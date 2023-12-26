Добро пожаловать на Байкал

Индивидуальная экскурсия в Иркутске
Вы давно мечтали попасть на Байкал или уже были и мечтаете вернуться вновь? Мы предлагаем Вам исполнить Вашу мечту! Мы обещаем сделать этот день на Байкале незабываемым: такого количества новых впечатлений и событий вы не найдете нигде! Вы посетите этнографический музей «Тальцы», побываете у знаменитого Шаман-камня и в Байкальском музее.
Добро пожаловать на Байкал
Добро пожаловать на Байкал
Добро пожаловать на Байкал
Добро пожаловать на Байкал
Добро пожаловать на Байкал
Добро пожаловать на Байкал
Ближайшие даты:
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
1
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Музей «Тальцы»
  • Камень Черского
  • Шаман-камень
  • Байкальский музей
  • Церковь Николая Чудотворца

Описание

Что вас ждет

Предлагаю провести замечательный день на Байкале — такого количества новых впечатлений и событий вы не найдете нигде! Мы отправимся в поселок Листвянка, а по пути сделаем остановку в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Вы узнаете о его топонимике, познакомитесь с предысторией комплекса, который стал уникальным собранием памятников истории, архитектуры и этнографии. Здесь представлены экспонаты четырех историко-культурных зон: русской старожильческой, бурятской, эвенкийской и тофаларской. Мы поднимемся на камень Черского, откуда открывается прекрасный вид на Байкал. Отправимся к знаменитому Шаман-камню, который местные жители наделяли чудодейственной силой и проводили здесь важные шаманские обряды. Обязательно заглянем в Байкальский музей, где вы получите ответы на все вопросы об озере — его возрасте, происхождении и прогнозах дальнейшей судьбы, речных артериях и разнообразии рыб. В конце мы посетим православную церковь Николая Чудотворца, основанную в 1848 году. Организационные детали:• Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды. На всем маршруте вас будут сопровождать аккредитованный гид и водитель.
Экскурсия может быть проведена как индивидуально, для небольшой компании, так и для большего количества участников (до 40 человек) в этом случае мы арендуем туристический автобус. Стоимость по транспорту считается отдельно. Бронировать экскурсию для большой группы необходимо заранее за 1,5-2 недели.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер оплачивается отдельно (цена зависит от количества человек)
  • Подъемник на камень Черского — 500 руб. /чел. в оба конца
  • Музей Байкала — 400 руб. /чел., основная экспозиция
  • Музей «Тальцы» — 250 руб. /чел. Парковка машины: маленькая 50 руб., большой автобус 100 руб.
  • Мастер-классы
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды. На всем маршруте вас будут сопровождать аккредитованный гид и водитель.
  • Экскурсия может быть проведена как индивидуально, для небольшой компании, так и для большего количества участников (до 40 человек) в этом случае мы арендуем туристический автобус. Стоимость по транспорту считается отдельно. Бронировать экскурсию для большой группы необходимо заранее за 1,5-2 недели
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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