Что вас ждёт

Мы отвезём Вас к ледовым полям с вмёрзшими метановыми пузырьками. Одновременно с невероятным байкальским льдом Вы увидите легендарный остров Ольхон: самый большой и единственный обитаемый остров Байкала, центр шаманизма. На Ольхоне обнаружены следы пребывания людей каменного века, здесь бывали воины Чингиз-хана. Коренные жители острова, буряты, потомки монголов.

Мы посетим деревню Хужир, Харанцы, сакральные места острова Ольхон: мыс Бурхан, остров Харанцы, скала «Три Брата», мыс Хобой. По дороге на Ольхон остановимся у памятника Бродяге, памятника Орлу. Вас ждёт сюрприз: алкогольный коктейль с байкальским льдом! А в джипе для Вас будет в термосе горячий чай с сибирскими травами. Мы возьмём для Вас 2 пары озерных коньков и покатаем на тюбе прямо по льду! Это бесплатно. Подкрепиться можно во многочисленных местных кафе и отведать традиционные бурятские буузы.

Важная информация: