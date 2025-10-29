Увидеть за один день два Байкала, Малое море и большой Байкал. На острове Ольхон мы смотрим топ южной части, на материке красоты Тажеранского массива. Такой тур позволяет путешественнику увидеть целостную картину центральной части Байкала.
Описание экскурсии
Друзья, приглашаем вас в захватывающее путешествие по самому сердцу Байкала! За один день вы увидите два разных лица озера — живописное Малое море и бескрайние просторы Большого Байкала. Эта экскурсия — идеальный способ погрузиться в природную красоту, культуру и историю этого удивительного места. Вас ждут невероятные пейзажи, знакомство с местными традициями, вкусная национальная кухня и возможность сделать потрясающие фотографии и видео, которыми вы будете гордиться! Остров Ольхон:
жемчужина Байкала
Ольхон — это место, где природа и мистика сливаются воедино. Вы посетите южную часть острова, где вас ждут:
- Вершина Трезубец: словно руины средневекового замка, эта точка подарит вам панорамный вид на бескрайний Байкал. Идеальное место для вдохновения и фотографий!
- Вершина Перевал: завораживающий вид на Малое море и его острова. Отсюда Байкал предстанет перед вами во всей своей красе.
- Бухта Изумрудная: место с кристально чистой водой изумрудного оттенка и впечатляющими скалами. Это настоящая природная картина, от которой захватывает дух.
- Секретный пляж: уютный песчано-галечный пляж, где можно искупаться или просто насладиться прогулкой вдоль берега.
• Залив Тодактэ: длинный песчаный пляж в окружении степных просторов, где вы почувствуете свободу и гармонию с природой. Материк:
красоты Тажеранского массива.
На материковой части Байкала вы откроете для себя величие озера с новых ракурсов:
- Мыс Крест: панорамная точка с лучшим видом на центральную часть Байкала. Отсюда открывается захватывающий вид на Большой Байкал, горный хребет противоположного берега, Тажеранский массив, пролив Ольхонские ворота, остров Ольхон и Приморский хребет. Это место, где вы почувствуете масштаб и величие озера!
- Бухта Змейка: живописный уголок побережья Большого Байкала, где природа создала идеальное место для созерцания и релакса. Важная информация: Форма одежды и обуви удобная дорожная по сезону и погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На острове Ольхон:
- Вершина Трезубец
- Вершина Перевал
- Бухта Изумрудная
- Секретный пляж
- Залив Тодактэ
- На материке:
- Вершина Мыс крест
- Бухта Змейка
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, Сухэ-Батора 7
Завершение: Иркутск, гостиница Ангара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Форма одежды и обуви удобная дорожная по сезону и погоде
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
29 окт 2025
М
Максим
26 окт 2025
А
Алексей
23 окт 2025
Отличная экскурсия, покатались по острову на крутом внедорожнике. Посмотрели на красивые и уникальные пейзажи. Даже повезло увидеть нерпу, которая вышла на первый лёд. Всем рекомендую!
А
Арюна
15 окт 2025
С большим удовольствием хочу поделиться отзывом о туре. Рано утром в 7 часов за каждым туристом заехал Михаил в гостиницы, все познакомились и дружно поехали на экспедицию по невероятным местам
О
Олег
15 окт 2025
Михаил красавчик. Увлекательное путешествие. Интересное общение, локации, рассказ о родном крае. Удобная комфортная машина. Нам с супругой понравилось. Приедем ещё.
С
Сергей
14 окт 2025
Информации ровно столько, чтобы составить общее представление о местах которые посетили, не перегружая голову информацией! Интересные и красивые факты, локации. Отличное мастерство водителя сделали многочасовую поездку комфортной и безопасной!
Поездка и знакомство с островом и Байкалом с нашим проводником оставили незабываемые впечатления!
Особый респект Михаилу и как водителю, проводнику, экскурсоводу, и как человеку
Н
Надежда
11 окт 2025
Экскурсия была замечательной! Благодаря нашему гиду Алексею, который за один день показал нам столько красот, о которых в двух словах не расскажешь…. С высоты птичьего полета любовались большим Байкалом- мощь
М
Максим
8 окт 2025
Только положительные впечатления!
Объехали много живописных мест, Алексей отлично знает остров и рассказывает много интересных фактов. В поездке было очень комфортно.
А
Андрей
30 сен 2025
О
Ольга
28 сен 2025
Мы прилетели из Москвы, искали более подходящую экскурсию на Байкал, не имея представления, что здесь вообще есть. Наткнулись на это объявление и попали в яблочко!
Алексей-очень интересный экскурсовод. Забрал нас у
Г
Голикова
19 сен 2025
Великолепная экскурсия с водителем -гидом Семёном Родионовым! Прекрасный гид,отвечал на любые вопросы об Острове,Показал чудесные места на Ольхоне,рассказал удивительные местные легенды. Рассказываю своим знакомым и друзьям,рекомендую вас при посещении Иркутска,Ольхона и других не менее красивых мест региона. Благодарю за все!!!!!!
А
Асэлия
10 сен 2025
Были на экскурсии 9 сентября с Семеном. Поездка выдалась потрясающе насыщенной! Я, честно, даже не могу сосчитать сколько мест мы увидели. Семен как ходячая энциклопедия 😀, знает про Иркутск и
К
Кристина
1 сен 2025
С огромной благодарностью к Алексею, местному жителю, влюблённому в свой край! Это было прекрасное путешествие! Если у вас нет возможности приехать на Байкал на несколько дней, но очень хочется увидеть
Ю
Юлия
21 авг 2025
Идеальный вариант однодневной экскурсии на Ольхон. Меня пытались отговорить, мол, на Ольхон нужно ехать на несколько дней, иначе только устану и ничего не увижу. Но я рискнула и не пожалела.
