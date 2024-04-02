Зимний калейдоскоп Байкала
Отдохнуть активно в поселке Листвянка, посмотреть и погулять по сказочному льду, покататься на снегоходах и попробовать местную кухню.
мая
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Байкалск
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в город Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Эко-парк «Теплые озера на Снежной»
Экскурсия в эко-парк Теплые озера на реке Снежной.
Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.
Обед-пикник.
Возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак, ужин.
Экскурсия в Тункинскую долину
Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).
Прогулка по эко-тропе к водопаду. Посещение буддийского дацана и минеральных источников.
Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.
Вечером возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 330 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 9 ч.
Байкальск - Листвянка
Переезд из Байкальска в город Иркутск.
Пересадка. Поездка в поселок Листвянку.
Заселение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Музей под открытым небом Тальцы
Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.
Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.
Возвращение в Листвянку.
Питание включено: завтрак
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Листвянке
Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак
Листвянка - Ольхон
Переезд из Листвянки в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до острова Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Размещение на турбазе.
Питание включено: завтрак, ужин.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день на Ольхоне
Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак, ужин.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Ольхон - Иркутск
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависмости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Обычные даты
|Праздничные даты
|эконом
|стандарт
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|117 400
|131 200
|121 700
|139 800
|доплата за одноместное размещение
|21 500
|31 000
|24 500
|37 000
Размещение ЭКОНОМ:
- Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
- Листвянка - Гостиница Арабеска - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
- Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства на этаже).
Размещение СТАНДАРТ:
- Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в номере);
- Листвянка - Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны - 2-местный номер (удобства в номере);
- Ольхон - Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника - 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
- 01 мая – 09 мая
Варианты проживания
Гостиница «Маргобай»
Двухэтажный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.
Гостиница «Байкальский Кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Арабеска»
Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение (согласно выбранной цене)
- Питание: день 1,: ужин день 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин день 3-4, 8, 10: завтрак, ужин день 5-7, 12: завтрак
- День 1,: ужин
- День 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин
- День 3-4, 8, 10: завтрак, ужин
- День 5-7, 12: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Байкальск день 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск день 4: Байкальск - Аршан - Байкальск день 5: Байкальск - Иркутск - Листвянка день 6: Листвянка - Тальцы - Листвянка день 8: Листвянка - Иркутск - Ольхон день 9: По Ольхону день 11: По Ольхону день 12: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Байкальск
- День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
- День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
- День 5: Байкальск - Иркутск - Листвянка
- День 6: Листвянка - Тальцы - Листвянка
- День 8: Листвянка - Иркутск - Ольхон
- День 9: По Ольхону
- День 11: По Ольхону
- День 12: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: Прогулка к Теплым озерамдень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацандень 6: Этнографический музей Тальцыдень 9: Поездка в северную часть острова Ольхон день 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
- День 2: Прогулка к Теплым озерам
- День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
- День 6: Этнографический музей Тальцы
- День 9: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа и железнодорожные билеты до Байкала и обратно
- Дополнительны услуги
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в туре?
В этот период тура дневная температура в Иркутске, обычно, держится на уровне 0 градусов, однако может достигать 20 градусов (максимальная зарегистрированная температура), а ночью опускаться до -37 градусов (минимальная зарегистрированная температура).
Все воспринимают температуру по-разному, однако, взять с собой зимнюю одежду будет правильным решением.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организованы трансферы?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!