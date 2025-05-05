Индивидуальная
до 5 чел.
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: буддистские святыни, природные красоты и горячие источники ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Иркутска к тишине и простору Большого Голоустного
Провести один день без спешки, чтобы отдохнуть телом и душой на берегу Байкала
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
19 500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Иркутска в экопарк «Южный Байкал»
Познакомиться с природой сибирской тайги и насладиться её умиротворяющей атмосферой
Начало: На сквере Кирова
1 июн в 07:30
7 июн в 07:30
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей5 мая 2025Ездил один. Меня сопровождали двое Марина и Вячеслав. Оба приветливые и знающие историю города и края люди. Вячеслав был за
- ЕЕлена14 апреля 2025Марина и ее команда организовали всю поездку прекрасно. 12 часов пролетели. Мы ни разу не заскучали. Нам очень повезло с
- ССергей14 апреля 202513.04.2025 Организация экскурсии и её проведение - это восторг! Идеальное подобранное время на посещение всех локаций, комфортабельный автомобиль, комплимент в
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Перезагрузка»
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