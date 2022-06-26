Вас ждет семейный активный отдых в экологически чистом месте. Вы сможете провести с детьми всю неделю, потратить время с пользой и набраться положительных эмоций. Каждый день мы будем устраивать веселые зарядки и совместные игры, пешие прогулки и переходы по льду Байкала. Посмотрим археологические и природные памятники, пообщаемся с байкальскими хаски и нерпами. Вечерами будем петь и заниматься творчеством в кругу новых друзей, сочинять сказки и пить горячий чай из сибирских трав перед сном.

Будем облизывать сосульки и найдем самую красивую из них

Отправимся в поход по льду Байкала. Куда именно ‒ будем выбирать по силам участников

На ватрушках по Байкалу

Познакомимся с дружелюбными хаски и покатаемся на собачей упряжке

Прекрасное завершение дня вечерними посиделками с песнями и древними бурятскими легендами

Виртуально погрузимся на "Батискафе" на дно Байкала

Программа тура по дням

1 день Листвянка

Встречаемся с группой и гидом в аэропорту, садимся на трансфер и за час с небольшим добираемся до поселка Листвянка. Всю поездку мы будем жить здесь в большом деревянном доме-гостинице. Расселяемся в номера по 4 человека, проведем небольшую игру-знакомство на запоминание имен, а затем веселой гурьбой идем на улицу. Будем играть в зимние игры. Вечером прогуляемся к самой кромке байкальского льда, а затем вернемся в теплый, уютный дом. Ужинаем в гостинице, слушаем одну из знаменитых легенд Байкала и общаемся. После вечернего чая с травами и сказками идем спать, завтра будет насыщенный день. Переезд 1,5 часа, прогулка 2-2,5 км.

2 день Камень Черского, музей Байкала, погружение в батискафе на самое дно Байкала

Сегодня ‒ первая продолжительная прогулка. Пойдем на камень Черского, самую высокую точку поселка Листвянка. Оттуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангара и Шаман-камень, места, крепко связанные с местным фольклором. Поднимемся на вершину на кресельном подъемнике, сделаем много красивых фотографий и полюбуемся захватывающими дух видами. Можно зайти согреться в кафе прямо на вершине. После горячего чая и перекуса у нас запланированы игры на свежем воздухе. Поваляемся в снегу, слепим большущего снеговика, а затем снова идем греться в музей Байкала. Здесь можно переодеться в сухие вещи и посмотреть двух живых нерпочек. Понаблюдаем за ними и увидим, какие они любознательные и дружелюбные. Дальше нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно Байкала. Самые смелые посмотрят в микроскоп на жителей озера, обитающих в чистейшей воде. После экскурсии едем домой, к ужину, вечерним посиделкам с песнями и древними бурятскими легендами. За окном ‒ снег и темнота, а у нас весело, уютно и тепло, пора спать. Переход налегке 8 км, переезд 15 минут.

3 день Дружелюбные хаски, покатушки на упряжке и творческий вечер

Этот день посвятим знакомству с собачками, ура! Утром запрыгиваем на трансфер и едем к дружелюбным хаски. Хозяева песиков познакомят нас с ездовым спортом, каждый ребенок сможет покататься на собачей упряжке (это включено в стоимость), а после погреемся в уютной юрте, перекусим, поделимся впечатлениями. За отдельную плату можно прокатиться на собачьей упряжке и почувствовать себя настоящим каюром (погонщиком) и взрослым. На обратном пути поиграем в различные игры на льду Байкала, можно будет покататься на коньках или с ледяной горки (если ее построят к моменту нашей поездки). После ужина в домике устроим творческий вечер. Будем сочинять песенки, рассказывать стихи или лепить из пластилина животных, которых мы увидели днем. Выпьем ароматного чая и отправимся по постелям, и пусть нам приснятся байкальские чудеса! Переезд 30 минут, переход 4 км.

4 день Поход по льду Байкала

Сегодня будет самый длинный переход и самые космически красивые виды. Поэтому нужно как следует заправиться завтраком и одеться с расчетом на долгую прогулку. Мы отправляемся в поход по льду Байкала. Куда именно ‒ будем выбирать по силам участников, самых маленьких можно будет повезти на санках/ватрушках. Основная цель на сегодня ‒ увидеть максимум красот Байкала. Мы выйдем к открытому льду, чтобы восхищаться его глубиной, синевой и узорами разнообразных трещинок. Под нашими ногами простирается огромный застывший космос, и только вмерзшие пузырьки воздуха и причудливый рисунок разломов в глубине и на поверхности напоминает, что мы все еще на Земле, на Байкале. Прогуляемся по льду, полюбуемся небольшими гротами на скалах, увидим торосы. Будем облизывать сосульки (осторожно, чтобы не застудить горло!) и найдем самую красивую из них. Перекусим прямо возле озера и отправимся домой. Вечером вместе с детками попробуем воспроизвести невероятные виды озера на бумаге. Из рисунков получатся красивые открытки, которые ребята смогут подарить бабушкам с дедушками или лучшим друзьям. Переход налегке от 12 до 16 км.

5 день Тальцы

Вчера был насыщенный день, но этот будет не менее интересным приключением. Мы отправляемся в музей деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы». Прогуляемся по улочкам комплекса, зайдем в искусно воссозданные деревянные дома и юрты местных жителей. Познакомимся с культурой коренных народов Прибайкалья ‒ бурятов, эвенков и тофаларов, покатаемся на местных санках. Постараемся представить, как жилось здесь людям в прежние времена. Поездка в «Тальцы» займет весь день, здесь же и пообедаем в чайной, где обязательно попробуем фирменный сбитень из меда и трав. Нагулявшись, возвращаемся в гостиницу и еще немного побарахтаемся в снегу перед ужином. Когда юные искатели приключений устанут и отправятся спать, родители могут собраться на «взрослые» посиделки и провести вечер за дружеским общением. Переезд по 30 мин туда и обратно.

6 день Свободный день

Свободный день, самостоятельные прогулки. Можно поспать подольше, ведь сегодня нам никуда не надо ехать. Хотя мы очень рекомендуем посетить Нерпинарий и посмотреть, на что способны эти удивительно умные создания. Затем сходите на рынок и купите сувениры для друзей и родственников: копченого омуля, кедровых орехов, чай, традиционные амулеты или поделки из местных полудрагоценных камней. Также в этот день можно отправиться на другую сторону реки Ангары к знаменитой Кругобайкальской железной дороге – это путешествие можно устроить в любой из дней, когда останется время и силы на еще одно дополнительное приключение. Если захочется, можно посетить обсерваторию и посмотреть на солнце через телескоп. А вечером вместе с детками устроим прощальный ужин и посиделки. В заключительный совместный вечер придумаем последнюю сказку и скажем друг другу добрые пожелания в дорогу.

7 день Дорога домой