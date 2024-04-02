Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальск, Листвянка и Ольхон
Групповой тур в Иркутске

Зимний калейдоскоп Байкала

5
3 отзыва
Все самое лучшее, что есть на Байкале, собрано в этом туре! У вас будет уникальная возможность познакомиться с южной и центральной частью озера. Увидеть ледовые гроты, ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон, Байкальска, Иркутска.

Отдохнуть активно в поселке Листвянка, посмотреть и погулять по сказочному льду, покататься на снегоходах и попробовать местную кухню.
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальск, Листвянка и Ольхон
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальск, Листвянка и Ольхон
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальск, Листвянка и Ольхон
Ближайшие даты:
3
мая
14
мая

Что вас ожидает:

Знаменитый остров Ольхон
Знаменитый остров Ольхон
Прочувствуем сильную энергетику этого места
Занимательный музей Тальцы
Занимательный музей Тальцы
Прогуляемся по музею деревянного зодчества
Тункинская долина
Тункинская долина
Полюбуемся водопадами, минеральными источниками, буддийским дацаном

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкалск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 150 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

2 день

Эко-парк «Теплые озера на Снежной»

Экскурсия в эко-парк Теплые озера на реке Снежной.

Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.

Обед-пикник.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 90 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Экскурсия в Тункинскую долину

Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Прогулка по эко-тропе к водопаду. Посещение буддийского дацана и минеральных источников.

Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.

Вечером возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 330 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 9 ч.

5 день

Байкальск - Листвянка

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка. Поездка в поселок Листвянку.

Заселение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 220 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

6 день

Музей под открытым небом Тальцы

Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.

Возвращение в Листвянку.

Питание включено: завтрак

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 40 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

7 день

Свободный день в Листвянке

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак

8 день

Листвянка - Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин.

Автотранспортом: примерно 370 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

9 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

10 день

Свободный день на Ольхоне

Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

11 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 120 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

12 день

Ольхон - Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависмости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные датыПраздничные даты
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер117 400131 200121 700139 800
доплата за одноместное размещение21 50031 00024 50037 000

Размещение ЭКОНОМ:

  • Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
  • Листвянка - Гостиница Арабеска - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
  • Ольхон - Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства на этаже).

Размещение СТАНДАРТ:

  • Байкальск - Гостиница Маргобай - 2-местный номер (удобства в номере);
  • Листвянка - Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны - 2-местный номер (удобства в номере);
  • Ольхон - Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника - 2-местный номер (удобства в номере).

    Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

4 ночи

Двухэтажный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.

Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

Гостиница «Байкальский Кедр»

3 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.

К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение (согласно выбранной цене)
  • Питание: день 1,: ужин день 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин день 3-4, 8, 10: завтрак, ужин день 5-7, 12: завтрак
  • День 1,: ужин
  • День 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин
  • День 3-4, 8, 10: завтрак, ужин
  • День 5-7, 12: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Байкальск день 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск день 4: Байкальск - Аршан - Байкальск день 5: Байкальск - Иркутск - Листвянка день 6: Листвянка - Тальцы - Листвянка день 8: Листвянка - Иркутск - Ольхон день 9: По Ольхону день 11: По Ольхону день 12: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Байкальск
  • День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
  • День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
  • День 5: Байкальск - Иркутск - Листвянка
  • День 6: Листвянка - Тальцы - Листвянка
  • День 8: Листвянка - Иркутск - Ольхон
  • День 9: По Ольхону
  • День 11: По Ольхону
  • День 12: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: Прогулка к Теплым озерамдень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацандень 6: Этнографический музей Тальцыдень 9: Поездка в северную часть острова Ольхон день 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: Прогулка к Теплым озерам
  • День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
  • День 6: Этнографический музей Тальцы
  • День 9: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа и железнодорожные билеты до Байкала и обратно
  • Дополнительны услуги
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода в туре?

В этот период тура дневная температура в Иркутске, обычно, держится на уровне 0 градусов, однако может достигать 20 градусов (максимальная зарегистрированная температура), а ночью опускаться до -37 градусов (минимальная зарегистрированная температура).

Все воспринимают температуру по-разному, однако, взять с собой зимнюю одежду будет правильным решением.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованы трансферы?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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