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рулем и с ним мы ходили в Аршане к водопаду. Марина много рассказывала о традициях бурятского народа и показывала места их силы и поклонения. Всю дорогу они комментировали то, что было за окном автомобиля, говорили об истории и легендах Иркутского края, Байкала и Бурятии. Информации было очень много, она подавалась системно и с вниманием к деталям. Было видно, что они оба хорошо знают и любят то о чем рассказывают. В целом, все очень понравилось.