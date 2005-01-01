Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Деревянные кружева иркутских улочек

Деревянное зодчество интересно и многообразно. Иркутск это яркий пример неповторимой

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Деревянное зодчество интересно и многообразно. Иркутск это яркий пример неповторимой и уникальной деревянной архитектуры. Вы, несомненно, со мной согласитесь. Деревянные здания — это душа Иркутска.
Деревянные кружева иркутских улочек
Деревянные кружева иркутских улочек
Деревянные кружева иркутских улочек
Деревянные кружева иркутских улочек
Деревянные кружева иркутских улочек
Деревянные кружева иркутских улочек
Деревянные кружева иркутских улочек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • «Деревянная душа» города.
  • Иркутск — уникальный город. Неповторимость его в самобытном деревянном зодчестве, которое стало своеобразным брендом. Многие путешественники при знакомстве с деревянной архитектурой Иркутска отмечают, что не видели ничего подобного ни в одном сибирском городе.
  • Я скажу Вам больше: «Уникальна архитектура каждой иркутской улицы!» И при внимательном рассмотрении зданий Вы, несомненно, со мной согласитесь. Деревянные здания — это душа Иркутска.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер им. Кирова, Иркутск
Завершение: ул. 3 Июля, 25, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

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