11 окт 2025
Экскурсия была замечательной! Благодаря нашему гиду Алексею, который за один день показал нам столько красот, о которых в двух словах не расскажешь…. С высоты птичьего полета любовались большим Байкалом- мощь
читать дальше

и силу его ощущали всем сердцем! А какие там скалы!!!
Вообщем экскурсия просто супер!!! Рекомендуем Алексея, как опытного гида и хорошо знающего и любящего свои родные места!
Ольхон - это особое место, где отдыхаешь сердцем и душой и возвращаешься наполненным и одухотворенным!!! Желаем ему и его команде опытных гидов процветания и благополучия!
Хотелось сказать слова благодарности Семену, с которым мы ездили на Аршан. Это было великолепно! Однозначно рекомендуем воспользоваться услугами и посетить огромное количество красивейших и замечательных мест!!! Байкал - это сила!!! Обязательно вернемся сюда зимой.

М
Максим
8 окт 2025
Только положительные впечатления!
Объехали много живописных мест, Алексей отлично знает остров и рассказывает много интересных фактов. В поездке было очень комфортно.
А
Андрей
30 сен 2025
О
Ольга
28 сен 2025
Мы прилетели из Москвы, искали более подходящую экскурсию на Байкал, не имея представления, что здесь вообще есть. Наткнулись на это объявление и попали в яблочко!
Алексей-очень интересный экскурсовод. Забрал нас у
читать дальше

дома, прокатил изначально по городу, показал и рассказал про основные места. После мы отправились в сторону Острова Ольхон. По пути мы увидели наипрекраснейшую природу и много интересного. Дорога была длинной, но увлекательной. Мы заехали покушать в кафе местной кухни, после подъехали к озеру на несколько смотровых площадок, откуда открывался неимоверный вид на Байкал и отправились на сам остров. Прокатились, увидели бухты, острова, пляжи, горы, даже искупались в озере и всё это под интересные рассказы Алексея.
Я советую всем эту экскурсию если хотите увидеть красоты Байкала и узнать его часть за один день.
Мы планируем вернуться сюда когда-нибудь зимой, чтобы лицезреть то, что поведал нам Алексей.
Спасибо ему большое, за прекрасный день и яркую экскурсию!

Г
Голикова
19 сен 2025
Великолепная экскурсия с водителем -гидом Семёном Родионовым! Прекрасный гид,отвечал на любые вопросы об Острове,Показал чудесные места на Ольхоне,рассказал удивительные местные легенды. Рассказываю своим знакомым и друзьям,рекомендую вас при посещении Иркутска,Ольхона и других не менее красивых мест региона. Благодарю за все!!!!!!
А
Асэлия
10 сен 2025
Были на экскурсии 9 сентября с Семеном. Поездка выдалась потрясающе насыщенной! Я, честно, даже не могу сосчитать сколько мест мы увидели. Семен как ходячая энциклопедия 😀, знает про Иркутск и
читать дальше

Байкал всё:) Что бы мы ни спросили, на все отвечал:) Байкал мы увидели с разных сторон, и с высоты, и были на нескольких пляжах, ездили на пароме в окружении чаек, гуляли по шаманским местам, изучали их культуру, встретили множество необычных камней: и гранат, и мрамор, кварц, хрусталь, гранит и т. д На острове Ольхон помимо замечательных пейзажей и самого озера, мы увидели чабрец, желтые маки, необычные растения, даже повидали сусликов:) Встретили единственную березу на острове, нам рассказали про ритуал с ней и про ритуал с камнями (не буду спойлерить 😀), даже удалось увидеть череп нерпы. И, конечно, побурханили (новое слово в копилку 😁). В целом, узнали много обычаев бурятов, новых слов, да и самом Иркутске немало. И, конечно, виды Байкала, прозрачная вода, песчаные, гранатовые, каменные пляжи.

По организации:
-нас забрали возле нашего дома, обратно привезли
-машина была максимально комфортная, летала по этим сложным склонам легко 😂
-делали остановки, когда было необходимо

Семен, помимо того, что хороший ГИД, еще и добрый, искренний человек, что сильно бросается в глаза. И точно человек, который любит свое дело

Рекомендую! Самостоятельно на этот остров попасть и увидеть столько всего невозможно. Забронировали у этих организаторов еще тур на Аршан, через два дня поедем:)

К
Кристина
1 сен 2025
С огромной благодарностью к Алексею, местному жителю, влюблённому в свой край! Это было прекрасное путешествие! Если у вас нет возможности приехать на Байкал на несколько дней, но очень хочется увидеть
читать дальше

озеро, то рекомендую эту экскурсию. У вас сложится полное представление о Байкале — вы увидите и Малое море, и Большой Байкал, и остров Ольхон. Поездка очень комфортная, благодаря удобному автомобилю и формату мини-группы. Несмотря на долгий переезд, время пролетит незаметно. По пути вам будут открываться прекрасные виды на окрестности, встречаться орлы и цапли, коровы, яки и лошадки — и всё это под интересные рассказы Алексея. Во время переправы на пароме на остров Ольхон можно покормить чаек с руки. На обеде попробуете блюда бурятской кухни в поселке Хужир, а Алексей подскажет, где купить того самого омуля. Одназначно рекомендую эту экскурсию! Благодаря Алексею, мы влюбились в Байкал и планируем вернуться сюда на подольше и в разное время года!

Ю
Юлия
21 авг 2025
Идеальный вариант однодневной экскурсии на Ольхон. Меня пытались отговорить, мол, на Ольхон нужно ехать на несколько дней, иначе только устану и ничего не увижу. Но я рискнула и не пожалела.
читать дальше

Путь действительно долгий, но он того стоит, к тому же гид Алексей - житель Иркутска, влюбленный в свой край, и большой профессионал. Очень грамотно продуман маршрут и спланирован порядок локаций для посещения. За один день вы и правда увидите целостную картину центральной части Байкала. Будет и Малое море, и большой Байкал, и остров Ольхон с его колоритом и деревеньками, и кафешки с бурятской кухней. А ещё дикие пляжи с чистейшей бирюзовой водой, где кроме вас никого не будет и где можно искупаться. Плюс потрясающие локации с захватывающими видами, куда нелегко добраться и где нет массового туриста, но наш внедорожник не подвел. Я очень благодарна Алексею за такое знакомство с Байкалом, за интересные рассказы и атмосферу в нашей мини-группе. Также много любопытного вас ждёт по пути на Ольхон - и природа, и водоемы, и села, и разнообразная фауна - лошадки, коровы, а если повезёт, то даже орёл или аист.

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии из Иркутска

Малое море Байкала и Тажеранские степи
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Прибайкалью
Индивидуальная экскурсия по сакральным местам Прибайкалья. Узнайте о бурятской культуре, посетите древние пещеры и насладитесь живописными закатами
Завтра в 06:00
13 ноя в 06:00
27 990 ₽ за всё до 6 чел.
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
На машине
13 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Уникальная поездка по льду Байкала на Ольхон. Исследуйте ледяные пещеры и гроты, почувствуйте мистическую энергетику и заряд адреналина
Завтра в 18:00
12 ноя в 08:00
35 000 ₽ за всё до 3 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Джиппинг
На машине
12 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Погрузиться в предания и верования края, любуясь пейзажами с открыток
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
от 35 500 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске