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фигуры очень крутые, особенно стимпанковские рыбы и драконы! Ретро-музей сходу окунает в детство и ты не перестаешь приговаривать "о, у меня такое было, и такое, и вот это… А такое до сих пор сохранилось". Жаль, что все пыльное, а альбомы с фотографиями буквально рассыпаются в руках, но с другой стороны, свалка же)) Полевая кухня вкуснейшая, армейский суп до сих пор вспоминаем с придыханием, да и блинчики отличные!

Ну и отдельные слова благодарности нашему гиду Виталине. Забрала с вокзала, привезла, все показала-рассказала и отвезла потом куда нам было удобнее всего! Очень приятная, с удовольствием бы съездили с ней куда-нибудь еще. Спасибо!