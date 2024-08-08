3 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Иркутску: острова, протоки и магистрали
Прокатитесь по центру Иркутска на сап-доске, наслаждаясь вечерним бризом Ангары. Узнайте историю города и завершите день на острове Юность с горячим чаем
Начало: В районе острова Конный
13 авг в 17:00
14 авг в 17:00
4 000₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Путешествие в места, помнящие древних людей и богов, православных святых и революционеров
22 авг в 07:00
4 сен в 07:00
24 750₽ за всё до 7 чел.
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Большое Голоустное: магия Байкала и ледяные чудеса
Получите уникальный опыт в гармонии с природой Байкала, исследуя его замерзшие тайны и древние святыни
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
8 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина8 августа 2024Похоже, мы стали одними из первооткрывателей этого маршрута, о чем ни разу не пожалели! Нам удалось выполнить всю насыщенную программу,
- ДДарья30 июля 2024Я отправилась на экскурсию с сыном(8лет). Катались на сапе в первый раз. Впечатлило место проведения экскурсии😍 Безопасность при выше всего,
- ККалитникова17 июля 2024Только недавно я узнала что такое SUP. И сразу же влюбилась❤️. Инструктор объясняет и рассказывает так, что понятен принцип работы
- ААлена16 июля 2024Не бойтесь в первый раз встать на САП с Михаилом! Все получится: объяснит, поможет, поддержит (в буквальном смысле слова), успокоит!
- ИИгорь1 июля 2024Само место с пузырьками оказалось немного оверхайпнутым — это небольшой кусок озера у самого берега. Но вот если выбраться дальше и вообще потусить вокруг, то начинается (продолжается, конечно) сказка!
- ЮЮрий17 марта 2024Отличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это было волшебно. А после катания устроили пикник с чаем, печеньками и настойкой. Так же погуляли по лесу и посмотрели на женский и мужской камни.
- ИИлья8 января 2024Получилась очень интересная поездка с Марианной и Артёмом. Понравилась подача информации, неформальная, почти дружеская обстановка, всю дорогу много общались, узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 24 750. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 9 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь