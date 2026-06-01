Если вас однажды пригласят на свалку, не удивляйтесь, а скорее соглашайтесь! Недоумение быстро сменится восторгом, как только вы попадёте в Музей мусора — единственный в России.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Сторожевые заставы, рыцари в латах, корабли — здесь царит настоящее средневековье. Здесь собрана и ретроколлекция: вещи из прошлого, из нашего детства — настоящий рай для антикваров. А реконструкция поля боя, упавшие самолёты, танки и настоящая полевая кухня не оставят равнодушными. Кстати, здесь нет никакого запаха! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту
По договоренности с туристом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей мусора: сторожевые заставы, рыцари в латах, деревянные корабли, музей ВОВ, ретро музей и т. д
- Александровский тракт
Что включено
- Трансфер туда-обратно
- Экскурсионное сопровождение.
Что не входит в цену
- Входной билет, в т. ч на гида - 600 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень классный музей! И очень важный с точки зрения патриотического воспитания. Зал Славы трогательный до слез, напоминает о том, чем нам действительно стоит гордиться и о чем обязательно знать. Фэнтезийные
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В
Интересное место с невероятным количеством экспонатов на огромной площади с различной направленностью. Ретро музей - топ
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