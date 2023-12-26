Что вас ждет

Предлагаю провести замечательный день на Байкале — такого количества новых впечатлений и событий вы не найдете нигде! Мы отправимся в поселок Листвянка, а по пути сделаем остановку в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Вы узнаете о его топонимике, познакомитесь с предысторией комплекса, который стал уникальным собранием памятников истории, архитектуры и этнографии. Здесь представлены экспонаты четырех историко-культурных зон: русской старожильческой, бурятской, эвенкийской и тофаларской. Мы поднимемся на камень Черского, откуда открывается прекрасный вид на Байкал. Отправимся к знаменитому Шаман-камню, который местные жители наделяли чудодейственной силой и проводили здесь важные шаманские обряды. Обязательно заглянем в Байкальский музей, где вы получите ответы на все вопросы об озере — его возрасте, происхождении и прогнозах дальнейшей судьбы, речных артериях и разнообразии рыб. В конце мы посетим православную церковь Николая Чудотворца, основанную в 1848 году. Организационные детали:• Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды. На всем маршруте вас будут сопровождать аккредитованный гид и водитель.

Экскурсия может быть проведена как индивидуально, для небольшой компании, так и для большего количества участников (до 40 человек) в этом случае мы арендуем туристический автобус. Стоимость по транспорту считается отдельно. Бронировать экскурсию для большой группы необходимо заранее за 1,5-2 недели.