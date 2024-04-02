В этот период тура дневная температура в Иркутске, обычно, держится на уровне 0 градусов, однако может достигать 20 градусов (максимальная зарегистрированная температура), а ночью опускаться до -37 градусов (минимальная зарегистрированная температура).

Все воспринимают температуру по-разному, однако, взять с собой зимнюю одежду будет правильным решением.