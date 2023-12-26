Вы давно мечтали попасть на Байкал или уже были и мечтаете вернуться вновь? Мы предлагаем Вам исполнить Вашу мечту! Мы обещаем сделать этот день на Байкале незабываемым: такого количества новых впечатлений и событий вы не найдете нигде! Вы посетите этнографический музей «Тальцы», побываете у знаменитого Шаман-камня и в Байкальском музее.
Ближайшие даты:
26
дек
дек
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
дек
1
янв
янв
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Музей «Тальцы»
- Камень Черского
- Шаман-камень
- Байкальский музей
- Церковь Николая Чудотворца
Описание
Что вас ждет
Предлагаю провести замечательный день на Байкале — такого количества новых впечатлений и событий вы не найдете нигде! Мы отправимся в поселок Листвянка, а по пути сделаем остановку в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Вы узнаете о его топонимике, познакомитесь с предысторией комплекса, который стал уникальным собранием памятников истории, архитектуры и этнографии. Здесь представлены экспонаты четырех историко-культурных зон: русской старожильческой, бурятской, эвенкийской и тофаларской. Мы поднимемся на камень Черского, откуда открывается прекрасный вид на Байкал. Отправимся к знаменитому Шаман-камню, который местные жители наделяли чудодейственной силой и проводили здесь важные шаманские обряды. Обязательно заглянем в Байкальский музей, где вы получите ответы на все вопросы об озере — его возрасте, происхождении и прогнозах дальнейшей судьбы, речных артериях и разнообразии рыб. В конце мы посетим православную церковь Николая Чудотворца, основанную в 1848 году. Организационные детали:• Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды. На всем маршруте вас будут сопровождать аккредитованный гид и водитель.
Экскурсия может быть проведена как индивидуально, для небольшой компании, так и для большего количества участников (до 40 человек) в этом случае мы арендуем туристический автобус. Стоимость по транспорту считается отдельно. Бронировать экскурсию для большой группы необходимо заранее за 1,5-2 недели.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Трансфер оплачивается отдельно (цена зависит от количества человек)
- Подъемник на камень Черского — 500 руб. /чел. в оба конца
- Музей Байкала — 400 руб. /чел., основная экспозиция
- Музей «Тальцы» — 250 руб. /чел. Парковка машины: маленькая 50 руб., большой автобус 100 руб.
- Мастер-классы
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды. На всем маршруте вас будут сопровождать аккредитованный гид и водитель.
- Экскурсия может быть проведена как индивидуально, для небольшой компании, так и для большего количества участников (до 40 человек) в этом случае мы арендуем туристический автобус. Стоимость по транспорту считается отдельно. Бронировать экскурсию для большой группы необходимо заранее за 1,5-2 недели
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска
Похожие туры из Иркутска
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Байкал
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
у вашего отеля в Иркутске
Сегодня
Завтра
27 дек
8 янв
от 10 989₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - визитная карточка Байкала
По договоренности
Завтра
27 дек
28 дек
29 дек
9 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
30 дек
6 янв
13 янв
20 янв
3 500₽ за человека