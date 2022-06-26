Встречаемся с группой и гидом в аэропорту, садимся на трансфер и за час с небольшим добираемся до поселка Листвянка.
Всю поездку мы будем жить здесь в большом деревянном доме-гостинице.
Расселяемся в номера по 4 человека, проведем небольшую игру-знакомство на запоминание имен, а затем веселой гурьбой идем на улицу.
Будем играть в зимние игры.
Вечером прогуляемся к самой кромке байкальского льда, а затем вернемся в теплый, уютный дом.
Ужинаем в гостинице, слушаем одну из знаменитых легенд Байкала и общаемся.
После вечернего чая с травами и сказками идем спать, завтра будет насыщенный день.
Переезд 1,5 часа, прогулка 2-2,5 км.
Сегодня ‒ первая продолжительная прогулка.
Пойдем на камень Черского, самую высокую точку поселка Листвянка.
Оттуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангара и Шаман-камень, места, крепко связанные с местным фольклором.
Поднимемся на вершину на кресельном подъемнике, сделаем много красивых фотографий и полюбуемся захватывающими дух видами.
Можно зайти согреться в кафе прямо на вершине.
После горячего чая и перекуса у нас запланированы игры на свежем воздухе.
Поваляемся в снегу, слепим большущего снеговика, а затем снова идем греться в музей Байкала.
Здесь можно переодеться в сухие вещи и посмотреть двух живых нерпочек.
Понаблюдаем за ними и увидим, какие они любознательные и дружелюбные.
Дальше нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно Байкала.
Самые смелые посмотрят в микроскоп на жителей озера, обитающих в чистейшей воде.
После экскурсии едем домой, к ужину, вечерним посиделкам с песнями и древними бурятскими легендами.
За окном ‒ снег и темнота, а у нас весело, уютно и тепло, пора спать.
Переход налегке 8 км, переезд 15 минут.
Этот день посвятим знакомству с собачками, ура!
Утром запрыгиваем на трансфер и едем к дружелюбным хаски.
Хозяева песиков познакомят нас с ездовым спортом, каждый ребенок сможет покататься на собачей упряжке (это включено в стоимость), а после погреемся в уютной юрте, перекусим, поделимся впечатлениями.
За отдельную плату можно прокатиться на собачьей упряжке и почувствовать себя настоящим каюром (погонщиком) и взрослым.
На обратном пути поиграем в различные игры на льду Байкала, можно будет покататься на коньках или с ледяной горки (если ее построят к моменту нашей поездки).
После ужина в домике устроим творческий вечер.
Будем сочинять песенки, рассказывать стихи или лепить из пластилина животных, которых мы увидели днем.
Выпьем ароматного чая и отправимся по постелям, и пусть нам приснятся байкальские чудеса!
Переезд 30 минут, переход 4 км.
Сегодня будет самый длинный переход и самые космически красивые виды.
Поэтому нужно как следует заправиться завтраком и одеться с расчетом на долгую прогулку.
Мы отправляемся в поход по льду Байкала.
Куда именно ‒ будем выбирать по силам участников, самых маленьких можно будет повезти на санках/ватрушках.
Основная цель на сегодня ‒ увидеть максимум красот Байкала.
Мы выйдем к открытому льду, чтобы восхищаться его глубиной, синевой и узорами разнообразных трещинок.
Под нашими ногами простирается огромный застывший космос, и только вмерзшие пузырьки воздуха и причудливый рисунок разломов в глубине и на поверхности напоминает, что мы все еще на Земле, на Байкале.
Прогуляемся по льду, полюбуемся небольшими гротами на скалах, увидим торосы.
Будем облизывать сосульки (осторожно, чтобы не застудить горло!) и найдем самую красивую из них.
Перекусим прямо возле озера и отправимся домой.
Вечером вместе с детками попробуем воспроизвести невероятные виды озера на бумаге.
Из рисунков получатся красивые открытки, которые ребята смогут подарить бабушкам с дедушками или лучшим друзьям.
Переход налегке от 12 до 16 км.
Вчера был насыщенный день, но этот будет не менее интересным приключением.
Мы отправляемся в музей деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы».
Прогуляемся по улочкам комплекса, зайдем в искусно воссозданные деревянные дома и юрты местных жителей.
Познакомимся с культурой коренных народов Прибайкалья ‒ бурятов, эвенков и тофаларов, покатаемся на местных санках.
Постараемся представить, как жилось здесь людям в прежние времена.
Поездка в «Тальцы» займет весь день, здесь же и пообедаем в чайной, где обязательно попробуем фирменный сбитень из меда и трав.
Нагулявшись, возвращаемся в гостиницу и еще немного побарахтаемся в снегу перед ужином.
Когда юные искатели приключений устанут и отправятся спать, родители могут собраться на «взрослые» посиделки и провести вечер за дружеским общением.
Переезд по 30 мин туда и обратно.
Свободный день, самостоятельные прогулки.
Можно поспать подольше, ведь сегодня нам никуда не надо ехать.
Хотя мы очень рекомендуем посетить Нерпинарий и посмотреть, на что способны эти удивительно умные создания.
Затем сходите на рынок и купите сувениры для друзей и родственников: копченого омуля, кедровых орехов, чай, традиционные амулеты или поделки из местных полудрагоценных камней.
Также в этот день можно отправиться на другую сторону реки Ангары к знаменитой Кругобайкальской железной дороге – это путешествие можно устроить в любой из дней, когда останется время и силы на еще одно дополнительное приключение.
Если захочется, можно посетить обсерваторию и посмотреть на солнце через телескоп.
А вечером вместе с детками устроим прощальный ужин и посиделки.
В заключительный совместный вечер придумаем последнюю сказку и скажем друг другу добрые пожелания в дорогу.
Утром завтракаем, собираем вещи, тепло прощаемся, обнимаемся и обещаем держать связь.
За эту неделю мы стали по-настоящему дружной командой и пережили множество приключений.
На трансфере едем в аэропорт, желающих остаться высадим в городе и дадим советы по поиску жилья.
Мы всегда советуем задержаться после поездки еще на денек или приехать до выезда, ведь в самом городе тоже много интересного.
Обязательно пройдитесь по набережной, посетите музеи декабристов с интерактивными экспозициями, посетите 130 квартал, куда привезли и отреставрировали ряд старинных домов.
Берите максимум от этого путешествия!
Мы будем жить в теплом доме, да и приедем туда на трансфере, поэтому носить тяжести нам особо не придется. Продумайте комплекты одежды для дома и для активных прогулок зимой. В этот выезд можно перестраховаться и взять лишнего. И обязательно рюкзачок для радиальных прогулок, куда влезут дополнительные теплые и сменные вещи, термос с горячим чаем и контейнер с перекусом.
Для маленьких детей рекомендуем подумать о "транспортном средстве": ватрушке, складных санях. На выезде будет "дежурная ватрушка".
Модули с общественным снаряжением на этот выезд не выдаются, везете только свои вещи, все остальное довезем мы для вас.
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
Рекомендуем добавить
Мы прописываем, что данный поход подходит детям от 4 лет, в связи с тем, что нет возможности организации дневного сна. Чаще всего днем мы находимся на прогулке по льду Байкала или по пути к какому-нибудь музею или катаемся на собачьих упряжках.
Этот выезд доступен любому здоровому человеку, как взрослому, так и ребенку. Тут надо морально быть готовыми ко всем прелестям зимы и длительным прогулкам.
Маршрут максимально упрощен, доступен по силам. Если вдруг и будет такое, что ребенок устал и не захотел куда-то идти в этот день, то можно остаться в гостинице. Но лучше идти, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое. Для прогулок у нас будет "дежурная ватрушка".
Максимальный переезд будет в первый и последний день выезда (и он не более полутора часов). Далее остальные переезды будут длиться менее часа.
Жить мы будет в гостевых домах. Там тепло, есть электричество, интернет, горячая вода. Душевые и туалеты, как правило, в номерах. Номера по 2-4 человека. Огороженная территория с детской площадкой.
Всё питание на маршруте входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Завтраками и ужинами нас будут кормить в кафе при гостинице, с учетом особенностей питания. Днем обеды в кафе или попутные перекусы. Берите термосы для горячего вкусного чая с травами.
Как правило, зимы на Байкале мягкие и солнечные, но надо быть готовыми к любой погоде и к морозам тоже. Продумайте комплекты одежды, как для себя, так и для ребенка. Важным фактором тепла является хорошая теплая обувь с толстой подошвой (подойдут сапожки-дутики), шапка и рукавички/перчатки. Проверьте, чтобы горло, было закрыто и была возможность спрятать лицо от мороза. Можно взять с собой бафф, горнолыжную маску, специальный крем от мороза, чтобы сберечь румяные щечки. Двигаться мы планируем активно, поэтому замерзнуть у нас не получится.
В гостинице есть бесплатный wi-fi, но на территории мобильная связь и мобильный интернет ловят нестабильно.
Лучше взять с собой немного наличных, но сейчас даже на рынке есть возможность оплатить картой или переводом.
В стоимость похода мы включили все переезды, питание, проживание, траты по программе.
Все остальные расходы по желанию: ночевки и питание в Иркутске, экскурсии не по программе, нерпинарий, сувениры/подарки, кафешки, банька. Комфортный размер денег у каждого свой, берите столько, сколько вы максимально готовы потратить на отдыхе:)
Детям от 4 до 7 лет – стоимость 29 000 ₽.
Детям от 8 до 12 лет – стоимость 38 500 ₽
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Первые 6 мест со скидкой - стоимость тура 42 800 рублей.
Для компаний от 3х человек, скидка каждому взрослому - 1 500 рублей.