Что вас ждёт
Мы отвезём Вас к ледовым полям с вмёрзшими метановыми пузырьками. Одновременно с невероятным байкальским льдом Вы увидите легендарный остров Ольхон: самый большой и единственный обитаемый остров Байкала, центр шаманизма. На Ольхоне обнаружены следы пребывания людей каменного века, здесь бывали воины Чингиз-хана. Коренные жители острова, буряты, потомки монголов.
Мы посетим деревню Хужир, Харанцы, сакральные места острова Ольхон: мыс Бурхан, остров Харанцы, скала «Три Брата», мыс Хобой. По дороге на Ольхон остановимся у памятника Бродяге, памятника Орлу. Вас ждёт сюрприз: алкогольный коктейль с байкальским льдом! А в джипе для Вас будет в термосе горячий чай с сибирскими травами. Мы возьмём для Вас 2 пары озерных коньков и покатаем на тюбе прямо по льду! Это бесплатно. Подкрепиться можно во многочисленных местных кафе и отведать традиционные бурятские буузы.
Важная информация:
- Джип-тур по льду проводится только в феврале-марте
- Рекомендуемая экипировка: термобелье, верхняя одежда — тёплая не продуваемая (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, рекомендуем шарф бафф, тёплые не продуваемые варежки (они лучше держат тепло, чем перчатки), теплая обувь непромокаемая с нескользящей подошвой, очки от солнца, ледоступы.
- В марте солнце достаточно хорошо греет на льду, если кожа быстро загорает, рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица.
- Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе).
- Можно продлить экскурсию по острову Ольхон на 2 или 3 дня, осмотреть более подробно природные и ледовые достопримечательности на севере и юге острова, переночевав в одном из ольхонских отелей. Стоимость и программа в этом случае высылается по запросу.
- Начало и окончание экскурсии — место Вашего проживания в Иркутске
- Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями.