Джип-тур по байкальскому льду (остров Ольхон)

Всю красоту и разнообразие байкальского льда можно увидеть в нашем однодневном джип-туре к острову...

Всю красоту и разнообразие байкальского льда можно увидеть в нашем однодневном джип-туре к острову Ольхон.

Вас ждут ледяные сталактиты и сталагмиты, наплески, сокуи, торосы.

Вы зайдёте в прибрежные ледяные гроты, доступные только зимой.

Увидите многочисленные трещинки на льду, прозванные «вены», «артерии» Байкала.

Вас поразит прозрачность замерзшей байкальской воды: кажется, что лёд треснет под ногами, но это впечатление лишь оптический обман, ведь толщина льда при этом — более 1 метра.
Джип-тур по байкальскому льду (остров Ольхон)
Джип-тур по байкальскому льду (остров Ольхон)
Джип-тур по байкальскому льду (остров Ольхон)
Джип-тур по байкальскому льду (остров Ольхон)
Джип-тур по байкальскому льду (остров Ольхон)
Джип-тур по байкальскому льду (остров Ольхон)
Джип-тур по байкальскому льду (остров Ольхон)

Что вы увидите 🤩

  • деревня Хужир
  • деревня Харанцы
  • остров Ольхон
  • мыс Бурхан
  • остров Харанцы
  • скала «Три Брата»
  • мыс Хобой
  • памятник Бродяге
  • памятник Орлу
Что вас ждёт
Мы отвезём Вас к ледовым полям с вмёрзшими метановыми пузырьками. Одновременно с невероятным байкальским льдом Вы увидите легендарный остров Ольхон: самый большой и единственный обитаемый остров Байкала, центр шаманизма. На Ольхоне обнаружены следы пребывания людей каменного века, здесь бывали воины Чингиз-хана. Коренные жители острова, буряты, потомки монголов.
Мы посетим деревню Хужир, Харанцы, сакральные места острова Ольхон: мыс Бурхан, остров Харанцы, скала «Три Брата», мыс Хобой. По дороге на Ольхон остановимся у памятника Бродяге, памятника Орлу. Вас ждёт сюрприз: алкогольный коктейль с байкальским льдом! А в джипе для Вас будет в термосе горячий чай с сибирскими травами. Мы возьмём для Вас 2 пары озерных коньков и покатаем на тюбе прямо по льду! Это бесплатно. Подкрепиться можно во многочисленных местных кафе и отведать традиционные бурятские буузы.

Важная информация:

  • Джип-тур по льду проводится только в феврале-марте
  • Рекомендуемая экипировка: термобелье, верхняя одежда — тёплая не продуваемая (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, рекомендуем шарф бафф, тёплые не продуваемые варежки (они лучше держат тепло, чем перчатки), теплая обувь непромокаемая с нескользящей подошвой, очки от солнца, ледоступы.
  • В марте солнце достаточно хорошо греет на льду, если кожа быстро загорает, рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица.
  • Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе).
  • Можно продлить экскурсию по острову Ольхон на 2 или 3 дня, осмотреть более подробно природные и ледовые достопримечательности на севере и юге острова, переночевав в одном из ольхонских отелей. Стоимость и программа в этом случае высылается по запросу.
  • Начало и окончание экскурсии — место Вашего проживания в Иркутске
  • Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями.

Цены на экскурсионный тур

Для 4 человекДля 3 человекДля одного человекаДля 2 человек
Стандартное предложение
53 500 ₽
46 500 ₽
25 000 ₽
37 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда автомобиля с гидом-водителем
  • 1 бутылка питьевой Байкальской воды на каждого гостя
  • Алкогольный коктейль с байкальским льдом
  • Аренда 2-х пар озерных коньков
  • Аренда тюба
Что не входит
  • Сбор национального парка на острове Ольхон — 450 руб. /чел.
  • Аренда дополнительной пары коньков — 500 руб.
  • Питание
Место начала и завершения
место Вашего проживания в Иркутске
Важная информация
  • Рекомендуемая экипировка: термобелье, верхняя одежда — тёплая не продуваемая (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, рекомендуем шарф бафф, тёплые не продуваемые варежки (они лучше держат тепло, чем перчатки), теплая обувь непромокаемая с нескользящей подошвой, очки от солнца, ледоступы.
  • В марте солнце достаточно хорошо греет на льду, если кожа быстро загорает, рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица.
  • Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе).
  • Можно продлить экскурсию по острову Ольхон на 2 или 3 дня, осмотреть более подробно природные и ледовые достопримечательности на севере и юге острова, переночевав в одном из ольхонских отелей. Стоимость и программа в этом случае высылается по запросу.
  • Начало и окончание экскурсии — место Вашего проживания в Иркутске
  • Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 08:00

Наталья Л.
Наталья Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🎩Индивидуальные🛣Джиппинг☃️Зимние🏡Выездные🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Иркутске

К острову Ольхон — по льду Байкала!
Индивидуальный тур
5
10
13ч
25 460
за 1-4 чел.
К острову Ольхон — по льду Байкала!
Зимний джип-тур к одному из самых красивых и сакральных уголков Сибирского моря
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
5
3
14ч
6 000
за 1 чел.
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
Остров Ольхон - одно из лучших мест на Байкале
Ежедневно
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Индивидуальный тур
2д 7ч
32 000
за 1 чел.
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Частный тур на остров Ольхон - уникальная возможность побывать в самом сердце Байкала, в месте...
Ежедневно в 10:00
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
Индивидуальная экскурсия
50 000
за 1 чел.
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
Всё самое интересное и увлекательное в одном частном туре! Вы посетите сердце Байкала - остров Ольхон,...
Ежедневно в 10:00
Джип-тур по северу острова Ольхон
Индивидуальный тур
5
10
6ч 30м
9 700
за 1-4 чел.
Джип-тур по северу острова Ольхон
Песчаные дюны, хвойные леса, льды, фантастические скалы и байкальская уха за один день
На джипе на север Ольхона из Хужира
Индивидуальный тур
5
4
9 700
за 1-9 чел.
На джипе на север Ольхона из Хужира
Однодневная индивидуальная экскурсия на остров Ольхон - здесь сконцентрировано всё многообразие природных...
Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
Индивидуальный тур
5
13
13ч
25 460
за 1-4 чел.
День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Джип-тур по югу острова Ольхон
Индивидуальный тур
5
15
9 700
за 1-4 чел.
Джип-тур по югу острова Ольхон
Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Путешествие на остров Ольхон
Индивидуальная экскурсия
12ч
25 000
за 1-4 чел.
Путешествие на остров Ольхон
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала - на самый большой остров Ольхон
ежедневно
Поездка на остров Ольхон: один день на Байкале
Индивидуальный трансфер
5
1
12ч
24 000
за 1-4 чел.
Поездка на остров Ольхон: один день на Байкале
Эта экскурсия - отличная возможность увидеть Байкал, если вы ограничены во времени
Ежедневно, по запросу
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Индивидуальная экскурсия
5
12
14 500
за 1-9 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой
Конная прогулка из Хужира по берегу Байкала
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1 чел.
Конная прогулка из Хужира по берегу Байкала
Ольхон - самый большой остров на Байкале
По договоренности

Наталья Л. проводит ещё 8 экскурсий

Живая старина Иркутска
Индивидуальная экскурсия
4.6
10
5 000
за 1-7 чел.
Очень популярно сейчас
Живая старина Иркутска
Наша автомобильная трёх часовая экскурсия «Иркутск исторический» в топе самых популярных экскурсий:...
Ежедневно, круглогодично
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Индивидуальный тур
5
4
1д 10ч
39 450
за 1-4 чел.
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать в самом сердце Байкала,...
Ежедневно, круглогодично в 09:00
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
Индивидуальная экскурсия
5
3
13ч
16 850
за 1-4 чел.
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
Вам предстоит побывать в солнечной Бурятии, проехать по невероятно красивой Тункинской долине,...
Ежедневно, круглогодично
Джип-тур по байкальским бухтам Тажеранской степи
Индивидуальная экскурсия
5
2
12ч
19 300
за 1-4 чел.
Джип-тур по байкальским бухтам Тажеранской степи
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал и нетронутый мир Тажеранской степи,...
Ежедневно, круглогодично
Ночь на льду Байкала
Индивидуальная экскурсия
43 800
за 1 чел.
Ночь на льду Байкала
Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь на льду самого древнего и самого глубокого...
Ежедневно в 10:00
Один прекрасный день на Байкале
Индивидуальная экскурсия
5
16
9 900
за 1-7 чел.
Один прекрасный день на Байкале
Познакомьтесь с озером Байкал во время автомобильной экскурсии в старинный русский посёлок Листвянка
Ежедневно, круглогодично
Самый ранний лёд Байкала
Индивидуальная экскурсия
12ч
24 900
за 1-4 чел.
Самый ранний лёд Байкала
Байкальский лед появляется уже в середине декабря-январе
Ежедневно по договоренности
Коньки и лыжи на Байкале
Индивидуальная экскурсия
13 500
за 1-4 чел.
Коньки и лыжи на Байкале
Зарядиться энергией байкальского льда, свежайшего морозного воздуха сибирской тайги, покататься на...
Ежедневно в 08:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
🇷🇺