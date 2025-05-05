Перезагрузка – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Иркутске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
На машине
12 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: буддистские святыни, природные красоты и горячие источники ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Иркутска к тишине и простору Большого Голоустного
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Иркутска к тишине и простору Большого Голоустного
Провести один день без спешки, чтобы отдохнуть телом и душой на берегу Байкала
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
19 500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Иркутска в экопарк «Южный Байкал»
На автобусе
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Иркутска в экопарк «Южный Байкал»
Познакомиться с природой сибирской тайги и насладиться её умиротворяющей атмосферой
Начало: На сквере Кирова
1 июн в 07:30
7 июн в 07:30
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    5 мая 2025
    Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
    Ездил один. Меня сопровождали двое Марина и Вячеслав. Оба приветливые и знающие историю города и края люди. Вячеслав был за
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    рулем и с ним мы ходили в Аршане к водопаду. Марина много рассказывала о традициях бурятского народа и показывала места их силы и поклонения. Всю дорогу они комментировали то, что было за окном автомобиля, говорили об истории и легендах Иркутского края, Байкала и Бурятии. Информации было очень много, она подавалась системно и с вниманием к деталям. Было видно, что они оба хорошо знают и любят то о чем рассказывают. В целом, все очень понравилось.

  • Е
    Елена
    14 апреля 2025
    Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
    Марина и ее команда организовали всю поездку прекрасно. 12 часов пролетели. Мы ни разу не заскучали. Нам очень повезло с
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    погодой. Было комфортно. Плюс 15 днем. Единственное омрачение не по вине гида - закрытые теплые источники. Без предупреждение. И мы не одни так попали. Но мы даже не расстроились. Очень насыщенная экскурсия. Саяны, реки, леса, водопады, храмы - все понравилось. В данную экскурсию все включено. Доплачивать не пришлось даже за обед. Монгольский рынок: накупили чая, ягод, варежки. Все очень довольны.

    Марина и ее команда организовали всю поездку прекрасно. 12 часов пролетели. Мы ни разу не заскучалиМарина и ее команда организовали всю поездку прекрасно. 12 часов пролетели. Мы ни разу не заскучалиМарина и ее команда организовали всю поездку прекрасно. 12 часов пролетели. Мы ни разу не заскучалиМарина и ее команда организовали всю поездку прекрасно. 12 часов пролетели. Мы ни разу не заскучали
  • С
    Сергей
    14 апреля 2025
    Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
    13.04.2025 Организация экскурсии и её проведение - это восторг! Идеальное подобранное время на посещение всех локаций, комфортабельный автомобиль, комплимент в
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    виде бутылки воды, вкусный обед из национальных блюд, интересные факты о регионе и посещение секретных живописных мест, скрытых от большинства туристов! Большое спасибо гиду за путешествие в сказочную Бурятию!

    13.04.2025 Организация экскурсии и её проведение - это восторг! Идеальное подобранное время на посещение всех локаций13.04.2025 Организация экскурсии и её проведение - это восторг! Идеальное подобранное время на посещение всех локаций13.04.2025 Организация экскурсии и её проведение - это восторг! Идеальное подобранное время на посещение всех локаций13.04.2025 Организация экскурсии и её проведение - это восторг! Идеальное подобранное время на посещение всех локаций13.04.2025 Организация экскурсии и её проведение - это восторг! Идеальное подобранное время на посещение всех локаций13.04.2025 Организация экскурсии и её проведение - это восторг! Идеальное подобранное время на посещение всех локаций13.04.2025 Организация экскурсии и её проведение - это восторг! Идеальное подобранное время на посещение всех локаций13.04.2025 Организация экскурсии и её проведение - это восторг! Идеальное подобранное время на посещение всех локаций13.04.2025 Организация экскурсии и её проведение - это восторг! Идеальное подобранное время на посещение всех локаций13.04.2025 Организация экскурсии и её проведение - это восторг! Идеальное подобранное время на посещение всех локаций

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Перезагрузка»

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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в мае 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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