Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

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Описание
Что вас ожидает:
«Деревянная душа» города.
Иркутск — уникальный город. Неповторимость его в самобытном деревянном зодчестве, которое стало своеобразным брендом. Многие путешественники при знакомстве с деревянной архитектурой Иркутска отмечают, что не видели ничего подобного ни в одном сибирском городе.
Я скажу Вам больше: «Уникальна архитектура каждой иркутской улицы!» И при внимательном рассмотрении зданий Вы, несомненно, со мной согласитесь. Деревянные здания — это душа Иркутска.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер им. Кирова, Иркутск
Завершение: ул. 3 Июля, 25, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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