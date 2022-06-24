Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море

Побывать в местах силы, пройти обряд очищения и научиться играть на варгане

Авторский тур
Восполнить жизненную энергию и ощутить прилив сил поможет путешествие-перезагрузка на Байкал.

Удивительная природа края, медитации и дыхательные практики, банные процедуры и общение с шаманом приведут к балансу и подарят гармонию тела и души.

Вы побываете в местах силы и услышите древние легенды.

Поучаствуете в мастер-классе по изготовлению оберега и загадаете желания.
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуется прибыть за день до начала тура, чтобы провести первый экскурсионный день в бодрости и избежать риска сдвига программы из-за задержки рейса.

Обратный билет из Иркутска рекомендуем приобретать с вылетом на следующий день по окончании программы, так как из-за больших расстояний дорога может занять весь день.

Список рекомендуемой одежды будет выслан перед началом тура.

Водная прогулка в третий день может быть заменена на сухопутную экскурсию в случае сильного шторма.

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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