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инструктор нас подготовил, всё объяснил, показал, научил правильно держать весло и многое другое, различным приемам, чтобы нам было легко. Всё путешествие, я не переживала за себя и сына, потому что Михаил был рядом, контролировал и подсказывал нам как гребсти. Первая остановка на верхней набережной, пьем чай на сапах(по желанию) Разглядываем местные достопримечательности. Переходим на другой берег и плывем по широкой Ангаре, проплываем под мостом, и плывем до острова Юность. Делаем множество красивых фотографий и видео, отдельное спасибо инструктору🤝😊 Нам не хотелось уезжать, ребенок в восторге, и хочется обязательно ещё покататься на сапах с Михаилом. Он очень добродушный, вежливый, веселый и позитивный человек. ☺