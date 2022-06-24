Организационные детали

Рекомендуется прибыть за день до начала тура, чтобы провести первый экскурсионный день в бодрости и избежать риска сдвига программы из-за задержки рейса.

Обратный билет из Иркутска рекомендуем приобретать с вылетом на следующий день по окончании программы, так как из-за больших расстояний дорога может занять весь день.

Список рекомендуемой одежды будет выслан перед началом тура.

Водная прогулка в третий день может быть заменена на сухопутную экскурсию в случае сильного шторма.

Возможно участие с детьми от 7 лет.