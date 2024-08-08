Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Иркутске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
SUP-прогулки
5 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Иркутску: острова, протоки и магистрали
Прокатитесь по центру Иркутска на сап-доске, наслаждаясь вечерним бризом Ангары. Узнайте историю города и завершите день на острове Юность с горячим чаем
Начало: В районе острова Конный
13 авг в 17:00
14 авг в 17:00
4 000 за человека
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
Путешествие в места, помнящие древних людей и богов, православных святых и революционеров
22 авг в 07:00
4 сен в 07:00
24 750 за всё до 7 чел.
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
На машине
На микроавтобусе
3 отзыва
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Большое Голоустное: магия Байкала и ледяные чудеса
Получите уникальный опыт в гармонии с природой Байкала, исследуя его замерзшие тайны и древние святыни
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
8 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    8 августа 2024
    Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
    Похоже, мы стали одними из первооткрывателей этого маршрута, о чем ни разу не пожалели! Нам удалось выполнить всю насыщенную программу,
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    описанную в аннотации. Не надо пугаться длинной дороги - она очень красивая, виды потрясающие! Александр много и интересно рассказывал. Впечатлила фигура Иннокентия Вениаминова - удивительно, как много можно сделать за одну человеческую жизнь! Прогулка к Шишкинским писаницам оказалась настоящим приключением. Хочу отметить, что она требует хорошей физической формы и обязательно! специальной обуви (были в треккинговых ботинках - в самый раз). Но виды того стоят!

  • Д
    Дарья
    30 июля 2024
    Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
    Я отправилась на экскурсию с сыном(8лет). Катались на сапе в первый раз. Впечатлило место проведения экскурсии😍 Безопасность при выше всего,
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    инструктор нас подготовил, всё объяснил, показал, научил правильно держать весло и многое другое, различным приемам, чтобы нам было легко. Всё путешествие, я не переживала за себя и сына, потому что Михаил был рядом, контролировал и подсказывал нам как гребсти. Первая остановка на верхней набережной, пьем чай на сапах(по желанию) Разглядываем местные достопримечательности. Переходим на другой берег и плывем по широкой Ангаре, проплываем под мостом, и плывем до острова Юность. Делаем множество красивых фотографий и видео, отдельное спасибо инструктору🤝😊 Нам не хотелось уезжать, ребенок в восторге, и хочется обязательно ещё покататься на сапах с Михаилом. Он очень добродушный, вежливый, веселый и позитивный человек. ☺

    Я отправилась на экскурсию с сыном(8лет). Катались на сапе в первый раз. Впечатлило место проведения экскурсии😍Я отправилась на экскурсию с сыном(8лет). Катались на сапе в первый раз. Впечатлило место проведения экскурсии😍Я отправилась на экскурсию с сыном(8лет). Катались на сапе в первый раз. Впечатлило место проведения экскурсии😍
  • К
    Калитникова
    17 июля 2024
    Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
    Только недавно я узнала что такое SUP. И сразу же влюбилась❤️. Инструктор объясняет и рассказывает так, что понятен принцип работы
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    сразу же. Михаил проявил профессионализм и терпение, объяснил все детали и рассказал о некоторых лайфхаках. Было совсем нестрашно в сопровождении с таким инструктором. Спасибо ❤️ рекомендую!

    Только недавно я узнала что такое SUP. И сразу же влюбилась❤️. Инструктор объясняет и рассказывает такТолько недавно я узнала что такое SUP. И сразу же влюбилась❤️. Инструктор объясняет и рассказывает так
  • А
    Алена
    16 июля 2024
    Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
    Не бойтесь в первый раз встать на САП с Михаилом! Все получится: объяснит, поможет, поддержит (в буквальном смысле слова), успокоит!
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    Абсолютно комфортная экскурсия: и в плане общения, и в неспешности ее хода: хотите работаете веслом, хотите -- лежите на доске и смотрите на небо. Никаких тревог не испытаете, все будет хорошо. Чай с чабрецом порадовал)))). И, конечно же, виды, свежесть Ангары, чайки над головами и семейства уток поблизости: на этой экскурсии радует все. Инструктор профессионален и надежен! Рекомендую (прошла испытание вместе с 16-летней дочерью), в архиве много фото и видео от Михаила -- не придется много снимать самим!

  • И
    Игорь
    1 июля 2024
    Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
    Само место с пузырьками оказалось немного оверхайпнутым — это небольшой кусок озера у самого берега. Но вот если выбраться дальше и вообще потусить вокруг, то начинается (продолжается, конечно) сказка!
  • Ю
    Юрий
    17 марта 2024
    Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
    Отличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это было волшебно. А после катания устроили пикник с чаем, печеньками и настойкой. Так же погуляли по лесу и посмотрели на женский и мужской камни.
    Отличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это былоОтличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это было
  • И
    Илья
    8 января 2024
    Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
    Получилась очень интересная поездка с Марианной и Артёмом. Понравилась подача информации, неформальная, почти дружеская обстановка, всю дорогу много общались, узнали
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    много нового о народах, населяющих эти места, их истории, традициях и культуре. Однако показалось, что сама программа экскурсии довольно короткая: почти все локации находятся практически в одном месте и мы всё осмотрели гораздо раньше обозначенного времени. Понимаю, что скорее всего сказался мороз, из-за которого не было возможности долго находиться на улице, но всё же, возможно, тут есть что доработать и добавить.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Нескучные экскурсии»

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  1. Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
  2. Древние святыни реки Лена - Шишкинские писаницы, Анга и Верхоленск
  3. Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 24 750. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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