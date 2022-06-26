Детский Зимний Байкал

Вас ждет семейный активный отдых в экологически чистом месте. Вы сможете провести с детьми всю неделю, потратить время с

Вас ждет семейный активный отдых в экологически чистом месте. Вы сможете провести с детьми всю неделю, потратить время с пользой и набраться положительных эмоций.

Каждый день мы будем устраивать веселые зарядки и совместные игры, пешие прогулки и переходы по льду Байкала. Посмотрим археологические и природные памятники, пообщаемся с байкальскими хаски и нерпами.

Вечерами будем петь и заниматься творчеством в кругу новых друзей, сочинять сказки и пить горячий чай из сибирских трав перед сном.
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Детский Зимний Байкал
Ближайшие даты:
12
фев
19
фев
05
мар

Что вас ожидает 🤩

На дно Байкала
На дно Байкала
Виртуально погрузимся на "Батискафе" на дно Байкала
Вечерние посиделки
Вечерние посиделки
Прекрасное завершение дня вечерними посиделками с песнями и древними бурятскими легендами
Собачьи упряжки
Собачьи упряжки
Познакомимся с дружелюбными хаски и покатаемся на собачей упряжке
На ватрушках по Байкалу
На ватрушках по Байкалу
Отправимся в поход по льду Байкала. Куда именно ‒ будем выбирать по силам участников
Самая чистая сосулька
Самая чистая сосулька
Будем облизывать сосульки и найдем самую красивую из них

Программа тура по дням

1 день
Листвянка

Встречаемся с группой и гидом в аэропорту, садимся на трансфер и за час с небольшим добираемся до поселка Листвянка. 

Всю поездку мы будем жить здесь в большом деревянном доме-гостинице. 

Расселяемся в номера по 4 человека, проведем небольшую игру-знакомство на запоминание имен, а затем веселой гурьбой идем на улицу. 

Будем играть в зимние игры. 

Вечером прогуляемся к самой кромке байкальского льда, а затем вернемся в теплый, уютный дом. 

Ужинаем в гостинице, слушаем одну из знаменитых легенд Байкала и общаемся. 

После вечернего чая с травами и сказками идем спать, завтра будет насыщенный день.

Переезд 1,5 часа, прогулка 2-2,5 км. 

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
2 день
Камень Черского, музей Байкала, погружение в батискафе на самое дно Байкала

Сегодня ‒ первая продолжительная прогулка. 

Пойдем на камень Черского, самую высокую точку поселка Листвянка. 

Оттуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангара и Шаман-камень, места, крепко связанные с местным фольклором.

Поднимемся на вершину на кресельном подъемнике, сделаем много красивых фотографий и полюбуемся захватывающими дух видами. 

Можно зайти согреться в кафе прямо на вершине. 

После горячего чая и перекуса у нас запланированы игры на свежем воздухе.

Поваляемся в снегу, слепим большущего снеговика, а затем снова идем греться в музей Байкала

Здесь можно переодеться в сухие вещи и посмотреть двух живых нерпочек. 

Понаблюдаем за ними и увидим, какие они любознательные и дружелюбные.

Дальше нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно Байкала.

Самые смелые посмотрят в микроскоп на жителей озера, обитающих в чистейшей воде. 

После экскурсии едем домой, к ужину, вечерним посиделкам с песнями и древними бурятскими легендами. 

За окном ‒ снег и темнота, а у нас весело, уютно и тепло, пора спать.

Переход налегке 8 км, переезд 15 минут. 

Камень Черского, музей Байкала, погружение в батискафе на самое дно БайкалаКамень Черского, музей Байкала, погружение в батискафе на самое дно БайкалаКамень Черского, музей Байкала, погружение в батискафе на самое дно БайкалаКамень Черского, музей Байкала, погружение в батискафе на самое дно Байкала
3 день
Дружелюбные хаски, покатушки на упряжке и творческий вечер

Этот день посвятим знакомству с собачками, ура! 

Утром запрыгиваем на трансфер и едем к дружелюбным хаски. 

Хозяева песиков познакомят нас с ездовым спортом, каждый ребенок сможет покататься на собачей упряжке (это включено в стоимость), а после погреемся в уютной юрте, перекусим, поделимся впечатлениями. 

За отдельную плату можно прокатиться на собачьей упряжке и почувствовать себя настоящим каюром (погонщиком) и взрослым. 

На обратном пути поиграем в различные игры на льду Байкала, можно будет покататься на коньках или с ледяной горки (если ее построят к моменту нашей поездки). 

После ужина в домике устроим творческий вечер. 

Будем сочинять песенки, рассказывать стихи или лепить из пластилина животных, которых мы увидели днем. 

Выпьем ароматного чая и отправимся по постелям, и пусть нам приснятся байкальские чудеса!

Переезд 30 минут, переход 4 км.

Дружелюбные хаски, покатушки на упряжке и творческий вечерДружелюбные хаски, покатушки на упряжке и творческий вечерДружелюбные хаски, покатушки на упряжке и творческий вечерДружелюбные хаски, покатушки на упряжке и творческий вечер
4 день
Поход по льду Байкала

Сегодня будет самый длинный переход и самые космически красивые виды. 

Поэтому нужно как следует заправиться завтраком и одеться с расчетом на долгую прогулку. 

Мы отправляемся в поход по льду Байкала. 

Куда именно ‒ будем выбирать по силам участников, самых маленьких можно будет повезти на санках/ватрушках.

Основная цель на сегодня ‒ увидеть максимум красот Байкала. 

Мы выйдем к открытому льду, чтобы восхищаться его глубиной, синевой и узорами разнообразных трещинок. 

Под нашими ногами простирается огромный застывший космос, и только вмерзшие пузырьки воздуха и причудливый рисунок разломов в глубине и на поверхности напоминает, что мы все еще на Земле, на Байкале. 

Прогуляемся по льду, полюбуемся небольшими гротами на скалах, увидим торосы. 

Будем облизывать сосульки (осторожно, чтобы не застудить горло!) и найдем самую красивую из них. 

Перекусим прямо возле озера и отправимся домой. 

Вечером вместе с детками попробуем воспроизвести невероятные виды озера на бумаге.

 Из рисунков получатся красивые открытки, которые ребята смогут подарить бабушкам с дедушками или лучшим друзьям.

Переход налегке от 12 до 16 км.

Поход по льду БайкалаПоход по льду Байкала
5 день
Тальцы

Вчера был насыщенный день, но этот будет не менее интересным приключением. 

Мы отправляемся в музей деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы». 

Прогуляемся по улочкам комплекса, зайдем в искусно воссозданные деревянные дома и юрты местных жителей. 

Познакомимся с культурой коренных народов Прибайкалья ‒ бурятов, эвенков и тофаларов, покатаемся на местных санках. 

Постараемся представить, как жилось здесь людям в прежние времена. 

Поездка в «Тальцы» займет весь день, здесь же и пообедаем в чайной, где обязательно попробуем фирменный сбитень из меда и трав. 

Нагулявшись, возвращаемся в гостиницу и еще немного побарахтаемся в снегу перед ужином. 

Когда юные искатели приключений устанут и отправятся спать, родители могут собраться на «взрослые» посиделки и провести вечер за дружеским общением.

Переезд по 30 мин туда и обратно.

ТальцыТальцыТальцыТальцы
6 день
Свободный день

Свободный день, самостоятельные прогулки.

Можно поспать подольше, ведь сегодня нам никуда не надо ехать. 

Хотя мы очень рекомендуем посетить Нерпинарий и посмотреть, на что способны эти удивительно умные создания. 

Затем сходите на рынок и купите сувениры для друзей и родственников: копченого омуля, кедровых орехов, чай, традиционные амулеты или поделки из местных полудрагоценных камней. 

Также в этот день можно отправиться на другую сторону реки Ангары к знаменитой Кругобайкальской железной дороге – это путешествие можно устроить в любой из дней, когда останется время и силы на еще одно дополнительное приключение. 

Если захочется, можно посетить обсерваторию и посмотреть на солнце через телескоп. 

А вечером вместе с детками устроим прощальный ужин и посиделки. 

В заключительный совместный вечер придумаем последнюю сказку и скажем друг другу добрые пожелания в дорогу.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день
Дорога домой

Утром завтракаем, собираем вещи, тепло прощаемся, обнимаемся и обещаем держать связь.

За эту неделю мы стали по-настоящему дружной командой и пережили множество приключений. 

На трансфере едем в аэропорт, желающих остаться высадим в городе и дадим советы по поиску жилья. 

Мы всегда советуем задержаться после поездки еще на денек или приехать до выезда, ведь в самом городе тоже много интересного. 

Обязательно пройдитесь по набережной, посетите музеи декабристов с интерактивными экспозициями, посетите 130 квартал, куда привезли и отреставрировали ряд старинных домов. 

Берите максимум от этого путешествия!

Дорога домойДорога домойДорога домойДорога домой

Проживание

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от аэропорта Иркутска в поселок Листвянка и обратновесь внутренний трансфер по маршрутупроживание в гостинице (номера по 4 человека)полноценное трехразовое питание (завтраки и ужины в кафе
  • Обеды и перекусы по пути)экскурсия в музей Байкалавиртуальное погружение "Батискаф" на дно Байкалабилеты на канатную дорогу на "Камень Черского "проезд и посещение музейного комплекса Тальцы
  • Парка деревянных скульптур "Лукоморье"экскурсия в питомник байкальских хаски
  • Чаепитие в типикатание на собачьей упряжке детей (дети до 5 лет катаются вместе с родителями)услуги инструктора: вечернее творчество
  • Активные игры на улице и решение всех орг. вопросов в поездке
Что не входит
  • Билеты на самолет до Иркутска с багажом (до 20000 рублей)баня на выезде (по желанию)посещение нерпинария и иных музеев
  • Не включенных в программу выездаденьги на карманные расходы (сувениры и кафе)катание на собачьей упряжке взрослых самостоятельно (по желанию
  • Дополнительно 2500 рублей)услуги горнолыжного комплекса Истленд (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Мы будем жить в теплом доме, да и приедем туда на трансфере, поэтому носить тяжести нам особо не придется. Продумайте комплекты одежды для дома и для активных прогулок зимой. В этот выезд можно перестраховаться и взять лишнего. И обязательно рюкзачок для радиальных прогулок, куда влезут дополнительные теплые и сменные вещи, термос с горячим чаем и контейнер с перекусом.

Для маленьких детей рекомендуем подумать о "транспортном средстве": ватрушке, складных санях. На выезде будет "дежурная ватрушка".

Модули с общественным снаряжением на этот выезд не выдаются, везете только свои вещи, все остальное довезем мы для вас.

Снаряжение:

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • Накидка на рюкзак;
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • Фонарик налобный светодиодный.

Одежда:

  • Одежда для сна;
  • Нижнее бельё;
  • Термобельё;
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • Носки или термоноски;
  • Шерстяные носки;
  • Футболка;
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • Пуховик (теплая куртка);
  • Варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
  • Шарф;
  • Шапка теплая;
  • Зимняя обувь;
  • Тапочки;
  • Удобные штаны.

Личные вещи:

  • Паспорт;
  • Деньги;
  • Термос (1л.);
  • Туалетная бумага;
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • Предметы личной гигиены;
  • Лёгкое полотенце;
  • Телефон;
  • Медицинский полис;
  • Банное.

Рекомендуем добавить

  • Фонарики (гамаши, бахилы);
  • Балаклава;
  • Фотоаппарат;
  • Горнолыжная маска/очки;
  • Очки солнцезащитные.
С какого возраста можно идти в этот поход?

Мы прописываем, что данный поход подходит детям от 4 лет, в связи с тем, что нет возможности организации дневного сна. Чаще всего днем мы находимся на прогулке по льду Байкала или по пути к какому-нибудь музею или катаемся на собачьих упряжках.

Требуется ли специальная подготовка?

Этот выезд доступен любому здоровому человеку, как взрослому, так и ребенку. Тут надо морально быть готовыми ко всем прелестям зимы и длительным прогулкам.

Детям будет тяжело?

Маршрут максимально упрощен, доступен по силам. Если вдруг и будет такое, что ребенок устал и не захотел куда-то идти в этот день, то можно остаться в гостинице. Но лучше идти, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое. Для прогулок у нас будет "дежурная ватрушка".

Будут ли длительные переезды?

Максимальный переезд будет в первый и последний день выезда (и он не более полутора часов). Далее остальные переезды будут длиться менее часа.

Где мы будем ночевать? Какие условия?

Жить мы будет в гостевых домах. Там тепло, есть электричество, интернет, горячая вода. Душевые и туалеты, как правило, в номерах. Номера по 2-4 человека. Огороженная территория с детской площадкой.

Чем будем питаться?

Всё питание на маршруте входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Завтраками и ужинами нас будут кормить в кафе при гостинице, с учетом особенностей питания. Днем обеды в кафе или попутные перекусы. Берите термосы для горячего вкусного чая с травами.

Какая будет погода? Будет холодно?

Как правило, зимы на Байкале мягкие и солнечные, но надо быть готовыми к любой погоде и к морозам тоже. Продумайте комплекты одежды, как для себя, так и для ребенка. Важным фактором тепла является хорошая теплая обувь с толстой подошвой (подойдут сапожки-дутики), шапка и рукавички/перчатки. Проверьте, чтобы горло, было закрыто и была возможность спрятать лицо от мороза. Можно взять с собой бафф, горнолыжную маску, специальный крем от мороза, чтобы сберечь румяные щечки. Двигаться мы планируем активно, поэтому замерзнуть у нас не получится.

Какая на маршруте связь? Есть ли интернет?

В гостинице есть бесплатный wi-fi, но на территории мобильная связь и мобильный интернет ловят нестабильно.

Сколько денег брать с собой? Наличные или карта?

Лучше взять с собой немного наличных, но сейчас даже на рынке есть возможность оплатить картой или переводом.

В стоимость похода мы включили все переезды, питание, проживание, траты по программе.
Все остальные расходы по желанию: ночевки и питание в Иркутске, экскурсии не по программе, нерпинарий, сувениры/подарки, кафешки, банька. Комфортный размер денег у каждого свой, берите столько, сколько вы максимально готовы потратить на отдыхе:)

Какая стоимость тура для детей?

Детям от 4 до 7 лет – стоимость 29 000 ₽.

Детям от 8 до 12 лет – стоимость 38 500 ₽

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Первые 6 мест со скидкой - стоимость тура 42 800 рублей.

Для компаний от 3х человек, скидка каждому взрослому - 1 500 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры7-дневные турыТуры на собачьих упряжках👨‍👩‍👧‍👦Семейные👩‍👧‍👦Для детей

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